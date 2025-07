Stelle e meraviglia a St-Dalmas-le-Selvage: due giorni con il naso all’insù

Sarà un fine luglio speciale a St-Dalmas-le-Selvage, incantevole borgo delle Alpes-Maritimes, che il 24 e 25 luglio 2025 invita appassionati, famiglie e curiosi a due giornate interamente dedicate alla scoperta del cielo e dei suoi misteri.

Un vero “rendez-vous con le stelle”, tra laboratori, osservazioni astronomiche, planetario, yoga all’alba e passeggiate cosmiche.

E per i più avventurosi, il weekend si chiuderà con un suggestivo bivacco notturno sotto il cielo stellato della vallata di Gialorgues, sabato 26 e domenica 27 luglio.



Giovedì 24 luglio: il sole e le stelle

La giornata si apre alle 9.30 con una passeggiata culturale alla scoperta dei cadran solaires, gli antichi orologi solari che punteggiano il villaggio. Segue, alle 11.30, l’osservazione del Sole al telescopio sulla piazza principale.



Il pomeriggio si anima con proiezioni al planetario (alle 14.30, 15.15 e 16.00, su prenotazione presso l'Ufficio del Turismo), dove grandi e piccoli potranno esplorare la volta celeste e imparare a riconoscere le costellazioni. Alle 17.00, spazio alla cultura con la presentazione e firma del libro “Voyage au cœur des étoiles” dell’astrofilo Anthony Turpaud.



La serata si chiude in bellezza con una sessione di osservazione del cielo stellato al telescopio, a partire dalle 21.00, nei pressi del villaggio.





Venerdì 25 luglio: astronomia, natura e racconti

Si comincia all’alba, dalle 8.00 alle 9.00, con una sessione di yoga dedicata al Sole (in piazza o alla Maison Lilama), per accogliere il nuovo giorno in armonia con la natura.



Dalle 10.00 alle 12.00, doppio appuntamento per grandi e piccini: gli adulti potranno partecipare a una passeggiata lungo il sentiero planetario, ricostruendo in scala il sistema solare, mentre i bambini (dagli 8 anni) realizzeranno la loro prima carta del cielo durante un laboratorio dedicato.



Nel pomeriggio tornano le proiezioni al planetario (14.30 e 15.15), seguite da una seconda occasione per incontrare l’autore Anthony Turpaud (alle 16.00). Dalle 15.00 alle 16.30, infine, giochi per tutta la famiglia con “La ronde des planètes”, un’attività ludico-educativa nella piazza del paese.



Il gran finale sarà un vero e proprio rito collettivo sotto le stelle: alle 17.30, partenza per la “Rando-apéro” sul plateau de Sestrière, una camminata tra natura e racconti al tramonto, seguita da un’osservazione astronomica al telescopio. Per chi resta in paese, alle 21.00 nuova sessione di osservazione guidata nei dintorni (è gradito il car pooling).



26-27 luglio: notte sotto le stelle

Il fine settimana si apre con una nuova osservazione solare sulla piazza del paese (sabato e domenica dalle 11.00 alle 12.30), ma il vero protagonista sarà il bivacco astronomico a Gialorgues, organizzato dalle guide del Tinée Mercantour.



Ritrovo sabato alle 16.00, partenza per una notte immersi nella natura e nel silenzio del cielo alpino, sotto una volta stellata mozzafiato. Rientro previsto nella tarda mattinata di domenica. Costo: 30 euro a persona, iscrizione obbligatoria al numero 07 82 02 46 71.



Un’occasione unica per lasciarsi affascinare dalla bellezza del cosmo, nel cuore delle Alpi del Sud, tra scienza, natura e poesia.

Prenotazioni e informazioni presso l’Ufficio del Turismo di St-Dalmas-le-Selvage.