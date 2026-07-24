Carnevale di Nizza, blitz della polizia nei laboratori dei carri: sotto inchiesta appalti e uso degli spazi comunali

Il Carnevale di Nizza, uno degli eventi più celebri della Costa Azzurra, finisce sotto la lente della magistratura.

Mercoledì 22 luglio gli agenti della polizia giudiziaria francese hanno effettuato una perquisizione all'interno della Halle Spada, il grande capannone comunale dove vengono progettati e costruiti i carri allegorici che ogni anno sfilano lungo la Promenade du Paillon.



L'operazione rientra in un'indagine preliminare aperta dalla Procura di Nizza già nel 2024 e punta a fare luce su possibili irregolarità nell'assegnazione degli appalti pubblici legati alla realizzazione dei carri del Carnevale.

Secondo gli inquirenti, l'ipotesi di reato riguarda una possibile violazione dei principi di libera concorrenza e di parità di trattamento tra le imprese partecipanti alle gare pubbliche, uno dei cardini della normativa francese sugli appalti.





Documenti sequestrati e verifiche sui laboratori

Durante la perquisizione gli investigatori hanno acquisito documentazione amministrativa e contabile delle aziende incaricate della costruzione dei carri.

L'attenzione si concentra anche sull'utilizzo della Halle Spada, una struttura di proprietà del Comune concessa alle imprese esclusivamente per le lavorazioni connesse al Carnevale.



Gli accertamenti mirano infatti a verificare se gli spazi pubblici siano stati utilizzati anche per realizzare scenografie, allestimenti o strutture destinate ad altri eventi, attività che, qualora confermata, potrebbe configurare un utilizzo non conforme della concessione comunale.

Un'indagine affidata a due organismi specializzati

L'inchiesta è coordinata dal Servizio interregionale di polizia giudiziaria insieme alla Direzione generale della concorrenza, dei consumatori e della repressione delle frodi (DGCCRF), l'autorità amministrativa francese che vigila sul corretto funzionamento dei mercati e sul rispetto delle regole della concorrenza.

La partecipazione della DGCCRF conferma come il fascicolo non riguardi soltanto eventuali profili penali, ma anche possibili violazioni delle norme che disciplinano gli appalti pubblici e la concorrenza tra operatori economici.



Al momento non risultano persone formalmente indagate né sono state rese note eventuali contestazioni specifiche nei confronti delle aziende coinvolte. La Procura mantiene il massimo riserbo sulle attività investigative.

Il Carnevale di Nizza vale milioni di euro

La vicenda investe una delle manifestazioni più importanti della Francia. Il Carnevale di Nizza, nato nel XIX secolo e organizzato ogni inverno dalla municipalità, richiama mediamente oltre 200 mila spettatori e rappresenta uno dei principali motori turistici della città, con un indotto economico che coinvolge alberghi, ristorazione, commercio e imprese specializzate negli allestimenti scenografici.

La costruzione dei carri allegorici richiede mesi di lavoro e viene affidata attraverso appalti pubblici a società altamente specializzate.



Un nuovo fronte giudiziario per Nizza

La perquisizione alla Halle Spada si inserisce in un contesto in cui negli ultimi anni diverse amministrazioni e organismi pubblici della Costa Azzurra sono stati interessati da indagini su procedure amministrative e appalti.

Ciò non implica alcun collegamento tra i diversi fascicoli, ma conferma l'attenzione crescente della magistratura francese nei confronti della trasparenza nella gestione delle risorse pubbliche.



L'inchiesta resta nella fase preliminare. Saranno ora l'analisi dei documenti sequestrati e gli eventuali approfondimenti investigativi a stabilire se vi siano state irregolarità nell'assegnazione degli appalti o nell'utilizzo degli spazi comunali destinati alla costruzione dei carri del Carnevale di Nizza.



