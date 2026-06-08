Monaco lancia Invest Monaco, la nuova piattaforma per l’attrattività del Principato

Il Governo del Principato ha annunciato il lancio ufficiale di Invest Monaco, la nuova identità della Cellula Attrattività, segnando una nuova fase nella politica di attrattività del Principato.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di rafforzare il posizionamento internazionale di Monaco, accompagnare in modo sempre più efficace i progetti di coloro che scelgono di stabilirsi o investire nel Principato e promuovere un modello di sviluppo unico nel suo genere.

In un contesto caratterizzato da una crescente competizione tra le principali piazze economiche internazionali, Monaco continua a fare leva sui propri punti di forza: stabilità istituzionale, elevata qualità della vita, apertura internazionale, dinamismo economico e capacità di innovazione. Elementi che costituiscono le basi di un’attrattività riconosciuta ben oltre i confini del Principato.

L’attrattività monegasca si fonda anche sul contributo delle donne e degli uomini che partecipano quotidianamente allo sviluppo del Paese. Imprenditori, investitori, residenti internazionali, talenti e protagonisti della vita economica e istituzionale rappresentano infatti una componente essenziale dell’ecosistema locale.

In questo contesto, Invest Monaco si propone come interlocutore privilegiato e punto di accesso all’ecosistema monegasco per tutti coloro che intendono sviluppare un progetto nel Principato.

Attraverso questa nuova identità, il Governo del Principato punta a rendere più chiara e riconoscibile la propria azione, a rafforzare l’accompagnamento dei portatori di progetto e a valorizzare le iniziative e i successi che contribuiscono alla reputazione e alla visibilità internazionale di Monaco.

L’attività di Invest Monaco si articolerà attorno a tre obiettivi principali: attrarre nuovi talenti, residenti e investitori; favorire lo sviluppo di imprese e attività ad alto valore aggiunto; rafforzare la visibilità e l’influenza del Principato sulla scena internazionale.

Oltre all’accompagnamento personalizzato dei singoli progetti, la nuova struttura contribuirà alla promozione internazionale di Monaco, allo sviluppo delle reti economiche, alla creazione di sinergie tra gli attori dell’ecosistema e all’individuazione di nuove opportunità di sviluppo per il Principato.

Per Ludmilla Raconnat Le Goff, Delegata all’Attrattività presso il Ministro di Stato, «Invest Monaco è l’espressione di una convinzione semplice: in un contesto internazionale sempre più competitivo, l’attrattività non si improvvisa. Si costruisce, si coltiva e si valorizza nel tempo. Monaco dispone di risorse eccezionali e di un modello unico fondato sulla stabilità, sull’eccellenza, sull’innovazione e sulla qualità della vita. La nostra responsabilità è far conoscere meglio questa realtà, accompagnare coloro che scelgono il Principato e creare le condizioni per nuovi successi a beneficio del Paese. Invest Monaco incarna questa ambizione: fare dell’attrattività una leva di sviluppo duratura, al servizio di Monaco e della sua influenza internazionale».

Con Invest Monaco, il Governo del Principato ribadisce la propria volontà di unire le energie, rafforzare la visibilità del modello monegasco e sostenere nel lungo periodo tutti coloro che contribuiscono a costruire il futuro del Principato.

Invest Monaco: rivelare le opportunità, accompagnare le ambizioni.