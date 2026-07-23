La Commissione di Verifica dei Conti di Campagna lancia il nuovo sito internet: online il portale ufficiale del Principato di Monaco

La Commissione di Verifica dei Conti di Campagna del Principato di Monaco, in collaborazione con la Delegazione Interministeriale incaricata della Transizione Digitale (DITN), ha annunciato la messa online del nuovo sito internet istituzionale, accessibile all'indirizzo https://comptescampagne.gouv.mc/.

Istituita con la Legge n. 1.389 del 2 luglio 2012 e resa permanente dalla Legge n. 1.453 del 16 ottobre 2017, la Commissione ha il compito di vigilare sul rispetto delle norme che disciplinano il finanziamento delle campagne elettorali nel Principato. Tra le sue funzioni rientrano il controllo dei conti di campagna, l'assistenza ai candidati e ai loro mandatari finanziari nelle procedure amministrative e la pubblicazione dei documenti e dei testi normativi di riferimento.

Il nuovo portale è stato sviluppato per offrire un'informazione chiara, accessibile e centralizzata. Il progetto è il risultato della collaborazione tra la Commissione, la Direzione dei Servizi Digitali (DSN) e la Direzione dei Sistemi Informativi (DSI), con l'obiettivo di rispondere alle esigenze dell'istituzione e facilitare l'accesso alle informazioni e alle risorse destinate ai candidati, ai loro mandatari finanziari e ai cittadini.

La piattaforma riunisce in un'unica interfaccia gli strumenti necessari per la preparazione e il deposito dei conti di campagna. Gli utenti possono consultare gli obblighi previsti nelle diverse fasi della campagna elettorale, i calendari delle principali scadenze, le schede pratiche dedicate ai candidati e ai mandatari finanziari, i modelli di documenti e dei file necessari per la redazione del conto di campagna e le informazioni relative al diritto all'apertura di un conto bancario.

Il sito presenta inoltre le missioni, l'organizzazione e la composizione della Commissione e mette a disposizione le principali risorse utili per comprenderne il ruolo istituzionale. Tra i contenuti consultabili figurano i rapporti pubblicati al termine delle elezioni nazionali e comunali, i comunicati ufficiali della Commissione e le leggi, ordinanze e disposizioni applicabili al finanziamento delle campagne elettorali.

Con il lancio del nuovo portale, la Commissione rafforza l'accessibilità delle informazioni relative al finanziamento delle campagne elettorali e prosegue la propria missione di trasparenza a sostegno della vita democratica del Principato di Monaco. L'iniziativa si inserisce nel più ampio programma di trasformazione digitale promosso dal Governo del Principato, finalizzato alla modernizzazione dei servizi pubblici e allo sviluppo di strumenti digitali sempre più accessibili, efficienti e rispondenti alle esigenze degli utenti.