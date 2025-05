PACA: alla scoperta del territorio. Colle Saint Michel (Foto)

Escursione in bicicletta di ben 190 chilometri, fino al Colle Saint Michel che si trova nel territorio del comune di Thorame-Haute.

All’andata breve sosta nel villaggio di Fugeret e, al ritorno, a quello di Meallis.



Incastonato tra le montagne dell’Alta Provenza, a soli 5 chilometri da Peyresq e 9 da Thorame-Haute, si trova un piccolo gioiello alpino: La Colle Saint-Michel, un borgo soleggiato a 1.430 metri d’altitudine che conserva intatto tutto il fascino e la tranquillità della montagna autentica.

In questo angolo di natura incontaminata, la Gîte de la Colle Saint Michel accoglie escursionisti e viaggiatori offrendo un’accogliente struttura con ristorante e bar, punto di partenza ideale per un soggiorno immerso nella bellezza delle Alpi meridionali.



Il borgo, disteso su un ampio altopiano, si trasforma in inverno in un vero paradiso per gli sport nordici.

Sci di fondo, ciaspolate, slittino, sci alpinismo e persino biathlon: le attività non mancano e si adattano a tutti i livelli, dai principianti agli sportivi più esperti.

Un’esperienza da non perdere è la discesa sulla pista da slittino, particolarmente apprezzata dalle famiglie. E per un tocco di magia in più, si può partire direttamente dal centro del paese per un’escursione su slitte trainate da cani.



Chi desidera pianificare al meglio la propria avventura sulla neve può consultare in tempo reale webcam e bollettini aggiornati sul sito ufficiale verdontourisme.com, oppure rivolgersi al centro nordico per consigli e noleggio attrezzature.



Thorame-Haute, tra storia e natura selvaggia

Alle porte della Colle-Saint-Michel si estende Thorame-Haute, un vasto comune di 11.000 ettari adagiato ai piedi del monte Chamatte, che domina il paesaggio con i suoi 2.081 metri di altezza.

Circondato da tre catene montuose e attraversato dai fiumi Verdon e Vaire, il territorio ospita una biodiversità eccezionale, con una flora e fauna protette che lo rendono una meta privilegiata per chi ama l’escursionismo e il contatto diretto con la natura.



Thorame-Haute vanta origini antichissime, abitate fin dalla preistoria e da secoli legate a importanti casate nobiliari.

Dal 1789, con la separazione da Thorame-Basse, è diventato un comune autonomo.

Oggi rappresenta una delle località più amate per soggiorni estivi e invernali, grazie anche alla presenza del pittoresco Treno delle Pignes, che collega Nizza a Digne attraversando panorami mozzafiato.





In questo contesto, la Colle-Saint-Michel, insieme ai villaggi di Peyresq e Ondres, è parte integrante di un territorio che ha saputo custodire la propria autenticità offrendo al contempo ospitalità e servizi di qualità.



Che siate amanti della neve, appassionati di storia o semplicemente alla ricerca di una pausa rigenerante tra i paesaggi delle Alpi dell’Alta Provenza, la Colle Saint-Michel e Thorame-Haute vi aspettano per un’esperienza indimenticabile.