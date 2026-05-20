Festival IMPROBABLE: La Gaude celebra i 10 anni con 6 giorni di musica e il concerto finale di Charlelie Couture

Il Festival IMPROBABLE celebra il suo 10° anniversario con un’edizione speciale in programma il 23, 24, 25, 29, 30 e 31 maggio 2026 a La Gaude, nei Jardins de la Coupole. Per questa ricorrenza il festival amplia la propria proposta con sei giornate distribuite su due weekend, una programmazione musicale trasversale e numerose novità dedicate al pubblico.

L’edizione 2026 proporrà oltre 55 ore di musica dal vivo con quasi 300 musicisti e 49 gruppi. Sul palco si alterneranno artisti e formazioni che spaziano tra rock, jazz, blues, pop, fanfare, cori e chanson française, con una programmazione pensata per coinvolgere tutte le generazioni e valorizzare la scena locale e il territorio di La Gaude.

Tra le novità di quest’anno figurano l’apertura delle giornate già dalle ore 14, la presenza di due palchi e una serata dedicata ai giovani talenti. Il festival potrà inoltre contare sul supporto di oltre 40 volontari e sulla partecipazione di 7 food truck partner.

Cinque delle sei giornate saranno a ingresso gratuito. L’unico appuntamento a pagamento sarà quello di domenica 31 maggio, che vedrà come ospite speciale l’artista Charlelie Couture.

Per la giornata conclusiva del 31 maggio è stato inoltre predisposto un servizio di navetta gratuita in partenza dallo stadio Mont Gros per accompagnare i partecipanti fino ai Jardins de la Coupole.

I biglietti per la serata del 31 maggio con Charlelie Couture sono disponibili sulla piattaforma HelloAsso:

https://www.helloasso.com/associations/improbable/evenements/charlelie-couture-en-contrebande.

L’ingresso al Festival IMPROBABLE sarà gratuito per tutte le giornate della manifestazione, ad eccezione di domenica 31 maggio, serata conclusiva che ospiterà il concerto dell’artista Charlelie Couture.