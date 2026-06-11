Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.

ANTIBES

Il Cineclub dell'Hotel Belles Rives

Domenica 14 giugno - Il grande Gatsby (Versione originale con sottotitoli in francese)

33, boulevard Edouard Baudoin

Juan Les Pins



Exposition Quino - Musée Peynet

Fino al 20/09/2026 le Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì

et les week-ends.

Musée Peynet et du Dessin humoristique ·

Place Nationale



Le voci delle loro opere (mostra Hartung Bergman)

Fino al 26 settembre 2026

Fondation Hans Hartung et Anna-Eva Bergman

173, chemin du Valbosquet



Fino al 1° gennaio 2027

Visite guidée 'De la belle époque aux années folles' en français

Fino al 01/01/2027 dal lunedì al venerdì.

Palais des Congrès d'Antibes Juan-les-Pins



Balade nature Sentier du Littoral en français (visite guidée)

Fino 01/01/2027 du Lunedì au Venerdì.

Cap d'Antibes, devant le restaurant Keller à la plage de la Garoupe



Balade nature Sentier du Littoral en français (visite guidée) - Cap d'Antibes, devant le restaurant Keller à la plage de la Garoupe - Dalle 9,30 alle 12. Dal lunedì al venerdì.



Visite guidée 'De la belle époque aux années folles' en français - Palais des Congrès d'Antibes Juan-les-Pins 60, chemin des Sables – Dal lunedì al venerdì

Visite guidée 'Le vieil Antibes pas à pas' en français –

2bis, rue Fontvieille - Dal lunedì al venerdì



BEAULIEU SUR MER

Festival "Uzine à Gag"

Venerdì 12 giugno à 18h00

Jardin de l'Olivaie

rue Jean Bracco



BEAUSOLEIL

Naïs

Sabato 13 giugno a 20:00

Théâtre Michel Daner,

1 place de la libération



Mostra "L'universalità dell'eleganza"

Fino al 27 giugno

Fotografia

Centre Culturel Prince Jacques,

6/8 avenue du Général de Gaulle



I giovedì musicali

Fino al 27 agosto ore 18 – 23

Centre-Ville



Mostra: Figli della Resistenza

Fino all’11 settembre

Centre Histoire et Mémoire Roger Bennati,

26 avenue Maréchal Foch



Mostra per bambini : il porto di Beausoleil

Fino al 25 novembre

Centre Culturel Prince Héréditaire Jacques de Monaco,

6/8 avenue du Général de Gaulle



CAGNES SUR MER

Mostra “La vita artistica di Cagnes”, le recenti acquisizioni

Esposizione

Fino al 15/06/2026 il lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì e fine settimana.

Château musée Grimaldi

Place du Château



Les Nuits lyriques de l’Hippodrome

Da giovedì 11 giugno a sabato 13 giugno

Hippodrome de la Côte d'Azur

2 Boulevard JF Kennedy



Destinazione Bijou Cagnes

Fino al 20 settembre 2026

Musée du Bijou Contemporain

Place du Château



CANNES

Longevity Docs

Fino a giovedì 11 giugno 2026

Palais des Festivals et des Congrès de Cannes,

1 boulevard de la Croisette



Concert Apéritif - Caraïbes

Giovedì 11 giugno da 19:30 a 20:30

Auditorium les Arlucs,

26 avenue des Arlucs



Mostre – Esposizioni

Exposition - Gilles Miquelis

Des mondes flottants

Fino a domenica 14 giugno 2026

Horaire(s) :

Du mardi au vendredi : de 14h à 18h

Week-ends et vacances scolaires : du mardi au dimanche de 10h à 13h et de 14h à 18h

Suquet des Artistes

7 rue Saint-Dizier



Exposition - Carole Benzaken - Jam Session

Fino a domenica 21 giugno 2026

Horaire(s) :

Du mardi au dimanche : de 10h à 13h et de 14h à 18h

Centre d'art contemporain La Malmaggioson

47 boulevard de la Croisette



Exposition - Carole Benzaken - Jam Session

Quand ?

Fino a domenica 21 giugno 2026Horaire(s) :

Du mardi au dimanche : de 10h à 13h et de 14h à 18h

Centre d'art contemporain La Malmaggioson

47 boulevard de la Croisette



Pleins phares sur le 7ème Art : Cannes met le cinéma en mouvement

Fino al 30 agosto 2026

Cannes



CARROS

La princesse d'Elide – Molière

Martedì 16 giugno a 17h00

Ecole Boris Vian

2 rue des Salves



CASTELLAR

Mostra "Alle origini del Neolitico in Francia" al Palazzo Lascaris

Fino al 31 dicembre

Mostra "Alle origini del Neolitico in Francia" al Palazzo Lascaris

Preistoria

58 rue de la République



Galerie d'Art La Renaissance : mostra collettiva di artisti

Fino al 31 dicembre Scultura

Galerie d'Art La Renaissance,

9 place Clemenceau



GORBIO

La Processione delle Lumache

Giovedì 11 giugno da 21:00 a 23:00

Village de Gorbio



LA BRIGUE

Bocce di notte e barbecue

Martedì 16 giugno da 18:00 a 23:00 / ...

La Brigue



Visita guidata: Notre Dame des Fontaines

Dal lunedì al venerdì dalle 14,30 alle 15,30

Chapelle Notre Dame des Fontaines



LA GAUDE

La Culotte

Venerdì 12 giugno à 21h00

Centre culturel La Coupole

7396 route de Cagnes



Ambre Gaude

Fino al 17 giugno 2026

Centre Culturel La Coupole

7382-7446 route de Cagnes



LE BROC

Festival du Peu

Fino al 21giugno 2026

Dans le village – Complexe les Arts d'Azur – Le Broc

12 rue des Jardins



LEVENS

15° Festin dou Boutaù

Sabato 13 giugno a 15h00

Place de la République & Halle du Rivet



MENTON

Escursione agli agrumeti e al patrimonio idrico

Giovedì 11 giugno da 09:45 a 12:

Palais de l'Europe - Office de Tourisme,

8 avenue Boyer



Visita guidata: Il Palazzo d'Inverno

Giovedì 11 giugno da 10:00 a 10:45

Winter Palace, 20 avenue Riviera



Petrouchka

Sabato 13 giugno da 19:00 a 20:30

Danza

Palais de l'Europe - Théâtre Francis Palmero,

8 avenue Boyer



Spettacolo "Génération Flamenca

Domenica 14 giugno da 19:00 a 20:45

Salle Saint-Exupéry,

8 Rue de la République



Domeniche pedonali

Domenica 14 giugno

Promenade du Soleil



Mostra: Ritratti e autoritratti - Jean Cocteau e amici

Fino al 15 giugno

Musée Jean Cocteau - Le Bastion, Quai Napoléon III



Visita guidata: I giardini reali di Westminster

Mercoledì 17 giugno da 10:30 a 12:00

Hôtel Royal Westminster,

Promenade du soleil



Mostra da un mantello all'altro

Fino al 26 giugno

Musée de Préhistoire régionale, place Lorédan Larchey



Mostra "Avant d'apparaître" di Jérôme Allavena

Fino al 27 giugno

L'Odyssée - Bibliothèque Municipale,

8 avenue Boyer, Palais de l'Europe



Mostra: Capolavori della collezione del Musée Jean Cocteau Séverin Wunderman

Fino al 27 agosto

Galerie des Musées, Palais de l'Europe, 8 avenue Boyer



Visite guidée La Basilique Sensorielle

Fino al 31 agosto il venerdì alle 14:00

Parvis Saint Michel



Visita guidata: I vicoli della storia

Fino al 31 agosto

Martedì ore 14,30

Sabato ore 10

Basilique Saint-Michel Archange,

Parvis de la basilique Saint- Michel, Place de l'église



Visita guidata: Jean Cocteau e la Sala dei matrimoni

Fino al 31 agosto

Lunedì : 15:45 - 16:30

Giovedì : 14:30 – 15:15

Hôtel de ville,

Salle des Mariages Jean Cocteau



Visita guidata alle mostre

Fino al 31 agosto

Il Mercoledì 14:30 - 15:15

Galerie des Musées, Palais de l'Europe,

8 avenue Boyer



Laboratori d'arte aperti nella Vecchia Mentone

Fino al 31 dicembre 2026

Vieux Menton, 19 quai Bonaparte, 22 Rue Longue 1 rue de Bréa



Mostra: I giardini incantati di Cocteau

Fino al 30 gennaio 2027

Galerie des Musées, Palais de l'Europe, 8 avenue Boyer



MONACO

The Unique Show: Luxury Monte-Carlo 2026

Da 11 A 13 giugno 2026

Orario di inizio dell'evento

16h00

22, avenue Princesse Grace



Scapin's tricks

Da 11 A 14 giugno 2026

Orario di inizio dell'evento

20h00

45A Bd du Jardin Exotique



Festival de télévision de Monte-Carlo

Da 12 A 16 giugno 2026

10 Av. Princesse Grâce



Arigato Mission Japon

Il 12 giugno 2026

Orario di inizio dell'evento

18h00

Avenue Princesse Grace



APIdays 2026

Da 12 A 13 giugno 2026

Orario di inizio dell'evento

09h00

Terrasses de Fontvieille



7e rencontre des sites historiques Grimaldi de Monaco

Da 13 A 14 giugno 2026

Orario di inizio dell'evento

10h00

Place du Palais



Concert symphonique - K. Yamada – G. Shaham

Il 14 giugno 2026

Orario di inizio dell'evento

18h00

Bd Louis II



Les indispensables du catechiste: Animation et positionnement en Pastorale

Il 15 giugno 2026

Orario di inizio dell'evento

18h00

18 Rue Bellevue



Récital piano - Arcadi Volodos

Il 17 giugno 2026

Orario di inizio dell'evento

19h30

Bd Louis II



Tango Argentin à Monaco

Fino al 30 giugno 2026

Orario di inizio dell'evento

19h00

Eglise Réformée de Monaco

Indirizzo

7, rue Louis Notari



Artists from the Ateliers du Quai Antoine Ier exhibit their work at the Théâtre des Variétés

Fino al 28 giugno 2026

Orario di inizio dell'evento

1 Bd Albert 1er



La Note Bleue Summer Festival 2026

Fino al 30 agosto 2026

La Note Bleue

Plage du Larvotto avenue Princesse Grace



Exposition - Patrimoine en danger

Fino al 4 ottobre 2026

Orario di inizio dell'evento

09h00

Avenue Saint Martin



Exhibition - From Toumaï to Sapiens

Fino al 16 ottobre 2026

Orario di inizio dell'evento

09h00

56 bis, boulevard du Jardin Exotique



Exposition Magies d'ailleurs

Fino al 15 dicembre 2026

Musée d'Anthropologie Préhistorique de Monaco fondé par le Prince Albert Ier

56 bis, boulevard du Jardin Exotique



Exhibition - "Mediterranean 2050"

Fino al 1° gennaio 2030

Orario di inizio dell'evento

10h00

Musée Océanographique de Monaco

Avenue Saint-Martin



NIZZA

Entre Adultes Consentants

Giovedì 11 giugno ore 20

Venerdì 12 giugno ore 20

Théâtre de l'Eau Vive

10 bd Carabacel



Rossini, Telemann, Taffanel, Tchaïkovsky, Bizet, Aznavour, Wieniawski, Poulenc, Ibert, Piazzolla, Vivaldi

Giovedì 11 giugno à 20h00

Théâtre Francis-Gag

4 rue de la Croix



Plaçon – Bruch – Brahms

Venerdì 12 giugno à 20h00

Opéra Nice Côte d'Azur

4/6 rue Saint-François de Paule



Toc Toc

Venerdì 12 giugno à 18h00

Théâtre Bellecour

14 rue Trachel Bat. B



Marjorie Falusi – Des tonnes de bonheur !

Venerdì 12 giugno à 19h00

Théâtre Bellecour

14 rue Trachel Bat. B



Le triomphe d'Arlequin

Venerdì 12 giugno à 20h30

Centre Culturel la Providence

8 bis rue Saint-Augustin



D'Jal – En pleine conscience

Sabato 13 giugno à 21h00

Casino Nice Palais de la Méditerranée

15, Promenade des Anglais



Pas courageux – Yvain

Sabato 13 giugno à 21h00

Théâtre l'Alphabet

19 rue Delille



Betty Blood President

Sabato 13 giugno à 20h00

Domenica 14 giugno 2026

Théâtre de l'Eau Vive

10 bd Carabacel



Quantic

Sabato 13 giugno

Il 109

89 Route de Turin



Toc Toc

Sabato13 giugno 2026 ore 20h30

Théâtre Bellecour

14 rue Trachel Bat. B



Marjorie Falusi en folie

Sabato13 giugno 2026 ore 18

Théâtre Bellecour

14 rue Trachel Bat. B



Princesses en détresse

Sabato13 giugno 2026 ore 11h00

Théâtre Bellecour

14 rue Trachel Bat. B



Cuisine et dépendances

Sabato13 giugno 2026 ore 21

Théâtre de l'Impasse

4 ruelle Saint-André



Cent détours

Sabato 13 giugno à 20h30

Centre Culturel la Providence

8 bis rue Saint-Augustin



We Music Festival

Sabato 13 giugno

Domenica 14 giugno

SABATO 13 GIUGNO 2026

15.00 / 16.00: OHM DELICIOUS

16:00 / 17:00: NESS TORIA

17.00 / 18.00: BEN CRAFTER

18.00 / 19.30: JOHN DIXON

19.30 / 21.30: ANTHONY ROTHER

21.30 / 23.00: FRITZ KALKBRENNER



DOMENICA 14 GIUGNO 2026

ore 15.00 / 16.00: ANNA CROUSE

ore 16.00 / 18.00: HELMUT KRAFT

ore 18.00 / 20.00: CHRIS BEKKER

20:00 / 21:00: METARAPH

ore 21.00 / 23.00: KITTIN & THE HACKER

Théâtre de Verdure



Le malade imaginaire

Domenica 14 giugno à 21h00

Théâtre l'Alphabet

19 rue Delille



Un 4×4 pour deux

Domenica 14 giugno à 19 h00

Théâtre Bellecour

14 rue Trachel Bat. B



Il cavaliere di pietra – D'après Carlo Gozzi

Domenica 14 giugno à 15h00

Théâtre de La Semeuse

2 montée Auguste Kerl Rue du Château



Mistero Buffo – La fame

Domenica 14 giugno à 18h00

Centre Culturel la Providence

8 bis rue Saint-Augustin



Bord de mer

Martedì 16 giugno à 21h00

Arènes de Cimiez

160 avenue des Arènes de Cimiez



New Vision Nice Open

Fino a domenica 14 giugno 2026

Nice Lawn Tennis Club

5 av Suzanne Lenglen



Le Voyage de Chihiro & Les Chefs-d'Oeuvre du Studio Ghibli

Mercoledì 17 giugno à 20h00

Théâtre Francis-Gag

4 rue de la Croix



Festival de Tragédies

Fino al 4 luglio 2026

Divers lieux de Nice



Mostre – esposizioni

Signature Gestuelle – Dominique Jaussein

Esposizione

Fino al 14 Giugno 2026

Musée de la Photographie Charles Nègre

1 place Pierre Gautier



Poésie fait maggioson - Esposizione

Fino al 20 Giugno 2026

La Gaya Scienza

9 bis rue Dalpozzo



André, Jean et les autres…

Esposizione

Fino al 31/07/2026 il martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato dalle 10 alle 18.

l'Artistique, Centre d'arts et de Culture

27 bd Dubouchage



Vikings : L’Odyssée jusqu’aux confins du monde – Cités Immersives

Esposizione

Fino al 30/08/2026 ogni giorno.

1 rue Massenet



Chagall à l'oeuvre – Un prêt d'exception au musée

Fino al 21 settembre 2026

Mostra organizzata in due parti, con una rotazione delle opere il 23 maggio 2026.

Musée national Marc Chagall

Avenue du Docteur Ménard



Exposition Mathieu Forget

Fino al 27 settembre 2026

Musée de la Photographie Charles Nègre

1 place Pierre Gautier



Exposition Henri Matisse – Yves Saint Laurent "Le beau, la mode et le bonheur"

Fino al 28 settembre 2026

Musée Matisse

164 avenue des Arènes de Cimiez



Africa Pop

Fino al 18 ottobre 2026

Musée International d'Art Naïf Anatole Jakovsky

Château Sainte-Hélène

Avenue de Fabron



ROQUEBRUNE CAP MARTIN

Festival delle ginestre

13 giugno > 14 giugno

Vieux-village de Roquebrune,

Place de la République



Mostra di pittura di Oleg Sheludyakov

Fino al 17 giugno

Salle Sainte-Lucie



SAINT ANDRE’ DE LA ROCHE

Festival de musique de l’abadie

Venerdì 12 giugno

Théâtre de verdure de l'Abadie

3720 Route de l’AbadieLA ROCHE



SAINT JEAN CAP FERRAT

Rétro Moto Classic

Sabato 13 giugno

Théâtre sur la Mer

Avenue Denis Séméria



Mostra "Il cuore della terra" di Cesare Catania

Fino al 4 settembre 2026

Quai Virgile Allari



"Cerises aux cœurs": mostra di sculture all'aperto di Jean-Louis Landraud

Fino all’11 ottobre 2026

Dans le village



SAINT MARTIN VESUBIE

Mostra – "Vinyles 2.0

Fino al 18 giugno 2026

Médiathèque départementale annexe de Saint-Martin-Vésubie

52 bd Lazare Raiberti



“Toc toc toc… une histoire”

Fino al 30/06/2026, il 1° giovedì del mese il giovedì dalle 10 alle 10:30.

Médiathèque départementale annexe de Saint-Martin-Vésubie

52 Bd Lazare Raiberti



SAORGE

Initiation à la fouille archéologique

Domenica 14 giugno da 10:00 a 11:00, da 11:00 A 12:00 e da 15:00 A 16:00

Giornate dell'archeologia in Europa

Village



Mostra "Lux Aurea - Epifania francescana" di Georges Rousse

Fino al 31 ottobre

Monastère



SOSPEL

Proiezione cinematografica "Michael"

Venerdì 12 giugno a 20:30

Cinéma d'hier et d'aujourd'hui, Chapelle des Pénitents Rouges

Place Saint-Michel



Fort Saint-Roch - Viaggio al centro della linea Maginot

Fino al 28 giugno

Sabato 13:30 - 18:00

Domenica 13:30 - 18:00

Place du Château



TENDE

Ripristino e manutenzione del castagneto

Sabato 13 giugno a 09:00

Natura e relax

Tende



Atelier de tir à l'arc

Sabato 13 giugno da 10:00 a 12:00 e da 14:00 A 16:00

Musée départemental des Merveilles,

Avenue du 16 Septembre 1947



Laboratorio in erboristeria

13 giugno > 14 giugno

Alain Creton, Quartier Saggé,

Saint Dalmas de Tende



Sentiero di Tenda - Castérino 2026

Domenica 14 giugno da 08:00 a 17:00

Casterino,

Hameau de Casterino



Exposition temporaire "Sorciers & Friends. Portraits sculptés de la Préhistoire""

Fino al 15 giugno

Musée départemental des Merveilles,

Avenue du 16 Septembre 1947



Exposition temporaire "Roches de mémoire - 5000 ans d'art rupestre dans les Alpes"

Fino al 15 giugno

Musée départemental des Merveilles,

Avenue du 16 Septembre 1947



Balade découverte de la Ferme de Castel Tournou

Mercoledì 17 giugno da 08:00 a 16:30

Maison du Parc national du Mercantour – Vallée de la Roya et de la Bévéra,

103 avenue du 16 septembre



Exposition temporaire "Homo athleticus"

Fino al 30 giugno

Musée départemental des Merveilles,

Avenue du 16 Septembre 1947



Art, Exposition de peinture, J-G Inca, "fenêtre sur toile"

Fino al 31 dicembre

Pittura

Galerie J.-G. Inca,

Place Ponte



VENCE

14ème salon du livre « Lire à Vence »

Sabato 13 giugno a 09h00

Domenica 14 giugno 2026

Place du Grand Jardin



VILLEFRANCHE SUR MER

Concerti al Trinquette Jazz Club

Fino al 30/11/2026 il giovedì, venerdì e fine settimana.

Concerti giovedì, venerdì e sabato alle 21:00. Domenica alle 18:00.

La Trinquette Jazz Club

30 avenue Général de Gaulle



























