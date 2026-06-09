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Altre notizie | 09 giugno 2026, 09:01

Mentone, iscrizioni aperte fino al 10 luglio per mensa scolastica, doposcuola e attività ricreative del 2026-2027

Le famiglie possono iscrivere i propri figli ai servizi di mensa scolastica, doposcuola e attività ricreative online oppure presso il Guichet unique su appuntamento.

Mentone, iscrizioni aperte fino al 10 luglio per mensa scolastica, doposcuola e attività ricreative del 2026-2027

Sono aperte fino al 10 luglio 2026 le iscrizioni alle attività periscolastiche ed extrascolastiche per l'anno scolastico 2026-2027 promosse dalla Città di Mentone.

Le procedure riguardano la refezione scolastica, il servizio di accoglienza prima e dopo le lezioni, i centri ricreativi del mercoledì e dei periodi di vacanza, nonché le attività dedicate ai giovani.

Le famiglie possono presentare la domanda online attraverso la piattaforma comunale Espace Menton ma Ville, accessibile in qualsiasi momento, oppure rivolgersi al Guichet unique, esclusivamente su appuntamento.

Lo sportello si trova al numero 13 di rue de la Marne, nel centro di Mentone. Le iscrizioni resteranno aperte fino al 10 luglio 2026. Il Guichet unique riceve il pubblico su appuntamento il lunedì, il martedì, il mercoledì e il venerdì, dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17.00.

https://www.menton.fr/

Redazione

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