Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.



ANTIBES

35° Festival di arte sacra

Giovedì 23 luglio

Presentazione della 35ª edizione, concerto e inaugurazione

Cappella di San Bernardino, ore 18:00. Ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria via e-mail

Ore 18:00: Presentazione a cura di Philippe DEPETRIS, consulente artistico

Ore 18:30: Concerto gratuito

«Serenate d’Italia» con Philippe DEPETRIS (flauto) e i Solisti della Cameristica di Milano: Gabriele OLIVETI (violino), Chiara OLIVETI (viola) e Alberto DRUFUCA (violoncello)

Boccherini, Mozart, Rossini

19:30: Inaugurazione della mostra «La Via Crucis» di Gérard RAYMOND-PIERRE, pittore (mostra dal 23 luglio al 4 ottobre negli orari di apertura della Cappella, chiusa la domenica e il lunedì)

Cappella di San Bernardino



Architettura vivente

Fort Carré: musica, teatro, poesia, cinema.

Fino al 30 agosto 2026

Martedì10:00 - 18:00

Mercoledì10:00 - 18:00

Giovedì10:00 - 18:00

Venerdì10:00 - 18:00

Sabato10:00 - 18:00

Domenica10:00 - 18:00

Le Fort Carré

Av. du 11 novembre



Pop & Saveurs

Fino al 10 settembre 2026

Giovedì dalle 19 alle 21:30

Hôtel Thalazur - Restaurant l'Angélus

770 chemin. Moyennes Bréguières



Cineclub Hotel Belles Rives

Fino al 13 settembre 2026

Domenica 26 luglio — Casino Royale (Versione originale con sottotitoli in francese) “L'eleganza e l'intensità di James Bond di fronte al Mediterraneo”

Domenica 2 agosto — Call Me by Your Name (Versione originale con sottotitoli in francese) “Una serata solare e delicata dalle atmosfere dell'estate italiana”

Domenica 9 agosto — Never Say Never Again (Versione originale con sottotitoli in francese) “James Bond in un'atmosfera chic e intramontabile della Costa Azzurra”

Domenica 23 agosto — L'Arnacœur (Versione originale con sottotitoli in inglese) “Una commedia romantica elegante e piena di fascino sulla Costa Azzurra”

Domenica 13 settembre — To Catch a Thief (Versione originale con sottotitoli in francese) “Il leggendario glamour della Costa Azzurra firmato Alfred Hitchcock”

Hôtel Belles Rives

33, boulevard Edouard Baudoin



Exposition Quino - Musée Peynet

Fino al 20/09/2026 le Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì

et les week-ends.

Musée Peynet et du Dessin humoristique ·

Place Nationale



Le voci delle loro opere (mostra Hartung Bergman)

Fino al 26 settembre 2026

Fondation Hans Hartung et Anna-Eva Bergman

173, chemin du Valbosquet



Mostre

Le voci delle loro opere (mostra Hartung Bergman)

Fino al 26 settembre 2026

Fondation Hans Hartung et Anna-Eva Bergman

173, chemin du Valbosquet



"Voiles, découpes, traverses"

œuvres de Michel Verjux

Fino al 27 settembre

Musée Picasso



Mostra di Danielle Kleczewski-Bézat

Fino al 30 settembre 2026

AC Hotel Ambassadeur

50-52 chemin des Sables



«Une araignée au plafond ! »

Fino al 31 gennaio 2027

Musée de la Carte Postale



Mostra di Danielle Kleczewski-Bézat

Fino al 30 settembre 2026

AC Hotel Ambassadeur

50-52 chemin des Sables



Fino al 1° gennaio 2027

Visite guidée 'De la belle époque aux années folles' en français

Fino al 01/01/2027 dal lunedì al venerdì.

Palais des Congrès d'Antibes Juan-les-Pins



Fino al 1° gennaio 2027

Visite guidée 'De la belle époque aux années folles' en français

Fino al 01/01/2027 dal lunedì al venerdì.

Palais des Congrès d'Antibes Juan-les-Pins



Balade nature Sentier du Littoral en français (visite guidée)

Fino 01/01/2027 du Lunedì au Venerdì.

Cap d'Antibes, devant le restaurant Keller à la plage de la Garoupe



Balade nature Sentier du Littoral en français (visite guidée) - Cap d'Antibes, devant le restaurant Keller à la plage de la Garoupe - Dalle 9,30 alle 12. Dal lunedì al venerdì.



Visite guidée 'De la belle époque aux années folles' en français - Palais des Congrès d'Antibes Juan-les-Pins 60, chemin des Sables – Dal lunedì al venerdì

Visite guidée 'Le vieil Antibes pas à pas' en français –

2bis, rue Fontvieille - Dal lunedì al venerdì



BEAULIEU SUR MER

Apertura serale della Villa Kérylos

Venerdì 24 luglio a 18h00

Villa Kérylos Impasse Gustave Eiffel



BEAUSOLEIL

Serata "Tribute Queen

Giovedì 23 luglio a 21:30

27 boulevard de la République,

Place de la Libération



I giovedì musicali

Giovedì 23 luglio a 21:30

Centre-Ville



Visite guidate al Palazzo della Riviera di Beausoleil

Venerdì 24 luglio da 09:00 a 10:30

Riviera Palace de Beausoleil,

27 route de La Turbie



Mostra: Figli della Resistenza

Fino all’11 settembre

Centre Histoire et Mémoire Roger Bennati,

26 avenue Maréchal Foch



Viaggio nel tempo - Una mostra immersiva illustrata da Angéline Mélin

Fino al 31 ottobre

Parc du Cap Martin,

38 avenue Paul Doumer



Mostra per bambini : il porto di Beausoleil

Fino al 25 novembre

Centre Culturel Prince Héréditaire Jacques de Monaco,

6/8 avenue du Général de Gaulle



BREIL SUR ROYA

Festival Reflets du lac: "Ma déclaration" Omaggio a France Gall

Venerdì 24 luglio da 21:00 a 23:00

Chapiteau - Espace Loisirs



Exposition "La vie sauvage au quotidien"

Fino al 31 agosto

Chapelle de la Miséricorde des Pénitents noirs,

place Brancion



CAGNES SUR MER

Promenade en Fête

Sabato 25 luglio a 20h30

Promenade de la Plage



Destinazione Bijou Cagnes

Fino al 20 settembre 2026

Musée du Bijou Contemporain

Place du Château



Mostra – 80 anni di Château-musée Grimaldi

Fino al 04 gennaio 2027

Château musée Grimaldi

Place du Château



CANNES

Stephan Eicher

Venerdì 24 luglio a 20:30

Palais des Festivals et des Congrès de Cannes - Grand Auditorium,

1 Boulevard de la Croisette



Festival dell'arte pirotecnica

Fino al 24 agosto

Baie de Cannes,

Bd de la croisette



Le Bal Far West

Domenica 26 luglio da 16:00 a 00:30

Palais des Festivals et des Congrès de Cannes - Terrasse du Palais,

1 boulevard de la Croisette



Archive

Mercoledì 29 luglio a 20:30

Palais des Festivals et des Congrès de Cannes - Grand Auditorium,

1 Boulevard de la Croisette



Les nocturnes cannoises - Boulevard Jean Hibert

Fino al 27 agosto 2026

Boulevard Jean Hibert, 06400 Cannes



Les nocturnes cannoises - Marché de La Bocca

Fino al 27 agosto 2026

Place du marché



Mostre – Esposizioni

Pleins phares sur le 7ème Art : Cannes met le cinéma en mouvement

Fino al 30 agosto 2026

Cannes



CAP D’AIL

Concerto "Revivre les années 80" – Jilly Jackson

Giovedì 23 luglio a 21h00

Amphitheatre de la mer

place des oliviers



CARROS

Les Nuits de la Villa

Fino al 31 agosto 2026

Amphithéâtre Barbary

2 carriero Fernand Barbary



CASTELLAR

Mostra "Alle origini del Neolitico in Francia" al Palazzo Lascaris

Fino al 31 dicembre

Mostra "Alle origini del Neolitico in Francia" al Palazzo Lascaris

Preistoria

58 rue de la République



Galerie d'Art La Renaissance : mostra collettiva di artisti

Fino al 31 dicembre Scultura

Galerie d'Art La Renaissance,

9 place Clemenceau



GATTIERES

L'Italienne à Alger – Giachino Rossini

Giovedì 23 luglio a 21h00

Place Grimaldi



GORBIO

Escapades Baroques: passeggiata drammatizzata con la Compagnie de L'Embrayage à Sabato 25 luglio da 18:00 a 19:00

Teatro di strada

sous l'orme,

Place de la République



Mostra d'arte - Collezione Raza-Mongillat alla Châtea-Musée Lascaris

Fino al 14 novembre

Château-Musée Lascaris,

16 Rue du Château



ISOLA

Settimana teatrale

Fino al 24 luglio 2026

Bureau d'Information Touristique d'Isola 2000

Immeuble le Pelevos



Concert au col de la Lombarde

Venerdì 24 luglio a 20h00

Isola 2000



Fête de la Sainte Anne

Lunedì 27 luglio

Place Jean Gaïssa



Musiques au sommet

Fino al 22 agosto 2026 ogni sabato alle ore 18

Isola



LA BRIGUE

Visita guidata: Notre Dame des Fontaines

Dal lunedì al venerdì dalle 14,30 alle 15,30

Chapelle Notre Dame des Fontaines



LANTOSQUE

Zucch'eros – Lantosque

Giovedì 23 luglio a 21h00

Chapiteau



LA TURBIE

Serate estive: Piaf & Aznavour

Venerdì 24 luglio a 20:30

Trophée d'Auguste,

avenue Albert Ier de Monaco



LEVENS

I venditori della piazza

Venerdì 24 luglio a 19h00

5 Place de la République



Festival del cavallo

Sabato 25 luglio e domenica 26 luglio

Grand Pré



MENTON

La raccolta dei successi degli anni '90 e del 2000

Giovedì 23 luglio a 18:00

Promenade du soleil



Visita guidata: Il giardino della Serre de la Madone

Giovedì 23 luglio ore 10

Martedì 28 luglio ore 10

Jardin Serre de la Madone,

74 route du Val de Gorbio



Visite guidate notturne: giardino di Villa Maria Serena

Giovedì 23 luglio ore 20,30

Sabato25 luglio ore 20,30

Martedì 28 luglio ore 20,30

Jardin Maria Serena,

21 promenade Reine Astrid



Menton con terrazza

Giovedì 23 luglio a 18:00

La Promenade du Soleil

Promenade du Soleil



Soirée DJ Alan

Giovedì 23 luglio a 20:00

Promenade de la mer



Visita guidata: Le National

Giovedì 23 luglio da 10:00 a 10:45

Grand Hôtel National,

7 chemin des terres chaudes, Allée des Acacias



Visita guidata: Jean Cocteau e la Sala dei matrimoni

Giovedì 23 luglio ore 14,30

Lunedì 27 luglio ore 15,45

Hôtel de ville, Salle des Mariages Jean Cocteau,

17 rue de la République



77° Festival di Musica di Mentone: concerto di pre-apertura

Venerdì 24 luglio da 21:00 a 22:30

Esplanade des Sablettes



Visita guidata: la Chapelle des Pénitents Noirs (Cappella dei Penitenti Neri)

Venerdì 24 luglio da 14:30 a 15:15

Chapelle de la miséricorde (pénitents noirs),

Rue du Général Gallieni



77° Festival di Musica di Mentone: Gautier Capuçon - Orchestre Philharmonique de Nice

Sabato 25 luglio da 21:00 a 23:00

Basilique Saint Michel,

Place de l'église



77° Festival di Musica di Mentone: Duo Jatekok - Adélaïde PANAGET & Naïri BADAL

Domenica 26 luglio da 18:00 a 19:00

Palais de l'Europe - Salon de Grande Bretagne,

8 avenue boyer



77° Festival di Musica di Mentone: Léo e Luka Ispir - Fondazione Gautier Capuçon

Lunedì 27 luglio da 18:00 a 19:00

Palais de l'Europe - Salon de Grande Bretagne,

8 avenue Boyer



77° Festival di Musica di Mentone: Neima Naouri - Pablo Campos - The Amazing Keystone Big Band

Martedì 28 luglio da 21:00 a 23:00

Basilique Saint Michel,

Place de l'église



77° Festival di Musica di Mentone: Nicolas Altstaedt | Ensemble Jupiter | Thomas Dunford

Mercoledì 29 luglio da 21:00 a 23:00

Basilique Saint Michel,

Place de l'église



Mostra: Capolavori della collezione del Musée Jean Cocteau Séverin Wunderman

Fino al 27 agosto

Galerie des Musées, Palais de l'Europe, 8 avenue Boyer



Visita non guidata del Domaine Gannac

Fino al 29 agosto

Maison Gannac,

2970 Route de Super Garavan



Exposition : Le Château de la Bête

Fino al 31 agosto

Musée Jean Cocteau –

Le Bastion, Quai Napoléon II



Visite guidée La Basilique Sensorielle

Fino al 31 agosto il venerdì alle 14:00

Parvis Saint Michel



Visita guidata: I vicoli della storia

Fino al 31 agosto

Martedì ore 14,30

Sabato ore 10

Basilique Saint-Michel Archange,

Parvis de la basilique Saint- Michel, Place de l'église



Visita guidata: Jean Cocteau e la Sala dei matrimoni

Fino al 31 agosto

Lunedì : 15:45 - 16:30

Giovedì : 14:30 – 15:15

Hôtel de ville,

Salle des Mariages Jean Cocteau



Visita guidata del Val Rahmeh con giardiniere

Fino al 31 dicembre

Giovedì ore 10:15 - 11:30

Jardin du Val Rahmeh, Avenue Saint Jacques



Visita guidata alle mostre

Fino al 31 agosto

Il Mercoledì 14:30 - 15:15

Galerie des Musées, Palais de l'Europe,

8 avenue Boyer



Laboratori d'arte aperti nella Vecchia Mentone

Fino al 31 dicembre 2026

Vieux Menton, 19 quai Bonaparte, 22 Rue Longue 1 rue de Bréa



Mostra: I giardini incantati di Cocteau

Fino al 30 gennaio 2027

Galerie des Musées, Palais de l'Europe, 8 avenue Boyer



MONACO

8 soirs par semaine

Il 23 luglio 2026

Orario di inizio dell'evento

21h30

Avenue de la Quarantaine



Feux d'artifice : Soirée du 25 juillet

Il 25 luglio 2026

Orario di inizio dell'evento

22h00

Quai Albert 1er



Concert at the Prince's Palace

Il 26 luglio 2026

Orario di inizio dell'evento

21h30

Palais Princier de Monaco



A Bocca Chiusa

Il 28 luglio 2026

Orario di inizio dell'evento

21h30

Avenue de la Quarantaine



Circus workshops under the big top at the Monte Carlo International Circus Festival

Fino al 14 agosto 2026

5 Av. des Ligures



La Note Bleue Summer Festival 2026

Fino al 30 agosto 2026

La Note Bleue

Plage du Larvotto avenue Princesse Grace



Monaco and the automobile, from 1893 to the present day

Fino al 6 settembre 2026

Orario di inizio dell'evento

10h00

10 Av. Princesse Grâce,



Exposition - Patrimoine en danger

Fino al 4 ottobre 2026

Orario di inizio dell'evento

09h00

Avenue Saint Martin



Exhibition - From Toumaï to Sapiens

Fino al 16 ottobre 2026

Orario di inizio dell'evento

09h00

56 bis, boulevard du Jardin Exotique



Exposition Magies d'ailleurs

Fino al 15 dicembre 2026

Musée d'Anthropologie Préhistorique de Monaco fondé par le Prince Albert Ier

56 bis, boulevard du Jardin Exotique



Exhibition - "Mediterranean 2050"

Fino al 1° gennaio 2030

Orario di inizio dell'evento

10h00

Musée Océanographique de Monaco

Avenue Saint-Martin



NIZZA

Nice Jazz Fest !

Dal 23 luglio al 25 luglio 2026

Place Masséna / Théâtre de Verdure



GIRLBAND! (Dea Matrona) – Nice Jazz Fest

Giovedì 23 luglio a 20h00

Scène Masséna

Place Masséna



Naïka – Nice Jazz Fest

Giovedì 23 luglio a 21h15

Scène Masséna

Place Masséna



STING – Nice Jazz Fest

Giovedì 23 luglio

Scène Masséna

Place Masséna



Gabrielle Cavassa – Nice Jazz Fest

Giovedì 23 luglio a 19h30

Scène Théâtre de Verdure



Kassa Overall – Nice Jazz Fest

Giovedì 23 luglio a 20h45

Scène Théâtre de Verdure

Théâtre de Verdure



Gotts Street Park – Nice Jazz Fest

Giovedì 23 luglio

Scène Théâtre de Verdure

Théâtre de Verdure



L'Ethno Machine – Jazz Fest'Off

Giovedì 23 luglio a 18h00

Rue Masséna



Melotronic – Jazz Fest'Off

Giovedì 23 luglio

Nice



Durand Bernarr – Nice Jazz Fest

Venerdì 24 luglio a 20h00

Scène Masséna

Place Masséna



Noga Erez – Nice Jazz Fest

Venerdì 24 luglio a 21h15

Scène Masséna

Place Masséna



Busta Rhymes – Nice Jazz Fest

Venerdì 24 luglio

Scène Masséna

Place Masséna



Mario Canonge Trio – Nice Jazz Fest

Venerdì 24 luglio a 19h30

Scène Théâtre de Verdure

Théâtre de Verdure



Nubiyan Twist – Nice Jazz Fest

Venerdì 24 luglio a 20h45

Scène Théâtre de Verdure

Théâtre de Verdure



Cymande – Nice Jazz Fest

Venerdì 24 luglio

Scène Théâtre de Verdure

Théâtre de Verdure



The Getdown – Nice Jazz Fest

Sabato 25 luglio a 20h00

Scène Masséna

Place Masséna



Gabriel Jacoby – Nice Jazz Fest

Sabato 25 luglio a 21h15

Scène Masséna

Place Masséna



Lola Young – Nice Jazz Fest

Sabato 25 luglio

Scène Masséna

Place Masséna



Biréli Lagrène – Nice Jazz Fest

Sabato 25 luglio a 19h30

Scène Théâtre de Verdure

Théâtre de Verdure



The James Carter Quintet Coltrane : A Centennial Supreme – Nice Jazz Fest

Sabato 25 luglio a 20h45

Scène Théâtre de Verdure

Théâtre de Verdure



Obongjayar – Nice Jazz Fast

Sabato 25 luglio

Scène Théâtre de Verdure

Théâtre de Verdure



Cordes en miroir – Résonances croisées

Martedì 28 luglio a 20h00

Cloître du Monastère de Cimiez

Place Jean Paul II Pape



Elégances d'avant-garde – Le sacre du printemps

Mercoledì 29 luglio a 20h00

Cloître du Monastère de Cimiez

Place Jean Paul II Pape



Belaprem

Fino al 31 luglio a 17h30

Le 109

89 Route de Turin



Nice Classic Festival

Fino al 9 agosto 2026

Cloître du Monastère de Cimiez



Mostre – esposizioni

André, Jean et les autres…

Esposizione

Fino al 31/07/2026 il martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato dalle 10 alle 18.

l'Artistique, Centre d'arts et de Culture

27 bd Dubouchage



Vikings : L’Odyssée jusqu’aux confins du monde – Cités Immersives

Esposizione

Fino al 30/08/2026 ogni giorno.

1 rue Massenet



Chagall à l'oeuvre – Un prêt d'exception au musée

Fino al 21 settembre 2026

Mostra organizzata in due parti, con una rotazione delle opere il 23 maggio 2026.

Musée national Marc Chagall

Avenue du Docteur Ménard



Exposition Mathieu Forget

Fino al 27 settembre 2026

Musée de la Photographie Charles Nègre

1 place Pierre Gautier



Exposition Henri Matisse – Yves Saint Laurent "Le beau, la mode et le bonheur"

Fino al 28 settembre 2026

Musée Matisse

164 avenue des Arènes de Cimiez



Africa Pop

Fino al 18 ottobre 2026

Musée International d'Art Naïf Anatole Jakovsky

Château Sainte-Hélène

Avenue de Fabron



Trésors, charafi et quoi encore ?

Fino al 30 ottobre 2026

Centre du patrimoine de Nice 14 rue Jules Gilly



Coun – Libera l'Art au Palais Lascaris

Fino al 18 gennaio 2027

Palais Lascaris 15 rue Droite



De la scène à la toile. Artistes et mondaines de la Belle Époque

Fino al 4 aprile 2027

Musée des Beaux-Arts Jules Chéret

33 avenue des Baumettes



ROQUEBRUNE CAP MARTIN

Spettacolo Hip Hop di Camus est con un'anteprima dei giovani dell'EMJ

Giovedì 23 luglio a 20:30

Esplanade Jean-Gioan



I Messageri: Voci e musica della Corsica

Sabato 25 luglio ore 20:30

Eglise Saint Joseph,

11 avenue du Maréchal Foch



"Le chanteur": omaggio a Daniel Balavoine

Lunedì 27 luglio a 21:00

Esplanade Jean-Gioan



SAINT ANDRE DE LA ROCHE

Cabaret sous les étoiles – Saint André de la Roche

Giovedì 23 luglio a 21h00

Théâtre de Verdure L'Abadie



SAINT ETIENNE DE TINEE

Les Nocturnes de la Villa Ephrussi de Rothschild

Luglio

Lunedì 27 luglio Balletto Malandain Biarritz

Martedì 28 luglio - Iris Daverio & Jean-Paul Gasparian

Agosto

Lunedì 3 agosto Marc André

Martedì 4 agosto - Trio Stimmung

Lunedì 10 agosto - Sestetto Romain Leleu

Martedì 11 agosto - Luz Casal

Lunedì 17 agosto - Jeanne Cherhal

Martedì 18 agosto Armando Noguera & Édouard Signolet

Lunedì 24 agosto - Noëmi Waysfeld

Martedì 25 agosto – Grégoire

Villa Ephrussi de Rothschild

1 avenue Ephrussi de Rothschild



Tour della Riviera dell'Arte – 7a edizione - Mostra

Fino al 26 luglio

Espace Neptune

Quai Virgile Allari



5ème Festival des Marmots

Lunedì 27 luglio

Centre du village



Duo violon & contrebasse – Mathilde Bayle et Erige Cano

Martedì 28 luglio a 21h00

Eglise de Saint Etienne de Tinée



Mostra "Il cuore della terra" di Cesare Catania

Fino al 4 settembre 2026

Quai Virgile Allari



"Cerises aux cœurs": mostra di sculture all'aperto di Jean-Louis Landraud

Fino all’11 ottobre 2026

Dans le village



SAINT JEAN CAP FERRAT

I giovedì gitani

Giovedì 23 luglio a 19h30

Restaurant Léo Léa – Assiette au Bœuf

Quai Virgile Allari



I classici di luglio – Camille & Julie Berthollet

Martedì 28 luglio a 19h30

Parvis de la Chapelle Saint-Hospice

12 chemin de Saint-Hospice



La parata dei marinai

Mercoledì 29 luglio a 20h00

Quai Virgile Allari



SAINT-JEANNET

Exposition « LUMIÈRE » – Sanna Bachmann

Fino al 27 luglio

Salle Saint Jean-Baptiste



SAINT LAURENT DU VAR

Beach Sport Festival 2026

Fino al 26 luglio 2026

Plage Cousteau



SAINT MARTIN VESUBIE

Festival della musica

Da venerdì 24 luglio a sabato 26 luglio 2026

Village



Mostra – "Escales littorales

Fino al 29 agosto 2026

Médiathéque départementale annexe

52, boulevard Lazare Raiberti



Mostra – "Mission baleine

Fino al 29 agosto 2026

Médiathèque Départementale annexe

52 boulevard Lazarre Raiberti



Mostra – "La Madonna delle Finestre – storie e leggende

Fino al 20 settembre 2026

Mairie – Salle du 1er étage

Place du Général de Gaulle



SAINTE AGNES

Festa della lavanda

25 luglio > 26 luglio

Village de Sainte-Agnès



SAORGE

Mostra allo “Spazio senza nome”: essenze locali

Fino al 31 luglio

5 rue Victor Hugo



Mostra "Lux Aurea - Epifania francescana" di Georges Rousse

Fino al 31 ottobre

Monastère



SOSPEL

Mostra di ceramica e pittura

Fino al 26 luglio

Chapelle des Pénitents Gris



Exposition "Au Banquet des Gypaètes"

Fino al 30 settembre

Médiathèque de Sospel,

place Trincat



TENDE

Ateliers Texture - Double découverte : préhistoire et musiques bigarrées

Giovedì 23 luglio da 15:00 a 17:00

Musée départemental des Merveilles,

Avenue du 16 Septembre 1947



Esplorate la Roya! Passeggiate nella natura per tutti i livelli

Il 24 luglio 2026

Dal 25 luglio 2026 al 26 luglio 2026 - Aperto il sabato e la domenica

Casterino, Hameau de Casterino



"Archéo-ludiquement" - Relevé de gravures participatif

Venerdì 24 luglio da 15:00 a 15:45

Musée départemental des Merveilles,

Avenue du 16 Septembre 1947



Visita notturna al villaggio di Tende

Venerdì 24 luglio da 21:00 a 22:45

Musée Ô Sens - Nathalie Magnardi,

7, montée des Fleurs



Festa tradizionale di Sant'Anna a Granile

25 luglio > 26 luglio

Hameau de Granile



La vie du parvis - "Figurines en macramé"

Domenica 26 luglio da 15:00 a 15:45

Musée départemental des Merveilles,

Avenue du 16 Septembre 1947



Animation « Couleurs de lacs » - à la découverte des Lacs d’altitude

Martedì 28 luglio da 15:00 a 16:00

Maison du Parc national du Mercantour - Vallée de la Roya et de la Bévéra,

103 avenue du 16 septembre 1947



Visita culturale alla "via del sale" di Tenda

Martedì 28 luglio da 14:00 a 15:45 / ...

Musée Ô Sens - Nathalie Magnardi,

7, montée des Fleurs



Escapades Baroques: a piacere

Mercoledì 29 luglio da 21:00 a 22:30

Jardin Gosio,



Mostra "Memoria di Tenda - pastori, mandriani e alpeggi dedicata a mio nonno, Berna de Balin".

Fino al 13 settembre

2 rue de France



Art, Exposition de peinture, J-G Inca, "fenêtre sur toile"

Fino al 31 dicembre

Pittura

Galerie J.-G. Inca,

Place Ponte



TOURRETTE-LEVENS

Funk is Chic

Domenica 26 luglio a 21h00

Château



VALDEBLORE

Festa patronale di La Roche

Da venerdì 24 luglio a domenica 26 luglio 2026

La Roche



Yoga & P'tit Déj aux Millefonts

Fino al 28 agosto ore 09h00

Parking des Millefonts



VENCE

Musique sous les baous 2026

Venerdì 24 luglio

Esplanade Fernand Moutet



Étoiles grandeur nature

Fino all’11 settembre il venerdì

Col de Vence



VILLEFRANCHE SUR MER

Citta dell'arte: spettacoli dal vivo

Venerdì 24 luglio a 21h00

Place Félix Poullan

Place Félix Poullan



Gala delle Eccellenze

Sabato 25 luglio a 21h30

Théâtre de Verdure La Citadelle

place Emmanuel Philibert



Concerti al Trinquette Jazz Club

Fino al 30/11/2026 il giovedì, venerdì e fine settimana.

Concerti giovedì, venerdì e sabato alle 21:00. Domenica alle 18:00.

La Trinquette Jazz Club

30 avenue Général de Gaulle



Mostra estiva "L'assurdo e il sogno

Fino al 31 ottobre 2026

Citadelle Saint-Elme de Villefranche-sur-Mer

Place Emmanuel Philibert



L'elenco é integrato con il file inserito al fondo dell'articolo che riporta tutte le manifestazioni organizzate nel periodo dal Dipartimento 06 nell'ambito dell'iniziativa "Soirée Estivales".







