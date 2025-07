Jazz à Juan 2025: boom di spettatori e star internazionali nella pineta di Antibes

Bilancio positivo per la 64ª edizione di Jazz à Juan, che dal 10 al 20 luglio ha trasformato la pineta Gould di Juan-les-Pins in un palcoscenico di stelle internazionali e grandi numeri.



L’edizione 2025 ha registrato quasi 30.000 spettatori, con un incremento dell’11% nelle vendite dei biglietti a serata rispetto al 2024, già anno da record.

Un dato significativo riguarda le vendite effettuate durante i giorni del festival, che hanno raggiunto il 14% del totale, contro una media abituale del 10%.



Ben Harper, Ibrahim Maalouf e Jamie Cullum si sono imposti come i nomi più amati dal pubblico, guidando la classifica delle serate più affollate.



Grande successo anche per la rassegna gratuita Jammin’ Summer Session, che prosegue fino al 14 agosto ad Antibes e Juan-les-Pins, offrendo musica live per tutta l’estate.



Tra cultura e impresa

Il festival non è solo musica, ma anche relazioni e visibilità: 27 aziende tra clienti e partner hanno aderito alle formule di accoglienza “hospitality”, mentre gli acquisti dei comitati aziendali rappresentano l’11% del totale.



Sul fronte digitale, Jazz à Juan ha superato 300.000 visualizzazioni sui social. Le campagne promozionali delle serate del 15 e 18 luglio hanno generato da sole quasi 1.000 biglietti venduti.

Il sito ufficiale ha contato 150.000 visitatori da fine marzo, con il 40% proveniente dalla regione PACA, il 25% dall’estero (Regno Unito, USA, Germania, Italia, Svizzera) e il resto dal territorio francese.





Un festival sempre più eco-responsabile

Jazz à Juan conferma anche il suo impegno ambientale:

-7% di rifiuti raccolti rispetto al 2024

Una tonnellata di rifiuti organici compostati

Oltre 1.000 tappi in vetro distribuiti nell’ambito dell’iniziativa “Touche pas à mon verre”

Soddisfazione totale per l’accoglienza delle persone a mobilità ridotta (100%)

Collaborazioni con 5 enti per campagne di sensibilizzazione ambientale, tra cui Rescue Ocean e Terre de Liens

L’impronta degli artisti

Prosegue la tradizione delle “empreintes”, le impronte degli artisti lasciate sul suolo di Juan-les-Pins in memoria del loro passaggio.

Dopo i nomi prestigiosi del 2024, quest’anno si sono aggiunte Dianne Reeves, Ayọ, Jamie Cullum e Nicole Slack Jones. Le otto impronte del biennio verranno installate prima dell’edizione 2026.



Le date del 2026 già in agenda

Annunciate anche le date provvisorie del Jazz à Juan 2026, che si terrà dal 9 al 19 luglio. Dopo il successo di quest’anno, le aspettative sono già altissime.