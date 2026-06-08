La spedizione di Help Save the Med parte da Alassio

La spedizione del centenario di Wiki, partita ufficialmente dallo Yacht Club di Monaco il 4 maggio 2026, in collaborazione con l'emittente pan-mediterranea Med.TV e altri media, nonché con Knowledge Partners a favore di una copertura continua dell'iniziativa globale Help Save The Med è in arrivo al Porto Luca Ferrari di Alassio con il suo armatore Tom Woods.

"L'importanza di questa missione internazionale nata per la salvaguardia del Mediterraneo trova in Alassio e nella Marina della nostra città un alleato strategico per l'avvio di questo percorso che toccherà altre mete nel bacino del Mediterraneo. Alassio è onorata di rappresentare la prima tappa di questo onorevole progetto che porteremo all'attenzione delle scuole e dei media dall'8 giugno al 10 giugno." Marco Melgrati, Sindaco di Alassio.

"Sono estremamente orgoglioso e felice che la spedizione « Help Save the Med- Wiki Centennial Expedition» capitanata da Tom Woods, faccia la prima tappa ufficiale nel Porto Luca Ferrari e nella Città di Alassio. Si tratta di un viaggio di ben 22.000 miglia nautiche che durerà 3 anni e mezzo e toccherà ben 25 Paesi costieri del nostro mare. É una spedizione di informazione, sensibilizzazione, educazione ambientale, e divulgazione scientifica sul Mar Mediterraneo. Credo che dovremo lasciare qualcosa di importante alle future generazioni, un impegno legato alla natura per la salvaguardia del Mare. Essere riuscito a portare ad Alassio la prima tappa Internazionale di questa spedizione mi riempie di gioia." Rinaldo Agostini, Presidente Marina di Alassio.

LA FORZA MEDIATICA DI WIKI

Una coalizione internazionale di organizzazioni e persone sta lanciando la Wiki's Centennial Expedition, un viaggio di 1.000 giorni e 22.000 miglia nautiche che attraverserà 24 paesi e

territori del Mediterraneo, con l'obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica sulla crisi che sta colpendo il Grande Mediterraneo. Guidata dal veterano produttore vincitore di un Emmy Award, Tom Woods — Presidente e Fondatore di Help Save The Med e della Wiki's Centennial Expedition — questa ambiziosa iniziativa multimediale ed educativa unirà comunità, spesso in conflitto, attorno a una missione condivisa: preservare il patrimonio ambientale e culturale del Mediterraneo per le generazioni future.

"La nostra missione è esplorare come il Mediterraneo sia cambiato nel corso dell'ultimo secolo, dal punto di vista di WIKI, un'imbarcazione di 105 anni, e perché dobbiamo agire con urgenza per affrontare problemi come il cambiamento climatico, l'inquinamento ambientale e l'erosione dei siti del patrimonio culturale. Se non agiamo ora, coinvolgendo tutti, dagli studenti ai proprietari di yacht, dai governi ai capitani d'industria, gran parte di questo eccezionale patrimonio, sia terrestre che marino, andrà perduto." Tom Woods, Presidente e Fondatore di Help Save The Med.

UN SECOLO DI STORIA IN MARE

Costruito nel 1920 e meticolosamente restaurato da Tom Woods, il classico yacht a vela WIKI

fungerà sia da nave da esplorazione e ricerca, sia da potente simbolo, offrendo una prospettiva storica unica attraverso la quale il pubblico scoprirà come il Mediterraneo si è evoluto negli ultimi 100 anni. Attingendo a filmati d'archivio e fotografie d'epoca, insieme a narrazioni contemporanee, la spedizione metterà in luce sia ciò che è andato perduto sia ciò che è sopravvissuto e che può ancora, e deve, essere preservato. Il percorso iniziale della spedizione toccherà i porti lungo la riviera francese e italiana,

prima di proseguire verso est attraverso l'Adriatico, l'Egeo, il Medio Oriente e il Nord

Africa, completando infine un intero giro del Mediterraneo attraverso la Spagna e

la Francia, con un ritorno a Monaco previsto per la fine del 2029.



EDUCAZIONE, GIOVANI E NARRAZIONE I PILASTRI DI WIKI

Con la sua enfasi sulla scrittura avvincente, la videografia di alta qualità, la fotografia,

il fumetto e altre forme fantasiose di narrazione, la spedizione sarà supportata da iniziative simultanee di divulgazione pubblica a terra, approfondendo al contempo la comprensione delle comunità e delle culture. Con la collaborazione di importanti professionisti dei media, dimensione fondamentale, oltre ai workshop educativi a bordo e virtuali, per ragazzi dagli 11 ai 15 anni, fondamentali saranno i workshop Youth Writes e Young Filmmakers. Questi workshop formeranno e guideranno i giovani per migliorare le loro capacità comunicative documentando il percorso di contenuti originali, approfondendo al contempo la loro comprensione delle comunità, delle culture e delle sfide della regione.

L'iniziativa si articola attorno a tre pilastri fondamentali, tutti supportati da helpsavethemed.org e dai suoi partner:



• La Spedizione, Promozione della Tutela Ambientale e Culturale: la collaborazione con organizzazioni internazionali come UNEP, Plan Bleu e UNESCO, insieme a ONG e partner del settore privato, permetterà all'iniziativa di affrontare questioni critiche come la perdita di biodiversità, la tropicalizzazione, i cambiamenti climatici e la conservazione culturale.

• Istruzione e sensibilizzazione del pubblico: un curriculum condiviso che collega più di 100 scuole partecipanti a workshop in loco, nonché fino a 30.000 studenti delle scuole medie inferiori coinvolti attraverso l'apprendimento virtuale in tutto il Mediterraneo.

• Media e narrazione: formazione e tutoraggio di giovani scrittori e registi

per documentare il viaggio, produrre contenuti originali e costruire

comprensione e connessioni con comunità, culture e persone in tutta la regione.

MED.TV RAGGIUNGE 200 MILIONI DI FAMIGLIE

Help Save The Med ha stretto una partnership con Med TV , una rete televisiva pan-mediterranea gratuita, come principale partner per la trasmissione e la distribuzione in streaming. Con una potenziale copertura di 200 milioni di famiglie nel Grande Mediterraneo e in Europa, ulteriormente ampliata grazie a un recente accordo di distribuzione

con Rakuten TV, Med TV trasmetterà reportage e programmi originali in inglese, francese e altre lingue per tutta la durata triennale della spedizione. La copertura, iniziata con il lancio ufficiale allo Yacht Club di Monaco, proseguirà con reportage sul campo dai principali porti dell'Europa meridionale, del Medio Oriente e del Nord Africa.



"Questa partnership riflette il mandato principale di Med TV: celebrare, connettere e

contribuire a salvaguardare lo straordinario patrimonio culturale e naturale del Mediterraneo.

La spedizione del centenario di Wiki non è solo un viaggio straordinario, ma anche un'iniziativa significativa. Piattaforma per l'educazione, la collaborazione e la sensibilizzazione. Portando queste storie al pubblico di tutta la regione e oltre, miriamo a promuovere una maggiore

comprensione di ciò che rende unico il Mediterraneo e di cosa è in gioco se

non viene protetto" Dr. Anton Tabone, Presidente e Fondatore MED.TV



"Grazie alla prestigiosa esperienza di Tom Woods nella copertura di eventi di livello mondiale come le Olimpiadi, il Tour de France, l'America's Cup e la Formula 1, nonché al suo lavoro come produttore di notizie e documentari, gli spettatori possono aspettarsi una copertura di altissimo livello, offerta attraverso la prospettiva profondamente personale di bambini, studenti di cinema ed educatori che prendono parte a questo viaggio" Manolo Mantovani, COO, MED.TV

PARTNER CHIAVE

Oltre ai suoi partner mediatici, la spedizione collabora strettamente con una rete crescente di istituzioni scientifiche e ONG:

• Elafonisos Eco, guidata da Enrico Toja, che sostiene la tutela della biodiversità attraverso azioni come la lotta contro le specie invasive come il pesce leone e la promozione di soluzioni sostenibili all'inquinamento da plastica.



• Blue Alliance Monaco, fondata da Isidoro Miele, che contribuisce significativamente alla sensibilizzazione del pubblico sui cambiamenti climatici, in particolare nelle regioni polari. Il suo vicepresidente è il contrammiraglio Luigi Sinapi, Segretario Generale dell'Organizzazione Idrografica Internazionale.



• Events for Heritage, presieduta da Pierre Oudine, che promuove e tutela attivamente le iniziative relative al patrimonio culturale e fornisce supporto logistico nei diversi porti di scalo di WIKI attraverso organizzazioni come SITE Global.



• Green Armada, guidata da Olivier Cheyrezy, che contribuisce ad azioni ambientali, tra cui la salvaguardia degli ecosistemi marini e la protezione di specie in via di estinzione come delfini e balene, utilizzando tecnologie acustiche all'avanguardia.



• TT Yacht Designs, il cui CEO Thomas Tison è uno dei principali architetti navali dell'America's Cup e il creatore della classe ETE, che utilizza la tecnologia del legno ecocompatibile EXOSKIN.

• CIPRA, data la cruciale importanza delle Alpi come "torre d'acqua" del Mediterraneo, collegate attraverso il Rodano, il Po e altri fiumi, e come porta d'accesso dal nord al sud, sta collaborando anche con la Commissione Internazionale per la Protezione delle Alpi (CIPRA), con sede in Liechtenstein, attraverso i suoi otto paesi membri, tra cui Monaco.



UNA RETE GLOBALE

I contenuti narrativi della spedizione, che spaziano dagli incendi boschivi alla pesca eccessiva, fino al patrimonio culturale, al ripristino degli habitat naturali e al turismo sostenibile, saranno guidate da Tom Woods insieme al suo partner, il giornalista e scrittore veterano Ed Girardet, con contenuti prodotti per la televisione, piattaforme digitali, cartacee e multimediali. Entrambe hanno trascorso oltre 40 anni a occuparmi di conflitti, questioni umanitarie e ambientali in tutto il mondo. "È assolutamente fondamentale collaborare con i giovani e dare loro accesso e competenze pratiche per comprendere e produrre contenuti mediatici credibili, in modo da raggiungere un pubblico globale eterogeneo, sia giovane che anziano, e aiutare le persone a comprendere meglio cosa è in gioco- sostiene Ed Girardet, Direttore, Global Geneva- "È essenziale sostenere iniziative che riaffermino il ruolo fondamentale del mondo vivente e della biodiversità, promuovendo al contempo messaggi positivi e valori umani fondamentali tramandati attraverso il ricco mosaico di culture che plasmano il nostro patrimonio comune: valori che a volte dimentichiamo." Pierre Oudine, Events for Heritage / Partner WIKI.

"Con la nostra comune passione per affrontare l'emergenza climatica e la necessità di

educare le generazioni future a salvaguardare il futuro dell'umanità, puntiamo a collaborare con Help Save The Med per la tutela degli oceani." Isidoro Miele, Blue Alliance Monaco

"È fondamentale impegnarsi in partenariati strategici come chiave per proteggere la biodiversità del Mar Mediterraneo, in particolare per quanto riguarda le specie invasive, specie come il pesce leone che, ironicamente, rappresenta anche un'opportunità economica per i paesi del Mediterraneo, trasformandolo in un elemento fondamentale della cucina dei ristoranti" Enrico Toja, Elafonisos Eco.