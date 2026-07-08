Ceriana, grande anteprima della Sagra della Salsiccia

Sabato 11 luglio in Piazza Guglielmo Marconi, a partire dalle ore 18.00, il borgo di Ceriana si veste a festa per un assaggio imperdibile dell'evento più gustoso dell'estate. Aspettando la sagra ufficiale, vi invitiamo a un'esclusiva serata di anteprima all'insegna della tradizione, del buon cibo e del divertimento!

Il Programma della Serata

Preparatevi a vivere una tipica serata estiva nell'entroterra ligure, dove il protagonista assoluto sarà il sapore unico della nostra salsiccia artigianale.

Alle 18:00 l'aApertura degli stand gastronomici. Potrete gustare la celebre salsiccia di Ceriana cucinata al secondo la ricetta tradizionale “alla Cerianasca”, accompagnata da ottimi contorni e ottima birra e buon vino .

Intrattenimento musicale con il gruppo “Margot” per ballare sotto le stelle nella splendida cornice di Piazza Marconi.

La salsiccia di Ceriana non è una semplice salsiccia: è un'eccellenza della nostra tradizione, prodotta sapientemente dai macellai locali con una miscela segreta di spezie e aromi che si tramanda di generazione in generazione. Questa anteprima è l'occasione perfetta per gustarla in un'atmosfera intima, festosa e genuina.

Si consiglia di arrivare presto per godersi il fresco del borgo fin dall'aperitivo!

Vi aspettiamo numerosi per brindare insieme e dare il via alla stagione più golosa dell'anno!

Non fartelo raccontare, vieni a provarla!