Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.
ANTIBES
Il Cineclub dell'Hotel Belles Rives
Domenica 14 giugno - Il grande Gatsby (Versione originale con sottotitoli in francese)
33, boulevard Edouard Baudoin
Juan Les Pins
Exposition Quino - Musée Peynet
Fino al 20/09/2026 le Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì
et les week-ends.
Musée Peynet et du Dessin humoristique ·
Place Nationale
Le voci delle loro opere (mostra Hartung Bergman)
Fino al 26 settembre 2026
Fondation Hans Hartung et Anna-Eva Bergman
173, chemin du Valbosquet
Fino al 1° gennaio 2027
Visite guidée 'De la belle époque aux années folles' en français
Fino al 01/01/2027 dal lunedì al venerdì.
Palais des Congrès d'Antibes Juan-les-Pins
Balade nature Sentier du Littoral en français (visite guidée)
Fino 01/01/2027 du Lunedì au Venerdì.
Cap d'Antibes, devant le restaurant Keller à la plage de la Garoupe
Balade nature Sentier du Littoral en français (visite guidée) - Cap d'Antibes, devant le restaurant Keller à la plage de la Garoupe - Dalle 9,30 alle 12. Dal lunedì al venerdì.
Visite guidée 'De la belle époque aux années folles' en français - Palais des Congrès d'Antibes Juan-les-Pins 60, chemin des Sables – Dal lunedì al venerdì
Visite guidée 'Le vieil Antibes pas à pas' en français –
2bis, rue Fontvieille - Dal lunedì al venerdì
BEAULIEU SUR MER
Festival "Uzine à Gag"
Venerdì 12 giugno à 18h00
Jardin de l'Olivaie
rue Jean Bracco
BEAUSOLEIL
Naïs
Sabato 13 giugno a 20:00
Théâtre Michel Daner,
1 place de la libération
Mostra "L'universalità dell'eleganza"
Fino al 27 giugno
Fotografia
Centre Culturel Prince Jacques,
6/8 avenue du Général de Gaulle
I giovedì musicali
Fino al 27 agosto ore 18 – 23
Centre-Ville
Mostra: Figli della Resistenza
Fino all’11 settembre
Centre Histoire et Mémoire Roger Bennati,
26 avenue Maréchal Foch
Mostra per bambini : il porto di Beausoleil
Fino al 25 novembre
Centre Culturel Prince Héréditaire Jacques de Monaco,
6/8 avenue du Général de Gaulle
CAGNES SUR MER
Mostra “La vita artistica di Cagnes”, le recenti acquisizioni
Esposizione
Fino al 15/06/2026 il lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì e fine settimana.
Château musée Grimaldi
Place du Château
Les Nuits lyriques de l’Hippodrome
Da giovedì 11 giugno a sabato 13 giugno
Hippodrome de la Côte d'Azur
2 Boulevard JF Kennedy
Destinazione Bijou Cagnes
Fino al 20 settembre 2026
Musée du Bijou Contemporain
Place du Château
CANNES
Longevity Docs
Fino a giovedì 11 giugno 2026
Palais des Festivals et des Congrès de Cannes,
1 boulevard de la Croisette
Concert Apéritif - Caraïbes
Giovedì 11 giugno da 19:30 a 20:30
Auditorium les Arlucs,
26 avenue des Arlucs
Mostre – Esposizioni
Exposition - Gilles Miquelis
Des mondes flottants
Fino a domenica 14 giugno 2026
Horaire(s) :
Du mardi au vendredi : de 14h à 18h
Week-ends et vacances scolaires : du mardi au dimanche de 10h à 13h et de 14h à 18h
Suquet des Artistes
7 rue Saint-Dizier
Exposition - Carole Benzaken - Jam Session
Fino a domenica 21 giugno 2026
Horaire(s) :
Du mardi au dimanche : de 10h à 13h et de 14h à 18h
Centre d'art contemporain La Malmaggioson
47 boulevard de la Croisette
Exposition - Carole Benzaken - Jam Session
Quand ?
Fino a domenica 21 giugno 2026Horaire(s) :
Du mardi au dimanche : de 10h à 13h et de 14h à 18h
Centre d'art contemporain La Malmaggioson
47 boulevard de la Croisette
Pleins phares sur le 7ème Art : Cannes met le cinéma en mouvement
Fino al 30 agosto 2026
Cannes
CARROS
La princesse d'Elide – Molière
Martedì 16 giugno a 17h00
Ecole Boris Vian
2 rue des Salves
CASTELLAR
Mostra "Alle origini del Neolitico in Francia" al Palazzo Lascaris
Fino al 31 dicembre
Mostra "Alle origini del Neolitico in Francia" al Palazzo Lascaris
Preistoria
58 rue de la République
Galerie d'Art La Renaissance : mostra collettiva di artisti
Fino al 31 dicembre Scultura
Galerie d'Art La Renaissance,
9 place Clemenceau
GORBIO
La Processione delle Lumache
Giovedì 11 giugno da 21:00 a 23:00
Village de Gorbio
LA BRIGUE
Bocce di notte e barbecue
Martedì 16 giugno da 18:00 a 23:00 / ...
La Brigue
Visita guidata: Notre Dame des Fontaines
Dal lunedì al venerdì dalle 14,30 alle 15,30
Chapelle Notre Dame des Fontaines
LA GAUDE
La Culotte
Venerdì 12 giugno à 21h00
Centre culturel La Coupole
7396 route de Cagnes
Ambre Gaude
Fino al 17 giugno 2026
Centre Culturel La Coupole
7382-7446 route de Cagnes
LE BROC
Festival du Peu
Fino al 21giugno 2026
Dans le village – Complexe les Arts d'Azur – Le Broc
12 rue des Jardins
LEVENS
15° Festin dou Boutaù
Sabato 13 giugno a 15h00
Place de la République & Halle du Rivet
MENTON
Escursione agli agrumeti e al patrimonio idrico
Giovedì 11 giugno da 09:45 a 12:
Palais de l'Europe - Office de Tourisme,
8 avenue Boyer
Visita guidata: Il Palazzo d'Inverno
Giovedì 11 giugno da 10:00 a 10:45
Winter Palace, 20 avenue Riviera
Petrouchka
Sabato 13 giugno da 19:00 a 20:30
Danza
Palais de l'Europe - Théâtre Francis Palmero,
8 avenue Boyer
Spettacolo "Génération Flamenca
Domenica 14 giugno da 19:00 a 20:45
Salle Saint-Exupéry,
8 Rue de la République
Domeniche pedonali
Domenica 14 giugno
Promenade du Soleil
Mostra: Ritratti e autoritratti - Jean Cocteau e amici
Fino al 15 giugno
Musée Jean Cocteau - Le Bastion, Quai Napoléon III
Visita guidata: I giardini reali di Westminster
Mercoledì 17 giugno da 10:30 a 12:00
Hôtel Royal Westminster,
Promenade du soleil
Mostra da un mantello all'altro
Fino al 26 giugno
Musée de Préhistoire régionale, place Lorédan Larchey
Mostra "Avant d'apparaître" di Jérôme Allavena
Fino al 27 giugno
L'Odyssée - Bibliothèque Municipale,
8 avenue Boyer, Palais de l'Europe
Mostra: Capolavori della collezione del Musée Jean Cocteau Séverin Wunderman
Fino al 27 agosto
Galerie des Musées, Palais de l'Europe, 8 avenue Boyer
Visite guidée La Basilique Sensorielle
Fino al 31 agosto il venerdì alle 14:00
Parvis Saint Michel
Visita guidata: I vicoli della storia
Fino al 31 agosto
Martedì ore 14,30
Sabato ore 10
Basilique Saint-Michel Archange,
Parvis de la basilique Saint- Michel, Place de l'église
Visita guidata: Jean Cocteau e la Sala dei matrimoni
Fino al 31 agosto
Lunedì : 15:45 - 16:30
Giovedì : 14:30 – 15:15
Hôtel de ville,
Salle des Mariages Jean Cocteau
Visita guidata alle mostre
Fino al 31 agosto
Il Mercoledì 14:30 - 15:15
Galerie des Musées, Palais de l'Europe,
8 avenue Boyer
Laboratori d'arte aperti nella Vecchia Mentone
Fino al 31 dicembre 2026
Vieux Menton, 19 quai Bonaparte, 22 Rue Longue 1 rue de Bréa
Mostra: I giardini incantati di Cocteau
Fino al 30 gennaio 2027
Galerie des Musées, Palais de l'Europe, 8 avenue Boyer
MONACO
The Unique Show: Luxury Monte-Carlo 2026
Da 11 A 13 giugno 2026
Orario di inizio dell'evento
16h00
22, avenue Princesse Grace
Scapin's tricks
Da 11 A 14 giugno 2026
Orario di inizio dell'evento
20h00
45A Bd du Jardin Exotique
Festival de télévision de Monte-Carlo
Da 12 A 16 giugno 2026
10 Av. Princesse Grâce
Arigato Mission Japon
Il 12 giugno 2026
Orario di inizio dell'evento
18h00
Avenue Princesse Grace
APIdays 2026
Da 12 A 13 giugno 2026
Orario di inizio dell'evento
09h00
Terrasses de Fontvieille
7e rencontre des sites historiques Grimaldi de Monaco
Da 13 A 14 giugno 2026
Orario di inizio dell'evento
10h00
Place du Palais
Concert symphonique - K. Yamada – G. Shaham
Il 14 giugno 2026
Orario di inizio dell'evento
18h00
Bd Louis II
Les indispensables du catechiste: Animation et positionnement en Pastorale
Il 15 giugno 2026
Orario di inizio dell'evento
18h00
18 Rue Bellevue
Récital piano - Arcadi Volodos
Il 17 giugno 2026
Orario di inizio dell'evento
19h30
Bd Louis II
Tango Argentin à Monaco
Fino al 30 giugno 2026
Orario di inizio dell'evento
19h00
Eglise Réformée de Monaco
Indirizzo
7, rue Louis Notari
Artists from the Ateliers du Quai Antoine Ier exhibit their work at the Théâtre des Variétés
Fino al 28 giugno 2026
Orario di inizio dell'evento
1 Bd Albert 1er
La Note Bleue Summer Festival 2026
Fino al 30 agosto 2026
La Note Bleue
Plage du Larvotto avenue Princesse Grace
Exposition - Patrimoine en danger
Fino al 4 ottobre 2026
Orario di inizio dell'evento
09h00
Avenue Saint Martin
Exhibition - From Toumaï to Sapiens
Fino al 16 ottobre 2026
Orario di inizio dell'evento
09h00
56 bis, boulevard du Jardin Exotique
Exposition Magies d'ailleurs
Fino al 15 dicembre 2026
Musée d'Anthropologie Préhistorique de Monaco fondé par le Prince Albert Ier
56 bis, boulevard du Jardin Exotique
Exhibition - "Mediterranean 2050"
Fino al 1° gennaio 2030
Orario di inizio dell'evento
10h00
Musée Océanographique de Monaco
Avenue Saint-Martin
NIZZA
Entre Adultes Consentants
Giovedì 11 giugno ore 20
Venerdì 12 giugno ore 20
Théâtre de l'Eau Vive
10 bd Carabacel
Rossini, Telemann, Taffanel, Tchaïkovsky, Bizet, Aznavour, Wieniawski, Poulenc, Ibert, Piazzolla, Vivaldi
Giovedì 11 giugno à 20h00
Théâtre Francis-Gag
4 rue de la Croix
Plaçon – Bruch – Brahms
Venerdì 12 giugno à 20h00
Opéra Nice Côte d'Azur
4/6 rue Saint-François de Paule
Toc Toc
Venerdì 12 giugno à 18h00
Théâtre Bellecour
14 rue Trachel Bat. B
Marjorie Falusi – Des tonnes de bonheur !
Venerdì 12 giugno à 19h00
Théâtre Bellecour
14 rue Trachel Bat. B
Le triomphe d'Arlequin
Venerdì 12 giugno à 20h30
Centre Culturel la Providence
8 bis rue Saint-Augustin
D'Jal – En pleine conscience
Sabato 13 giugno à 21h00
Casino Nice Palais de la Méditerranée
15, Promenade des Anglais
Pas courageux – Yvain
Sabato 13 giugno à 21h00
Théâtre l'Alphabet
19 rue Delille
Betty Blood President
Sabato 13 giugno à 20h00
Domenica 14 giugno 2026
Théâtre de l'Eau Vive
10 bd Carabacel
Quantic
Sabato 13 giugno
Il 109
89 Route de Turin
Toc Toc
Sabato13 giugno 2026 ore 20h30
Théâtre Bellecour
14 rue Trachel Bat. B
Marjorie Falusi en folie
Sabato13 giugno 2026 ore 18
Théâtre Bellecour
14 rue Trachel Bat. B
Princesses en détresse
Sabato13 giugno 2026 ore 11h00
Théâtre Bellecour
14 rue Trachel Bat. B
Cuisine et dépendances
Sabato13 giugno 2026 ore 21
Théâtre de l'Impasse
4 ruelle Saint-André
Cent détours
Sabato 13 giugno à 20h30
Centre Culturel la Providence
8 bis rue Saint-Augustin
We Music Festival
Sabato 13 giugno
Domenica 14 giugno
SABATO 13 GIUGNO 2026
15.00 / 16.00: OHM DELICIOUS
16:00 / 17:00: NESS TORIA
17.00 / 18.00: BEN CRAFTER
18.00 / 19.30: JOHN DIXON
19.30 / 21.30: ANTHONY ROTHER
21.30 / 23.00: FRITZ KALKBRENNER
DOMENICA 14 GIUGNO 2026
ore 15.00 / 16.00: ANNA CROUSE
ore 16.00 / 18.00: HELMUT KRAFT
ore 18.00 / 20.00: CHRIS BEKKER
20:00 / 21:00: METARAPH
ore 21.00 / 23.00: KITTIN & THE HACKER
Théâtre de Verdure
Le malade imaginaire
Domenica 14 giugno à 21h00
Théâtre l'Alphabet
19 rue Delille
Un 4×4 pour deux
Domenica 14 giugno à 19 h00
Théâtre Bellecour
14 rue Trachel Bat. B
Il cavaliere di pietra – D'après Carlo Gozzi
Domenica 14 giugno à 15h00
Théâtre de La Semeuse
2 montée Auguste Kerl Rue du Château
Mistero Buffo – La fame
Domenica 14 giugno à 18h00
Centre Culturel la Providence
8 bis rue Saint-Augustin
Bord de mer
Martedì 16 giugno à 21h00
Arènes de Cimiez
160 avenue des Arènes de Cimiez
New Vision Nice Open
Fino a domenica 14 giugno 2026
Nice Lawn Tennis Club
5 av Suzanne Lenglen
Le Voyage de Chihiro & Les Chefs-d'Oeuvre du Studio Ghibli
Mercoledì 17 giugno à 20h00
Théâtre Francis-Gag
4 rue de la Croix
Festival de Tragédies
Fino al 4 luglio 2026
Divers lieux de Nice
Mostre – esposizioni
Signature Gestuelle – Dominique Jaussein
Esposizione
Fino al 14 Giugno 2026
Musée de la Photographie Charles Nègre
1 place Pierre Gautier
Poésie fait maggioson - Esposizione
Fino al 20 Giugno 2026
La Gaya Scienza
9 bis rue Dalpozzo
André, Jean et les autres…
Esposizione
Fino al 31/07/2026 il martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato dalle 10 alle 18.
l'Artistique, Centre d'arts et de Culture
27 bd Dubouchage
Vikings : L’Odyssée jusqu’aux confins du monde – Cités Immersives
Esposizione
Fino al 30/08/2026 ogni giorno.
1 rue Massenet
Chagall à l'oeuvre – Un prêt d'exception au musée
Fino al 21 settembre 2026
Mostra organizzata in due parti, con una rotazione delle opere il 23 maggio 2026.
Musée national Marc Chagall
Avenue du Docteur Ménard
Exposition Mathieu Forget
Fino al 27 settembre 2026
Musée de la Photographie Charles Nègre
1 place Pierre Gautier
Exposition Henri Matisse – Yves Saint Laurent "Le beau, la mode et le bonheur"
Fino al 28 settembre 2026
Musée Matisse
164 avenue des Arènes de Cimiez
Africa Pop
Fino al 18 ottobre 2026
Musée International d'Art Naïf Anatole Jakovsky
Château Sainte-Hélène
Avenue de Fabron
ROQUEBRUNE CAP MARTIN
Festival delle ginestre
13 giugno > 14 giugno
Vieux-village de Roquebrune,
Place de la République
Mostra di pittura di Oleg Sheludyakov
Fino al 17 giugno
Salle Sainte-Lucie
SAINT ANDRE’ DE LA ROCHE
Festival de musique de l’abadie
Venerdì 12 giugno
Théâtre de verdure de l'Abadie
3720 Route de l’AbadieLA ROCHE
SAINT JEAN CAP FERRAT
Rétro Moto Classic
Sabato 13 giugno
Théâtre sur la Mer
Avenue Denis Séméria
Mostra "Il cuore della terra" di Cesare Catania
Fino al 4 settembre 2026
Quai Virgile Allari
"Cerises aux cœurs": mostra di sculture all'aperto di Jean-Louis Landraud
Fino all’11 ottobre 2026
Dans le village
SAINT MARTIN VESUBIE
Mostra – "Vinyles 2.0
Fino al 18 giugno 2026
Médiathèque départementale annexe de Saint-Martin-Vésubie
52 bd Lazare Raiberti
“Toc toc toc… une histoire”
Fino al 30/06/2026, il 1° giovedì del mese il giovedì dalle 10 alle 10:30.
Médiathèque départementale annexe de Saint-Martin-Vésubie
52 Bd Lazare Raiberti
SAORGE
Initiation à la fouille archéologique
Domenica 14 giugno da 10:00 a 11:00, da 11:00 A 12:00 e da 15:00 A 16:00
Giornate dell'archeologia in Europa
Village
Mostra "Lux Aurea - Epifania francescana" di Georges Rousse
Fino al 31 ottobre
Monastère
SOSPEL
Proiezione cinematografica "Michael"
Venerdì 12 giugno a 20:30
Cinéma d'hier et d'aujourd'hui, Chapelle des Pénitents Rouges
Place Saint-Michel
Fort Saint-Roch - Viaggio al centro della linea Maginot
Fino al 28 giugno
Sabato 13:30 - 18:00
Domenica 13:30 - 18:00
Place du Château
TENDE
Ripristino e manutenzione del castagneto
Sabato 13 giugno a 09:00
Natura e relax
Tende
Atelier de tir à l'arc
Sabato 13 giugno da 10:00 a 12:00 e da 14:00 A 16:00
Musée départemental des Merveilles,
Avenue du 16 Septembre 1947
Laboratorio in erboristeria
13 giugno > 14 giugno
Alain Creton, Quartier Saggé,
Saint Dalmas de Tende
Sentiero di Tenda - Castérino 2026
Domenica 14 giugno da 08:00 a 17:00
Casterino,
Hameau de Casterino
Exposition temporaire "Sorciers & Friends. Portraits sculptés de la Préhistoire""
Fino al 15 giugno
Musée départemental des Merveilles,
Avenue du 16 Septembre 1947
Exposition temporaire "Roches de mémoire - 5000 ans d'art rupestre dans les Alpes"
Fino al 15 giugno
Musée départemental des Merveilles,
Avenue du 16 Septembre 1947
Balade découverte de la Ferme de Castel Tournou
Mercoledì 17 giugno da 08:00 a 16:30
Maison du Parc national du Mercantour – Vallée de la Roya et de la Bévéra,
103 avenue du 16 septembre
Exposition temporaire "Homo athleticus"
Fino al 30 giugno
Musée départemental des Merveilles,
Avenue du 16 Septembre 1947
Art, Exposition de peinture, J-G Inca, "fenêtre sur toile"
Fino al 31 dicembre
Pittura
Galerie J.-G. Inca,
Place Ponte
VENCE
14ème salon du livre « Lire à Vence »
Sabato 13 giugno a 09h00
Domenica 14 giugno 2026
Place du Grand Jardin
VILLEFRANCHE SUR MER
Concerti al Trinquette Jazz Club
Fino al 30/11/2026 il giovedì, venerdì e fine settimana.
Concerti giovedì, venerdì e sabato alle 21:00. Domenica alle 18:00.
La Trinquette Jazz Club
30 avenue Général de Gaulle