Cannes si colora di verde: nasce il nuovo Square Campestra nel cuore della città

Un nuovo spazio verde è nato nel cuore del quartiere Carnot a Cannes. Il sindaco David Lisnard ha inaugurato il Square Campestra, undicesimo giardino pubblico realizzato dal 2014 nell’ambito del “Piano Square”, con l’obiettivo di aumentare le aree verdi urbane e migliorare la qualità della vita.



Situato all’angolo tra rue Montboissier e rue Auber, a pochi passi dal boulevard Carnot, il nuovo square si estende su 2.000 m² e accoglie 33 alberi, un’area giochi inclusiva, un campo da pétanque e zone di riposo. L’investimento complessivo per il progetto è stato di 811.000 euro.





“Questo spazio porta bellezza, poesia e respiro nel cuore della città. È pensato per tutte le generazioni e accessibile a tutti”, ha dichiarato Lisnard durante l’inaugurazione.



L’area giochi da 185 m² è attrezzata per bambini dai 2 ai 10 anni, compresi quelli con disabilità motorie, grazie a una struttura multifunzionale con scivolo e altalena accessibili. È la terza installazione di questo tipo dopo quelle della coulée verte e del square Aurèle.



Il giardino, acquistato dal Comune nel 2021 e riqualificato a partire da febbraio 2024, si trova vicino alle scuole Maurice Alice e Eugène Vial e alla futura residenza per anziani Saint-Louis, rafforzando la vocazione intergenerazionale del progetto.

Il sito è stato inoltre dotato di sentieri drenanti, una gloriette, una pergola, una roseta e cinque telecamere di videosorveglianza.



Con il Square Campestra, Cannes prosegue la sua strategia di rinverdimento urbano, con un’attenzione particolare all’accessibilità, alla biodiversità e alla vivibilità degli spazi pubblici.