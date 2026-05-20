Monaco, al Musée d’Anthropologie préhistorique la conferenza “Voyage initiatique dans les montagnes taoïstes” con la sinologa Sandrine Chenivesse

L’Association Monégasque de Préhistoire invita il pubblico alla conferenza “Voyage initiatique dans les montagnes taoïstes”, in programma l’11 giugno alle ore 18 presso il Musée d’Anthropologie préhistorique di Monaco.

L’incontro sarà tenuto da Sandrine Chenivesse, sinologa, dottoressa in antropologia delle religioni presso l’EPHE e specialista del taoismo. La studiosa ha vissuto per vent’anni in Cina, immersa nelle culture plurimillenarie del Paese. Associata al Centre de Recherche et de Documentation sur le Taoïsme dell’École Pratique des Hautes Études / CNRS, è autrice di articoli accademici, conferenze e insegnamenti dedicati ai suoi lavori di ricerca.

La conferenza, intitolata “La forteresse des âmes mortes - Voyage initiatique dans les montagnes taoïstes”, proporrà il racconto di un doppio viaggio, etnologico e interiore, nel mondo taoista e sciamanico dei “malmorts”, le anime morte.

Oggi Sandrine Chenivesse esercita come psicoanalista specializzata nel transgenerazionale, conduce numerosi stage e conferenze e si dedica alla scrittura di romanzi, opere teatrali e saggi. Lavora inoltre all’adattamento cinematografico de “La forteresse des âmes mortes”.

La partecipazione alla conferenza è gratuita previa iscrizione all’indirizzo e-mail map@gouv.mc oppure al numero 00377 98 98 80 06.

Maggiori informazioni sull’evento sono disponibili sul sito ufficiale del Musée d’Anthropologie préhistorique di Monaco: https://map.gouv.mc/.