Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.
ANTIBES
35° Festival di arte sacra
Giovedì 23 luglio
Presentazione della 35ª edizione, concerto e inaugurazione
Cappella di San Bernardino, ore 18:00. Ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria via e-mail
Ore 18:00: Presentazione a cura di Philippe DEPETRIS, consulente artistico
Ore 18:30: Concerto gratuito
«Serenate d’Italia» con Philippe DEPETRIS (flauto) e i Solisti della Cameristica di Milano: Gabriele OLIVETI (violino), Chiara OLIVETI (viola) e Alberto DRUFUCA (violoncello)
Boccherini, Mozart, Rossini
19:30: Inaugurazione della mostra «La Via Crucis» di Gérard RAYMOND-PIERRE, pittore (mostra dal 23 luglio al 4 ottobre negli orari di apertura della Cappella, chiusa la domenica e il lunedì)
Cappella di San Bernardino
Architettura vivente
Fort Carré: musica, teatro, poesia, cinema.
Fino al 30 agosto 2026
Martedì10:00 - 18:00
Mercoledì10:00 - 18:00
Giovedì10:00 - 18:00
Venerdì10:00 - 18:00
Sabato10:00 - 18:00
Domenica10:00 - 18:00
Le Fort Carré
Av. du 11 novembre
Pop & Saveurs
Fino al 10 settembre 2026
Giovedì dalle 19 alle 21:30
Hôtel Thalazur - Restaurant l'Angélus
770 chemin. Moyennes Bréguières
Cineclub Hotel Belles Rives
Fino al 13 settembre 2026
Domenica 26 luglio — Casino Royale (Versione originale con sottotitoli in francese) “L'eleganza e l'intensità di James Bond di fronte al Mediterraneo”
Domenica 2 agosto — Call Me by Your Name (Versione originale con sottotitoli in francese) “Una serata solare e delicata dalle atmosfere dell'estate italiana”
Domenica 9 agosto — Never Say Never Again (Versione originale con sottotitoli in francese) “James Bond in un'atmosfera chic e intramontabile della Costa Azzurra”
Domenica 23 agosto — L'Arnacœur (Versione originale con sottotitoli in inglese) “Una commedia romantica elegante e piena di fascino sulla Costa Azzurra”
Domenica 13 settembre — To Catch a Thief (Versione originale con sottotitoli in francese) “Il leggendario glamour della Costa Azzurra firmato Alfred Hitchcock”
Hôtel Belles Rives
33, boulevard Edouard Baudoin
Exposition Quino - Musée Peynet
Fino al 20/09/2026 le Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì
et les week-ends.
Musée Peynet et du Dessin humoristique ·
Place Nationale
Le voci delle loro opere (mostra Hartung Bergman)
Fino al 26 settembre 2026
Fondation Hans Hartung et Anna-Eva Bergman
173, chemin du Valbosquet
Mostre
Le voci delle loro opere (mostra Hartung Bergman)
Fino al 26 settembre 2026
Fondation Hans Hartung et Anna-Eva Bergman
173, chemin du Valbosquet
"Voiles, découpes, traverses"
œuvres de Michel Verjux
Fino al 27 settembre
Musée Picasso
Mostra di Danielle Kleczewski-Bézat
Fino al 30 settembre 2026
AC Hotel Ambassadeur
50-52 chemin des Sables
«Une araignée au plafond ! »
Fino al 31 gennaio 2027
Musée de la Carte Postale
Mostra di Danielle Kleczewski-Bézat
Fino al 30 settembre 2026
AC Hotel Ambassadeur
50-52 chemin des Sables
Fino al 1° gennaio 2027
Visite guidée 'De la belle époque aux années folles' en français
Fino al 01/01/2027 dal lunedì al venerdì.
Palais des Congrès d'Antibes Juan-les-Pins
Fino al 1° gennaio 2027
Visite guidée 'De la belle époque aux années folles' en français
Fino al 01/01/2027 dal lunedì al venerdì.
Palais des Congrès d'Antibes Juan-les-Pins
Balade nature Sentier du Littoral en français (visite guidée)
Fino 01/01/2027 du Lunedì au Venerdì.
Cap d'Antibes, devant le restaurant Keller à la plage de la Garoupe
Balade nature Sentier du Littoral en français (visite guidée) - Cap d'Antibes, devant le restaurant Keller à la plage de la Garoupe - Dalle 9,30 alle 12. Dal lunedì al venerdì.
Visite guidée 'De la belle époque aux années folles' en français - Palais des Congrès d'Antibes Juan-les-Pins 60, chemin des Sables – Dal lunedì al venerdì
Visite guidée 'Le vieil Antibes pas à pas' en français –
2bis, rue Fontvieille - Dal lunedì al venerdì
BEAULIEU SUR MER
Apertura serale della Villa Kérylos
Venerdì 24 luglio a 18h00
Villa Kérylos Impasse Gustave Eiffel
BEAUSOLEIL
Serata "Tribute Queen
Giovedì 23 luglio a 21:30
27 boulevard de la République,
Place de la Libération
I giovedì musicali
Giovedì 23 luglio a 21:30
Centre-Ville
Visite guidate al Palazzo della Riviera di Beausoleil
Venerdì 24 luglio da 09:00 a 10:30
Riviera Palace de Beausoleil,
27 route de La Turbie
Mostra: Figli della Resistenza
Fino all’11 settembre
Centre Histoire et Mémoire Roger Bennati,
26 avenue Maréchal Foch
Viaggio nel tempo - Una mostra immersiva illustrata da Angéline Mélin
Fino al 31 ottobre
Parc du Cap Martin,
38 avenue Paul Doumer
Mostra per bambini : il porto di Beausoleil
Fino al 25 novembre
Centre Culturel Prince Héréditaire Jacques de Monaco,
6/8 avenue du Général de Gaulle
BREIL SUR ROYA
Festival Reflets du lac: "Ma déclaration" Omaggio a France Gall
Venerdì 24 luglio da 21:00 a 23:00
Chapiteau - Espace Loisirs
Exposition "La vie sauvage au quotidien"
Fino al 31 agosto
Chapelle de la Miséricorde des Pénitents noirs,
place Brancion
CAGNES SUR MER
Promenade en Fête
Sabato 25 luglio a 20h30
Promenade de la Plage
Destinazione Bijou Cagnes
Fino al 20 settembre 2026
Musée du Bijou Contemporain
Place du Château
Mostra – 80 anni di Château-musée Grimaldi
Fino al 04 gennaio 2027
Château musée Grimaldi
Place du Château
CANNES
Stephan Eicher
Venerdì 24 luglio a 20:30
Palais des Festivals et des Congrès de Cannes - Grand Auditorium,
1 Boulevard de la Croisette
Festival dell'arte pirotecnica
Fino al 24 agosto
Baie de Cannes,
Bd de la croisette
Le Bal Far West
Domenica 26 luglio da 16:00 a 00:30
Palais des Festivals et des Congrès de Cannes - Terrasse du Palais,
1 boulevard de la Croisette
Archive
Mercoledì 29 luglio a 20:30
Palais des Festivals et des Congrès de Cannes - Grand Auditorium,
1 Boulevard de la Croisette
Les nocturnes cannoises - Boulevard Jean Hibert
Fino al 27 agosto 2026
Boulevard Jean Hibert, 06400 Cannes
Les nocturnes cannoises - Marché de La Bocca
Fino al 27 agosto 2026
Place du marché
Mostre – Esposizioni
Pleins phares sur le 7ème Art : Cannes met le cinéma en mouvement
Fino al 30 agosto 2026
Cannes
CAP D’AIL
Concerto "Revivre les années 80" – Jilly Jackson
Giovedì 23 luglio a 21h00
Amphitheatre de la mer
place des oliviers
CARROS
Les Nuits de la Villa
Fino al 31 agosto 2026
Amphithéâtre Barbary
2 carriero Fernand Barbary
CASTELLAR
Mostra "Alle origini del Neolitico in Francia" al Palazzo Lascaris
Fino al 31 dicembre
Mostra "Alle origini del Neolitico in Francia" al Palazzo Lascaris
Preistoria
58 rue de la République
Galerie d'Art La Renaissance : mostra collettiva di artisti
Fino al 31 dicembre Scultura
Galerie d'Art La Renaissance,
9 place Clemenceau
GATTIERES
L'Italienne à Alger – Giachino Rossini
Giovedì 23 luglio a 21h00
Place Grimaldi
GORBIO
Escapades Baroques: passeggiata drammatizzata con la Compagnie de L'Embrayage à Sabato 25 luglio da 18:00 a 19:00
Teatro di strada
sous l'orme,
Place de la République
Mostra d'arte - Collezione Raza-Mongillat alla Châtea-Musée Lascaris
Fino al 14 novembre
Château-Musée Lascaris,
16 Rue du Château
ISOLA
Settimana teatrale
Fino al 24 luglio 2026
Bureau d'Information Touristique d'Isola 2000
Immeuble le Pelevos
Concert au col de la Lombarde
Venerdì 24 luglio a 20h00
Isola 2000
Fête de la Sainte Anne
Lunedì 27 luglio
Place Jean Gaïssa
Musiques au sommet
Fino al 22 agosto 2026 ogni sabato alle ore 18
Isola
LA BRIGUE
Visita guidata: Notre Dame des Fontaines
Dal lunedì al venerdì dalle 14,30 alle 15,30
Chapelle Notre Dame des Fontaines
LANTOSQUE
Zucch'eros – Lantosque
Giovedì 23 luglio a 21h00
Chapiteau
LA TURBIE
Serate estive: Piaf & Aznavour
Venerdì 24 luglio a 20:30
Trophée d'Auguste,
avenue Albert Ier de Monaco
LEVENS
I venditori della piazza
Venerdì 24 luglio a 19h00
5 Place de la République
Festival del cavallo
Sabato 25 luglio e domenica 26 luglio
Grand Pré
MENTON
La raccolta dei successi degli anni '90 e del 2000
Giovedì 23 luglio a 18:00
Promenade du soleil
Visita guidata: Il giardino della Serre de la Madone
Giovedì 23 luglio ore 10
Martedì 28 luglio ore 10
Jardin Serre de la Madone,
74 route du Val de Gorbio
Visite guidate notturne: giardino di Villa Maria Serena
Giovedì 23 luglio ore 20,30
Sabato25 luglio ore 20,30
Martedì 28 luglio ore 20,30
Jardin Maria Serena,
21 promenade Reine Astrid
Menton con terrazza
Giovedì 23 luglio a 18:00
La Promenade du Soleil
Promenade du Soleil
Soirée DJ Alan
Giovedì 23 luglio a 20:00
Promenade de la mer
Visita guidata: Le National
Giovedì 23 luglio da 10:00 a 10:45
Grand Hôtel National,
7 chemin des terres chaudes, Allée des Acacias
Visita guidata: Jean Cocteau e la Sala dei matrimoni
Giovedì 23 luglio ore 14,30
Lunedì 27 luglio ore 15,45
Hôtel de ville, Salle des Mariages Jean Cocteau,
17 rue de la République
77° Festival di Musica di Mentone: concerto di pre-apertura
Venerdì 24 luglio da 21:00 a 22:30
Esplanade des Sablettes
Visita guidata: la Chapelle des Pénitents Noirs (Cappella dei Penitenti Neri)
Venerdì 24 luglio da 14:30 a 15:15
Chapelle de la miséricorde (pénitents noirs),
Rue du Général Gallieni
77° Festival di Musica di Mentone: Gautier Capuçon - Orchestre Philharmonique de Nice
Sabato 25 luglio da 21:00 a 23:00
Basilique Saint Michel,
Place de l'église
77° Festival di Musica di Mentone: Duo Jatekok - Adélaïde PANAGET & Naïri BADAL
Domenica 26 luglio da 18:00 a 19:00
Palais de l'Europe - Salon de Grande Bretagne,
8 avenue boyer
77° Festival di Musica di Mentone: Léo e Luka Ispir - Fondazione Gautier Capuçon
Lunedì 27 luglio da 18:00 a 19:00
Palais de l'Europe - Salon de Grande Bretagne,
8 avenue Boyer
77° Festival di Musica di Mentone: Neima Naouri - Pablo Campos - The Amazing Keystone Big Band
Martedì 28 luglio da 21:00 a 23:00
Basilique Saint Michel,
Place de l'église
77° Festival di Musica di Mentone: Nicolas Altstaedt | Ensemble Jupiter | Thomas Dunford
Mercoledì 29 luglio da 21:00 a 23:00
Basilique Saint Michel,
Place de l'église
Mostra: Capolavori della collezione del Musée Jean Cocteau Séverin Wunderman
Fino al 27 agosto
Galerie des Musées, Palais de l'Europe, 8 avenue Boyer
Visita non guidata del Domaine Gannac
Fino al 29 agosto
Maison Gannac,
2970 Route de Super Garavan
Exposition : Le Château de la Bête
Fino al 31 agosto
Musée Jean Cocteau –
Le Bastion, Quai Napoléon II
Visite guidée La Basilique Sensorielle
Fino al 31 agosto il venerdì alle 14:00
Parvis Saint Michel
Visita guidata: I vicoli della storia
Fino al 31 agosto
Martedì ore 14,30
Sabato ore 10
Basilique Saint-Michel Archange,
Parvis de la basilique Saint- Michel, Place de l'église
Visita guidata: Jean Cocteau e la Sala dei matrimoni
Fino al 31 agosto
Lunedì : 15:45 - 16:30
Giovedì : 14:30 – 15:15
Hôtel de ville,
Salle des Mariages Jean Cocteau
Visita guidata del Val Rahmeh con giardiniere
Fino al 31 dicembre
Giovedì ore 10:15 - 11:30
Jardin du Val Rahmeh, Avenue Saint Jacques
Visita guidata alle mostre
Fino al 31 agosto
Il Mercoledì 14:30 - 15:15
Galerie des Musées, Palais de l'Europe,
8 avenue Boyer
Laboratori d'arte aperti nella Vecchia Mentone
Fino al 31 dicembre 2026
Vieux Menton, 19 quai Bonaparte, 22 Rue Longue 1 rue de Bréa
Mostra: I giardini incantati di Cocteau
Fino al 30 gennaio 2027
Galerie des Musées, Palais de l'Europe, 8 avenue Boyer
MONACO
8 soirs par semaine
Il 23 luglio 2026
Orario di inizio dell'evento
21h30
Avenue de la Quarantaine
Feux d'artifice : Soirée du 25 juillet
Il 25 luglio 2026
Orario di inizio dell'evento
22h00
Quai Albert 1er
Concert at the Prince's Palace
Il 26 luglio 2026
Orario di inizio dell'evento
21h30
Palais Princier de Monaco
A Bocca Chiusa
Il 28 luglio 2026
Orario di inizio dell'evento
21h30
Avenue de la Quarantaine
Circus workshops under the big top at the Monte Carlo International Circus Festival
Fino al 14 agosto 2026
5 Av. des Ligures
La Note Bleue Summer Festival 2026
Fino al 30 agosto 2026
La Note Bleue
Plage du Larvotto avenue Princesse Grace
Monaco and the automobile, from 1893 to the present day
Fino al 6 settembre 2026
Orario di inizio dell'evento
10h00
10 Av. Princesse Grâce,
Exposition - Patrimoine en danger
Fino al 4 ottobre 2026
Orario di inizio dell'evento
09h00
Avenue Saint Martin
Exhibition - From Toumaï to Sapiens
Fino al 16 ottobre 2026
Orario di inizio dell'evento
09h00
56 bis, boulevard du Jardin Exotique
Exposition Magies d'ailleurs
Fino al 15 dicembre 2026
Musée d'Anthropologie Préhistorique de Monaco fondé par le Prince Albert Ier
56 bis, boulevard du Jardin Exotique
Exhibition - "Mediterranean 2050"
Fino al 1° gennaio 2030
Orario di inizio dell'evento
10h00
Musée Océanographique de Monaco
Avenue Saint-Martin
NIZZA
Nice Jazz Fest !
Dal 23 luglio al 25 luglio 2026
Place Masséna / Théâtre de Verdure
GIRLBAND! (Dea Matrona) – Nice Jazz Fest
Giovedì 23 luglio a 20h00
Scène Masséna
Place Masséna
Naïka – Nice Jazz Fest
Giovedì 23 luglio a 21h15
Scène Masséna
Place Masséna
STING – Nice Jazz Fest
Giovedì 23 luglio
Scène Masséna
Place Masséna
Gabrielle Cavassa – Nice Jazz Fest
Giovedì 23 luglio a 19h30
Scène Théâtre de Verdure
Kassa Overall – Nice Jazz Fest
Giovedì 23 luglio a 20h45
Scène Théâtre de Verdure
Théâtre de Verdure
Gotts Street Park – Nice Jazz Fest
Giovedì 23 luglio
Scène Théâtre de Verdure
Théâtre de Verdure
L'Ethno Machine – Jazz Fest'Off
Giovedì 23 luglio a 18h00
Rue Masséna
Melotronic – Jazz Fest'Off
Giovedì 23 luglio
Nice
Durand Bernarr – Nice Jazz Fest
Venerdì 24 luglio a 20h00
Scène Masséna
Place Masséna
Noga Erez – Nice Jazz Fest
Venerdì 24 luglio a 21h15
Scène Masséna
Place Masséna
Busta Rhymes – Nice Jazz Fest
Venerdì 24 luglio
Scène Masséna
Place Masséna
Mario Canonge Trio – Nice Jazz Fest
Venerdì 24 luglio a 19h30
Scène Théâtre de Verdure
Théâtre de Verdure
Nubiyan Twist – Nice Jazz Fest
Venerdì 24 luglio a 20h45
Scène Théâtre de Verdure
Théâtre de Verdure
Cymande – Nice Jazz Fest
Venerdì 24 luglio
Scène Théâtre de Verdure
Théâtre de Verdure
The Getdown – Nice Jazz Fest
Sabato 25 luglio a 20h00
Scène Masséna
Place Masséna
Gabriel Jacoby – Nice Jazz Fest
Sabato 25 luglio a 21h15
Scène Masséna
Place Masséna
Lola Young – Nice Jazz Fest
Sabato 25 luglio
Scène Masséna
Place Masséna
Biréli Lagrène – Nice Jazz Fest
Sabato 25 luglio a 19h30
Scène Théâtre de Verdure
Théâtre de Verdure
The James Carter Quintet Coltrane : A Centennial Supreme – Nice Jazz Fest
Sabato 25 luglio a 20h45
Scène Théâtre de Verdure
Théâtre de Verdure
Obongjayar – Nice Jazz Fast
Sabato 25 luglio
Scène Théâtre de Verdure
Théâtre de Verdure
Cordes en miroir – Résonances croisées
Martedì 28 luglio a 20h00
Cloître du Monastère de Cimiez
Place Jean Paul II Pape
Elégances d'avant-garde – Le sacre du printemps
Mercoledì 29 luglio a 20h00
Cloître du Monastère de Cimiez
Place Jean Paul II Pape
Belaprem
Fino al 31 luglio a 17h30
Le 109
89 Route de Turin
Nice Classic Festival
Fino al 9 agosto 2026
Cloître du Monastère de Cimiez
Mostre – esposizioni
André, Jean et les autres…
Esposizione
Fino al 31/07/2026 il martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato dalle 10 alle 18.
l'Artistique, Centre d'arts et de Culture
27 bd Dubouchage
Vikings : L’Odyssée jusqu’aux confins du monde – Cités Immersives
Esposizione
Fino al 30/08/2026 ogni giorno.
1 rue Massenet
Chagall à l'oeuvre – Un prêt d'exception au musée
Fino al 21 settembre 2026
Mostra organizzata in due parti, con una rotazione delle opere il 23 maggio 2026.
Musée national Marc Chagall
Avenue du Docteur Ménard
Exposition Mathieu Forget
Fino al 27 settembre 2026
Musée de la Photographie Charles Nègre
1 place Pierre Gautier
Exposition Henri Matisse – Yves Saint Laurent "Le beau, la mode et le bonheur"
Fino al 28 settembre 2026
Musée Matisse
164 avenue des Arènes de Cimiez
Africa Pop
Fino al 18 ottobre 2026
Musée International d'Art Naïf Anatole Jakovsky
Château Sainte-Hélène
Avenue de Fabron
Trésors, charafi et quoi encore ?
Fino al 30 ottobre 2026
Centre du patrimoine de Nice 14 rue Jules Gilly
Coun – Libera l'Art au Palais Lascaris
Fino al 18 gennaio 2027
Palais Lascaris 15 rue Droite
De la scène à la toile. Artistes et mondaines de la Belle Époque
Fino al 4 aprile 2027
Musée des Beaux-Arts Jules Chéret
33 avenue des Baumettes
ROQUEBRUNE CAP MARTIN
Spettacolo Hip Hop di Camus est con un'anteprima dei giovani dell'EMJ
Giovedì 23 luglio a 20:30
Esplanade Jean-Gioan
I Messageri: Voci e musica della Corsica
Sabato 25 luglio ore 20:30
Eglise Saint Joseph,
11 avenue du Maréchal Foch
"Le chanteur": omaggio a Daniel Balavoine
Lunedì 27 luglio a 21:00
Esplanade Jean-Gioan
SAINT ANDRE DE LA ROCHE
Cabaret sous les étoiles – Saint André de la Roche
Giovedì 23 luglio a 21h00
Théâtre de Verdure L'Abadie
SAINT ETIENNE DE TINEE
Les Nocturnes de la Villa Ephrussi de Rothschild
Luglio
Lunedì 27 luglio Balletto Malandain Biarritz
Martedì 28 luglio - Iris Daverio & Jean-Paul Gasparian
Agosto
Lunedì 3 agosto Marc André
Martedì 4 agosto - Trio Stimmung
Lunedì 10 agosto - Sestetto Romain Leleu
Martedì 11 agosto - Luz Casal
Lunedì 17 agosto - Jeanne Cherhal
Martedì 18 agosto Armando Noguera & Édouard Signolet
Lunedì 24 agosto - Noëmi Waysfeld
Martedì 25 agosto – Grégoire
Villa Ephrussi de Rothschild
1 avenue Ephrussi de Rothschild
Tour della Riviera dell'Arte – 7a edizione - Mostra
Fino al 26 luglio
Espace Neptune
Quai Virgile Allari
5ème Festival des Marmots
Lunedì 27 luglio
Centre du village
Duo violon & contrebasse – Mathilde Bayle et Erige Cano
Martedì 28 luglio a 21h00
Eglise de Saint Etienne de Tinée
Mostra "Il cuore della terra" di Cesare Catania
Fino al 4 settembre 2026
Quai Virgile Allari
"Cerises aux cœurs": mostra di sculture all'aperto di Jean-Louis Landraud
Fino all’11 ottobre 2026
Dans le village
SAINT JEAN CAP FERRAT
I giovedì gitani
Giovedì 23 luglio a 19h30
Restaurant Léo Léa – Assiette au Bœuf
Quai Virgile Allari
I classici di luglio – Camille & Julie Berthollet
Martedì 28 luglio a 19h30
Parvis de la Chapelle Saint-Hospice
12 chemin de Saint-Hospice
La parata dei marinai
Mercoledì 29 luglio a 20h00
Quai Virgile Allari
SAINT-JEANNET
Exposition « LUMIÈRE » – Sanna Bachmann
Fino al 27 luglio
Salle Saint Jean-Baptiste
SAINT LAURENT DU VAR
Beach Sport Festival 2026
Fino al 26 luglio 2026
Plage Cousteau
SAINT MARTIN VESUBIE
Festival della musica
Da venerdì 24 luglio a sabato 26 luglio 2026
Village
Mostra – "Escales littorales
Fino al 29 agosto 2026
Médiathéque départementale annexe
52, boulevard Lazare Raiberti
Mostra – "Mission baleine
Fino al 29 agosto 2026
Médiathèque Départementale annexe
52 boulevard Lazarre Raiberti
Mostra – "La Madonna delle Finestre – storie e leggende
Fino al 20 settembre 2026
Mairie – Salle du 1er étage
Place du Général de Gaulle
SAINTE AGNES
Festa della lavanda
25 luglio > 26 luglio
Village de Sainte-Agnès
SAORGE
Mostra allo “Spazio senza nome”: essenze locali
Fino al 31 luglio
5 rue Victor Hugo
Mostra "Lux Aurea - Epifania francescana" di Georges Rousse
Fino al 31 ottobre
Monastère
SOSPEL
Mostra di ceramica e pittura
Fino al 26 luglio
Chapelle des Pénitents Gris
Exposition "Au Banquet des Gypaètes"
Fino al 30 settembre
Médiathèque de Sospel,
place Trincat
TENDE
Ateliers Texture - Double découverte : préhistoire et musiques bigarrées
Giovedì 23 luglio da 15:00 a 17:00
Musée départemental des Merveilles,
Avenue du 16 Septembre 1947
Esplorate la Roya! Passeggiate nella natura per tutti i livelli
Il 24 luglio 2026
Dal 25 luglio 2026 al 26 luglio 2026 - Aperto il sabato e la domenica
Casterino, Hameau de Casterino
"Archéo-ludiquement" - Relevé de gravures participatif
Venerdì 24 luglio da 15:00 a 15:45
Musée départemental des Merveilles,
Avenue du 16 Septembre 1947
Visita notturna al villaggio di Tende
Venerdì 24 luglio da 21:00 a 22:45
Musée Ô Sens - Nathalie Magnardi,
7, montée des Fleurs
Festa tradizionale di Sant'Anna a Granile
25 luglio > 26 luglio
Hameau de Granile
La vie du parvis - "Figurines en macramé"
Domenica 26 luglio da 15:00 a 15:45
Musée départemental des Merveilles,
Avenue du 16 Septembre 1947
Animation « Couleurs de lacs » - à la découverte des Lacs d’altitude
Martedì 28 luglio da 15:00 a 16:00
Maison du Parc national du Mercantour - Vallée de la Roya et de la Bévéra,
103 avenue du 16 septembre 1947
Visita culturale alla "via del sale" di Tenda
Martedì 28 luglio da 14:00 a 15:45 / ...
Musée Ô Sens - Nathalie Magnardi,
7, montée des Fleurs
Escapades Baroques: a piacere
Mercoledì 29 luglio da 21:00 a 22:30
Jardin Gosio,
Mostra "Memoria di Tenda - pastori, mandriani e alpeggi dedicata a mio nonno, Berna de Balin".
Fino al 13 settembre
2 rue de France
Art, Exposition de peinture, J-G Inca, "fenêtre sur toile"
Fino al 31 dicembre
Pittura
Galerie J.-G. Inca,
Place Ponte
TOURRETTE-LEVENS
Funk is Chic
Domenica 26 luglio a 21h00
Château
VALDEBLORE
Festa patronale di La Roche
Da venerdì 24 luglio a domenica 26 luglio 2026
La Roche
Yoga & P'tit Déj aux Millefonts
Fino al 28 agosto ore 09h00
Parking des Millefonts
VENCE
Musique sous les baous 2026
Venerdì 24 luglio
Esplanade Fernand Moutet
Étoiles grandeur nature
Fino all’11 settembre il venerdì
Col de Vence
VILLEFRANCHE SUR MER
Citta dell'arte: spettacoli dal vivo
Venerdì 24 luglio a 21h00
Place Félix Poullan
Place Félix Poullan
Gala delle Eccellenze
Sabato 25 luglio a 21h30
Théâtre de Verdure La Citadelle
place Emmanuel Philibert
Concerti al Trinquette Jazz Club
Fino al 30/11/2026 il giovedì, venerdì e fine settimana.
Concerti giovedì, venerdì e sabato alle 21:00. Domenica alle 18:00.
La Trinquette Jazz Club
30 avenue Général de Gaulle
Mostra estiva "L'assurdo e il sogno
Fino al 31 ottobre 2026
Citadelle Saint-Elme de Villefranche-sur-Mer
Place Emmanuel Philibert
L'elenco é integrato con il file inserito al fondo dell'articolo che riporta tutte le manifestazioni organizzate nel periodo dal Dipartimento 06 nell'ambito dell'iniziativa "Soirée Estivales".
In Breve
Che tempo fa
Rubriche
Eventi | 23 luglio 2026, 08:00
Che fare in Costa Azzurra?
Montecarlonews propone una rassegna di iniziative previste in Costa Azzurra e nel Principato di Monaco nei prossimi sette giorni
Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.