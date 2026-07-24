Tra santi, tradizioni e sapori: nelle Alpi Marittime l'estate si vive di festa in festa

Nelle Alpi Marittime ogni paese custodisce un santo patrono e una tradizione che affonda le proprie radici nei secoli.

L'estate rappresenta il momento in cui questo patrimonio culturale e religioso torna a vivere attraverso feste patronali, processioni, pellegrinaggi, celebrazioni popolari e appuntamenti dedicati ai prodotti del territorio.

Un calendario che racconta l'anima più autentica dell'entroterra e della Costa Azzurra, dove fede, folklore e convivialità continuano a essere parte integrante della vita delle comunità.



Dal 24 al 30 luglio il territorio propone un fitto programma di manifestazioni che spaziano dalle ricorrenze religiose alle feste agricole, fino agli eventi dedicati alle tradizioni locali. Montecarlonews propone una panoramica degli appuntamenti più significativi.



Le feste patronali dal 24 al 26 luglio

La Grave de Peille celebra Sant'Anna

Dal 24 al 26 luglio il borgo di La Grave de Peille rende omaggio a Sant'Anna con tre giornate all'insegna della convivialità. L'apertura della festa è affidata a una cena danzante accompagnata dall'orchestra, mentre il sabato sera spazio al tradizionale grande ballo. La domenica il programma assume un carattere più religioso con la messa delle 9.30, seguita dall'aperitivo d'onore e dal torneo di pétanque, disciplina profondamente radicata nella cultura locale.



Morignole in festa per San Giacomo

Anche il piccolo borgo di Morignole, frazione di La Brigue, dedica tre giorni di celebrazioni a San Giacomo. Il programma alterna momenti di intrattenimento e tradizione con due serate danzanti animate dai DJ Domino e Victor, un torneo di belote aperto a tutti e l'aperitivo d'onore. A chiudere la manifestazione saranno la grande messa domenicale e la tradizionale processione che attraverserà le vie del paese.



Coursegoules rende omaggio a Santa Maria Maddalena

Tre giorni di appuntamenti anche a Coursegoules, dove la festa patronale di Santa Maria Maddalena propone un ricco calendario di iniziative. Si parte venerdì con una visita guidata del borgo e una serata in maschera con DJ. Sabato protagonisti saranno il torneo di bocce e il ballo sotto il tendone, mentre domenica la componente religiosa si unirà alla festa popolare con la messa, l'aperitivo d'onore, il pranzo comunitario e una serata danzante accompagnata da un'orchestra.



Beuil tra teatro, fuochi d'artificio e tradizione

La festa di Sant'Anna anima Beuil con un programma che unisce spettacolo e tradizione. Il venerdì è dedicato alla serata gastronomica con pan bagnat e musica dal vivo. Sabato il centro storico ospiterà uno spettacolo teatrale itinerante, seguito dalla messa ai Launes, dall'aperitivo campestre, dai fuochi d'artificio e dal ballo serale. La domenica sarà invece riservata alla celebrazione religiosa con la corale del paese, agli interventi delle autorità e al tradizionale aperitivo prima della serata conclusiva.



Cuébris festeggia San Vittore

La tradizionale festa patronale di San Vittore torna ad animare Cuébris nell'ultimo fine settimana di luglio. Il programma mantiene vive le consuetudini che da anni caratterizzano la ricorrenza: celebrazioni religiose, aubades dedicate agli abitanti del paese, momenti istituzionali e serate danzanti che coinvolgono residenti e visitatori.



Il Col de la Sinne tra spiritualità e natura

Sabato 25 luglio il Col de la Sinne ospita una delle manifestazioni più semplici ma suggestive del calendario estivo. La giornata prevede una messa celebrata in quota e un picnic condiviso, occasione di incontro immersa nel paesaggio montano delle Alpi Marittime.



Pellegrinaggio alla Madonna del Très-Haut sul Colle della Bonette

Tra gli appuntamenti religiosi più significativi figura il pellegrinaggio dedicato a Notre-Dame-du-Très-Haut, in programma sabato 25 luglio sul Colle della Bonette. I partecipanti si ritroveranno all'oratorio per dare vita alla tradizionale processione accompagnata dai Penitenti Neri e Bianchi di Saint-Étienne-de-Tinée. Seguiranno la celebrazione della messa alle sorgenti della Tinée, gli interventi ufficiali e l'aperitivo conclusivo. Per l'occasione sarà disponibile un servizio navetta gratuito con partenza da Auron e Saint-Étienne-de-Tinée.



La Roche rinnova la tradizione di San Giovanni Battista

Il borgo di La Roche, nel territorio di Valdeblore, dedica il fine settimana del 25 e 26 luglio alla festa patronale di San Giovanni Battista. Il programma comprende aubades con pifferi e tamburi, tornei di bocce, giochi in maschera per bambini e lotteria. Non mancheranno la processione dei Penitenti Neri con la benedizione della cappella dedicata al santo, il pranzo comunitario e due grandi serate danzanti accompagnate dall'orchestra Rockline. Domenica la grande messa precederà l'aperitivo d'onore e il pranzo conviviale.



Granile festeggia Sant'Anna

Il piccolo borgo montano di Granile, nel comune di Tenda, celebra la propria patrona con un fine settimana che valorizza le tradizioni locali. Sabato sera è prevista una grande festa danzante, mentre domenica la messa nella cappella sarà seguita dalla processione e dal consueto aperitivo d'onore che riunisce residenti e visitatori.



La Fontonne celebra Santa Maria Maddalena, patrona degli orticoltori

Il quartiere della Fontonne, ad Antibes, dedica la festa a Santa Maria Maddalena, protettrice degli orticoltori. Sabato piazza Jean Aude si trasformerà in un villaggio del territorio con mercato dei produttori, esposizione di auto d'epoca, stand dedicati alla memoria del quartiere, balli country e dimostrazioni delle tradizionali bocce quadrate. Tra gli appuntamenti più attesi figura il concorso per il miglior pan bagnat, seguito in serata da una cena danzante con DJ e lotteria. Domenica spazio alla messa all'aperto, alla processione, alle danze folkloristiche, alla distribuzione delle rose e all'aperitivo d'onore.



Roquebrune-Cap-Martin rende omaggio a Santa Margherita

Nel borgo storico di Roquebrune-Cap-Martin torna la festa dedicata a Santa Margherita. Il sabato sera il tradizionale ballo popolare animerà piazza della Repubblica, mentre la domenica sarà dedicata alla degustazione dei barbajuan, specialità gastronomica del territorio, e all'ormai immancabile torneo di bocce quadrate, autentica tradizione locale.



Gourdon celebra San Vincenzo

Dal 25 al 27 luglio Gourdon rinnova la festa patronale di San Vincenzo. Per tre giorni il borgo alternerà celebrazioni religiose e momenti di intrattenimento con processioni, messa solenne, concerti, attività dedicate ai bambini, torneo di pétanque e ballo serale. Una manifestazione che rappresenta uno degli appuntamenti più sentiti dalla comunità locale.





Le feste patronali dal 27 al 30 luglio

Il pellegrinaggio di Sant'Anna tra Isola e l'Italia

Domenica 26 luglio uno degli appuntamenti più suggestivi dell'estate porterà fedeli ed escursionisti da Isola 2000 fino al Santuario di Sant'Anna, in territorio italiano. La tradizionale processione attraversa gli spettacolari paesaggi d'alta quota tra la Maladecia e la Cima Lombarda, dove sarà celebrata la messa. Un pellegrinaggio che ogni anno richiama numerosi partecipanti, unendo spiritualità e natura. Per chi lo desidera, il santuario è raggiungibile anche in automobile.



Puget-Rostang celebra Sant'Anna

Sempre domenica 26 luglio Puget-Rostang rinnova l'appuntamento con la festa patronale dedicata a Sant'Anna, una delle ricorrenze più sentite dalla popolazione locale. Il programma segue la tradizione con la celebrazione della messa, le aubades rivolte agli abitanti del paese, gli interventi delle autorità e i momenti di festa che culminano con il ballo popolare.



Isola festeggia Sant'Anna

Lunedì 27 luglio la comunità di Isola si ritroverà per la celebrazione liturgica dedicata a Sant'Anna. La messa, prevista alle 9.30 in piazza Jean Gaïssa, sarà seguita dalla tradizionale processione per le vie del paese, appuntamento che conserva intatto il proprio valore religioso e identitario.



Roquebillière apre il tradizionale Festin di San Giuliano

Dal 28 luglio al 2 agosto Roquebillière dà il via al celebre Festin de la Saint-Julien, una delle manifestazioni popolari più attese della valle della Vésubie. Per quasi una settimana il paese vivrà un susseguirsi di appuntamenti che spaziano dai pranzi comunitari ai balli serali, passando per tornei di belote e di bocce, animazioni per tutte le età e spettacoli. Tra gli eventi più attesi figura l'esibizione della comica Noëlle Perna, protagonista di una serata dedicata all'intrattenimento.



La Bolline, quattro giorni di festa nel cuore di Valdeblore

Dal 30 luglio al 2 agosto il borgo di La Bolline, nel comune di Valdeblore, si anima con una festa patronale che coinvolge l'intera comunità. Il programma è particolarmente ricco e alterna tradizione, gastronomia e spettacolo. Le giornate saranno scandite dalle aubades accompagnate da pifferi e tamburi, dai tornei di bocce, belote e bocce quadrate, dai giochi in maschera per bambini e dalla tradizionale lotteria.



La componente religiosa rimane centrale con la processione dei Penitenti Bianchi, la messa nella cappella a loro dedicata e l'aperitivo d'onore. mpio spazio anche alla convivialità grazie alla serata del pan bagnat e ai pranzi condivisi. A chiudere le giornate saranno due grandi serate musicali con DJ Maxime Florent e l'orchestra Riviera Music.



Malaussène rende omaggio a San Pietro

Dal 30 luglio al 4 agosto anche Malaussène rinnova la propria festa patronale dedicata a San Pietro. L'appuntamento, che tradizionalmente conclude il mese di luglio, propone un programma fedele alla tradizione con celebrazioni religiose, aubades rivolte agli abitanti, discorsi istituzionali e serate danzanti che accompagnano il paese per diversi giorni di festa.



Le feste agricole

Levens celebra il cavallo

Il Grand Pré di Levens ospita il 25 e 26 luglio una manifestazione dedicata interamente al mondo equestre. La Festa del Cavallo rappresenta un appuntamento ideale per famiglie e appassionati grazie a un programma che comprende concorsi di salto ostacoli e monta western, spettacoli equestri, dimostrazioni, battesimo della sella per i più piccoli e numerose attività dedicate ai bambini.



Per tutto il fine settimana saranno presenti espositori, sellerie specializzate, punti ristoro, aree gioco gonfiabili e animazioni che trasformeranno il sito in un grande villaggio dedicato al cavallo e alle tradizioni rurali.



A Caussols va in scena la Festa del Territorio e dell'Allevamento

Domenica 26 luglio il villaggio di Caussols ospita uno degli appuntamenti più rappresentativi dedicati all'agricoltura locale. La Festa del Territorio e dell'Allevamento riunisce produttori agricoli, allevatori e artigiani in una giornata pensata per valorizzare le eccellenze del territorio.



Tra gli stand sarà possibile conoscere da vicino gli animali d'allevamento, acquistare prodotti tipici e manufatti artigianali, incontrare i produttori locali e degustare le specialità gastronomiche proposte nei punti ristoro allestiti per l'occasione. Una manifestazione che coniuga promozione del territorio, tradizioni rurali e convivialità in uno dei contesti paesaggistici più suggestivi delle Alpi Marittime.



Le feste della tradizione

Vallauris rende omaggio a Picasso con tre giorni di eventi

Dal 24 al 26 luglio il centro di Vallauris torna a celebrare il suo cittadino più illustre con la tradizionale Fête Picasso, manifestazione che rende omaggio al profondo legame tra Pablo Picasso e la città della ceramica.



Per tre giorni le vie del centro storico si trasformano in un palcoscenico a cielo aperto dove arte, musica e folklore si fondono in un'atmosfera ispirata alle origini spagnole del grande maestro. Il programma propone spettacoli di flamenco, musica spagnola e gitana, sfilate, performance artistiche e iniziative dedicate alle arti grafiche, offrendo ai visitatori un percorso immersivo che celebra l'eredità culturale lasciata dall'artista durante il suo soggiorno a Vallauris.



L'evento rappresenta uno degli appuntamenti più caratteristici dell'estate della Costa Azzurra, capace di coniugare la valorizzazione del patrimonio artistico con il coinvolgimento dell'intera città in una grande festa popolare.



Un'estate che racconta l'identità delle Alpi Marittime

Dalle cappelle di alta montagna ai borghi medievali arroccati nell'entroterra, dalle piazze della Costa Azzurra ai piccoli villaggi alpini, il calendario degli appuntamenti dal 24 al 30 luglio offre uno spaccato autentico dell'identità delle Alpi Marittime.



Le feste patronali continuano a rappresentare il cuore della vita comunitaria: la celebrazione religiosa si intreccia con i momenti di socialità, le processioni convivono con i balli popolari, le bande musicali accompagnano le tavolate all'aperto e le ricette della tradizione diventano occasione di incontro tra residenti e visitatori.



Accanto alle ricorrenze dedicate ai santi patroni trovano spazio gli eventi che valorizzano il patrimonio agricolo e zootecnico del territorio, mentre iniziative come la Festa Picasso testimoniano la capacità della Costa Azzurra di affiancare alle proprie radici popolari un'offerta culturale di respiro internazionale.



Un mosaico di appuntamenti che accompagna l'intera stagione estiva e che, settimana dopo settimana, trasforma ogni borgo in una destinazione da scoprire.

Tra fede, tradizioni, gastronomia, musica e folklore, le Alpi Marittime continuano così a raccontare la loro storia più autentica, offrendo ai visitatori un'esperienza che va ben oltre il semplice evento, diventando un viaggio nell'identità più profonda di un territorio dove passato e presente convivono ancora oggi con straordinaria naturalezza.



