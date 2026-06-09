I Feel Gold all'Evolution Horizon Award: quando l'innovazione si misura dalla solidità del patrimonio

Ci sono aziende che inseguono l'innovazione come fosse una gara di velocità. E poi ci sono quelle che la promuovono per davvero, dove innovare non signiﬁca solo lanciare prodotti nuovi o cavalcare mode di breve respiro, ma costruire modelli solidi che attraversano il tempo senza perdere valore. È questo il ﬁlo rosso che lega I Feel Gold S.p.A. all'Evolution Horizon Award 2026, il riconoscimento che ogni anno celebra le realtà italiane più capaci di guardare avanti senza mai perdere di vista le fondamenta.

Il 9 novembre, a Milano, I Feel Gold sarà tra i protagonisti della terza edizione del premio dedicato alle imprese che fanno dell'evoluzione il proprio motore di crescita. Un contesto in cui il tema scelto per il 2026 - "Sviluppo e cooperazione" - si sposa perfettamente con la ﬁlosoﬁa dell'azienda: un operatore autorizzato nel settore dell'oro ﬁsico da investimento che ha costruito la propria identità su trasparenza, rigore normativo e ﬁliera controllata.

Ma cosa unisce l'oro all'innovazione? Tutto, se si smette di pensare all'oro come a un semplice bene rifugio da riporre in cassaforte. I Feel Gold lavora sulla compravendita per conto terzi, un servizio regolamentato dalla Legge 7/2000 che permette trasversalmente ai propri clienti - privati, aziende, professionisti - di entrare nel mondo dell'oro ﬁsico attraverso mandati operativi chiari, tracciati e trasparenti. Nessuno strumento ﬁnanziario, nessuna polizza assicurativa e nessun gioco di prestigio: solo oro puro al 999,9 per mille, quotato ogni giorno sul mercato di Londra, custodito e riconosciuto periodicamente in grammi reali.

L'innovazione, qui, non sta tanto nella tecnologia - pur essendo la tracciabilità digitale parte integrante del processo - quanto nel modello stesso. In un mercato dove le promesse di rendimento si sprecano e la confusione tra prodotti ﬁnanziari e beni reali dilaga, I Feel Gold ha scelto una strada diversa: sempliﬁcare l'accesso all'oro ﬁsico e renderlo comprensibile, per offrire ai clienti il pieno controllo sul proprio patrimonio.

Fondata e presieduta dal Dott. Daniele Guerra, professionista con una consolidata esperienza nel settore dei metalli preziosi, I Feel Gold è autorizzata dalla Banca d'Italia e iscritta all'OAM come Operatore Professionale in Oro. Questo è il risultato di un percorso rigoroso che prevede requisiti patrimoniali, organizzativi e di competenza ben precisi. In un settore dove spesso è possibile incorrere in truffe e speculazioni - lingotti contraffatti, schemi speculativi mascherati da investimenti sicuri - avere il riconoscimento dell'autorità di vigilanza è un vero valore aggiunto.

Ma I Feel Gold non si è fermata alla regolarità formale. Nel tempo ha infatti costruito una ﬁliera corta e integrata che le permette di controllare ogni passaggio, dalla lavorazione del metallo ﬁno alla sua custodia. Questo signiﬁca meno intermediari, più tracciabilità, costi ridotti per il cliente; e signiﬁca sostenere progetti nei territori di origine del materiale aurifero, con un'attenzione concreta alla sostenibilità sociale ed economica.

Partecipare all'Evolution Horizon Award è dunque una scelta precisa. Il premio celebra le imprese che vedono nell'innovazione il processo imprescindibile per la longevità del proprio business, esattamente ciò che I Feel Gold ha fatto sin dal primo giorno. Costruendo un posizionamento riconoscibile e duraturo e offrendo una tutela patrimoniale basata su un bene concreto, pesante, incorruttibile.

Il 9 novembre, sul palco milanese dell'Evolution Horizon Award, I Feel Gold porterà la propria visione: quella di un'azienda che ha scelto di evolvere non rincorrendo tendenze, ma costruendo certezze un tassello alla volta.

Informazioni e contatti

Le iscrizioni al premio sono già aperte: modalità e informazioni sono disponibili a questo link e, per qualsiasi richiesta, è possibile scrivere a segreteria@evolutionhorizonaward.com

Il termine ultimo per presentare la propria candidatura è fissato per il 9 ottobre.