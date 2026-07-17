Cap Ferrat, il metro quadro più caro di Francia: il lusso immobiliare domina la Costa Azzurra

A pochi chilometri da Monaco, c’è un tratto di costa dove il mercato immobiliare segue regole proprie.

Saint-Jean-Cap-Ferrat si conferma anche nel 2026 il comune più caro di Francia: qui il prezzo medio supera i 18.000 euro al metro quadro.



Un primato che non sorprende, ma che pesa. Perché racconta di un mercato sempre più selettivo, alimentato da una domanda internazionale che guarda poco ai tassi e molto alla rarità del bene: ville storiche, accessi diretti al mare, paesaggi intatti. Elementi che trasformano il mattone in un bene rifugio globale.



Secondo l’analisi pubblicata da SeLoger, Cap Ferrat resta fuori scala rispetto al resto del mercato immobiliare francese, consolidando una leadership che dura da anni.





Il confronto con Nizza e il mercato nazionale

Il confronto con Nizza è netto: nel capoluogo azzurro il prezzo medio si aggira intorno ai 5.000 euro al metro quadro. Meno di un terzo. Un divario che fotografa due mercati paralleli: da una parte la città, dall’altra l’élite internazionale.



Eppure il dato più interessante arriva dal quadro generale. Mentre il mercato immobiliare francese nel suo complesso registra una lieve flessione (-0,4% su base annua), le località costiere resistono, segnando un +0,9%.

Il mare continua a funzionare come calamita per investimenti e seconde case, soprattutto in tempi incerti.

Tra picchi e periferie: una Francia a due velocità

Dietro Cap Ferrat, il podio resta saldamente mediterraneo: Ramatuelle e Saint-Tropez confermano la loro vocazione esclusiva, sospinte da investimenti stranieri e turismo di fascia alta.



All’estremo opposto, la Francia cambia volto. A Woignarue, sulla Manica, il prezzo medio scende sotto i 1.800 euro al metro quadro. Un altro mercato, un’altra domanda, lontana dalle dinamiche globali della Costa Azzurra.



Il mare resta un rifugio, ma non per tutti

Il dato finale è chiaro: il litorale francese non è un blocco unico, ma un sistema frammentato.

Alcune aree, come la Corsica, in forte crescita, accelerano, altre rallentano. Ma nelle zone più esclusive, come Cap Ferrat, la traiettoria resta ascendente.



Tra offerta limitata, vincoli urbanistici e capitali internazionali, il lusso immobiliare continua a spingere verso l’alto i prezzi. E per chi vive tutto l’anno sulla Costa Azzurra, la distanza tra casa e mercato si trasforma sempre più in una linea difficile da attraversare.





