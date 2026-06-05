Trufflemania Color Event: il 29 maggio un evento esclusivo tra gusto, creatività e cultura dell’aperitivo contemporaneo

Il 29 maggio si è svolto a Piobesi d’Alba (CN) il Trufflemania Color Event, appuntamento esclusivo su invito firmato Tartuflanghe e dedicato alla scoperta della linea Trufflemania, che reinterpreta l’aperitivo italiano in chiave contemporanea e gourmet.

Digital Creators e influencers del mondo travel, food e lifestyle hanno preso parte a una giornata immersiva tra degustazioni, pairing, visite e momenti conviviali, scoprendo da vicino la ricerca, l’attenzione alle materie prime e lo studio che da sempre caratterizzano il lavoro di Tartuflanghe. Un’esperienza pensata per raccontare una visione contemporanea, giovane e creativa dell’aperitivo, attraverso prodotti versatili e innovativi che mantengono il tartufo, da sempre DNA di Tartuflanghe, al centro della narrazione gastronomica.

La giornata è iniziata con la partenza da Torino a bordo di un van privato diretto all’headquarter alla scoperta della storia dell’azienda di Tartuflanghe. Ad accogliere gli ospiti, un primo momento conviviale tra caffè e degustazione dei Trifulòt, gli iconici tartufi dolci della maison.

Successivamente gli invitati si sono spostati nella storica tartufaia didattica, dove Michele, tartufaio esperto, insieme ai suoi cani ha guidato il gruppo alla scoperta della ricerca del tartufo e del delicato equilibrio che lega uomo, animale e territorio. L’etica con cui alleva e addestra i suoi cani ha particolarmente affascinato i presenti, offrendo uno sguardo autentico e contemporaneo su un mestiere antico che continua oggi ad attrarre anche le nuove generazioni.

La mattinata è poi proseguita presso La Madernassa Resort & Restaurant, progetto di ospitalità e ristorazione che rappresenta un’estensione naturale della filosofia Tartuflanghe e della valorizzazione del territorio. Qui gli ospiti hanno approfondito la storia del vermouth attraverso una degustazione guidata di cocktail e racconti dedicati alla cultura dell’aperitivo italiano contemporaneo grazie a Giulio Bava.

Il percorso esperienziale è continuato con il workshop artistico guidato da Vania Pillepich, durante il quale gli ospiti hanno realizzato opere astratte utilizzando colori acrilici ispirati alla palette e al design dei tubetti Trufflemania. Ogni creazione ha reinterpretato liberamente l’essenza della giornata: dal legame con i cani da tartufo alla ricerca del tartufo stesso, fino all’atmosfera conviviale e pop che ha accompagnato l’intera esperienza.

Le sei specialità firmate Tartuflanghe, insieme alle Truffle Chips, hanno accompagnato l’intero Trufflemania Color Event e guidato il percorso di degustazione: un viaggio tra sapori, colori e consistenze capace di trasformare l’aperitivo in un’esperienza creativa e contemporanea, perché “colori così buoni non li avevamo mai assaggiati”:

TRUFFLEGGS® – Crema di tuorlo d’uovo e tartufo bianco

Crema di burro, acciughe e tartufo

Crema di pesto e tartufo

Crema di peperoni, tonno e tartufo

TRUFFLEPIZZA® – Crema di pomodoro, mozzarella e tartufo

Crema di parmigiana di melanzane e tartufo

La giornata si è conclusa con un pranzo a base di tartufo presso PICO Bistrot. Tra le colline di Langhe, Roero e Monferrato, immerso nel parco de La Madernassa, PICO nasce come un bistrot all’italiana dove la cucina diventa sinonimo di accoglienza, condivisione e identità. Un luogo pensato per offrire un’esperienza gastronomica autentica e conviviale, capace di unire tradizioni regionali e ingredienti di qualità in un’atmosfera elegante ma familiare.

L’evento ha rappresentato un momento di incontro tra mondo digitale, cultura del viaggio e ricerca gastronomica, coinvolgendo digital creators e personalità capaci di interpretare il cibo come esperienza da condividere e raccontare.

Fondata nelle Langhe e attiva dal 1975 nella selezione del tartufo piemontese e nella produzione di specialità gastronomiche, Tartuflanghe continua il proprio percorso di innovazione nel segno della qualità e della ricerca, esportando l’eccellenza italiana in 63 Paesi del mondo.





BIO TARTUFLANGHE

Tartuflanghe è un'azienda artigianale a conduzione familiare situata a pochi passi da Alba dedicata, sin dal 1975, alla selezione del tartufo fresco piemontese e alla produzione di specialità al tartufo.

Il nome nasce dalla combinazione della parola tartufo con territorio di origine, le Langhe.

I fondatori Domenica Bertolusso e Beppe Montanaro iniziarono la loro attività nel 1968 con il ristorante “Da Beppe”, situato nel cuore della città di Alba e segnalato dalla guida Michelin quale punto di riferimento per gli amanti della cucina a base di funghi e tartufi. Tartuflanghe nacque nel 1980 per mettere a frutto l’estro e l’esperienza culinaria di Beppe e con l’invenzione nel 1990 della Tartufissima, la prima pasta con il 7% di tartufo al suo interno, l’azienda si affaccia sui mercati internazionali, con una presenza oggi in 63 paesi nel mondo.

Oggi a condurre l’azienda sono i figli Paolo e Stefania Montanaro, impegnati da anni nella ricerca di tecniche di avanguardia per la conservazione e la trasformazione del tartufo, da cui nascono prodotti innovativi che vanno ben oltre il fresco. Accanto alla produzione di specialità al tartufo per il dettaglio specializzato e l’alta ristorazione, dal 2005 Tartuflanghe ha al suo interno un atelier del cioccolato per la produzione dei TRIFULOT®, i celebri tartufi dolci a base di cioccolato e nocciola Piemonte IGP, declinati in 12 gusti differenti e proposti nella piccola taglia di 7g, che ha cambiato il tradizionale formato di 14g, introducendo nuove possibilità di consumo che vanno dalla caffetteria all’hôtellerie.