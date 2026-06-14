Les Nuits du Réal, tre serate tra musica e risate: agli Arcs-sur-Argens torna il festival dell’estate

Torna con una formula rinnovata e una programmazione trasversale la sesta edizione di Les Nuits du Réal, il festival estivo che dal 2 al 4 luglio animerà Les Arcs-sur-Argens, nel cuore del Var.

Tre serate all’insegna dello spettacolo dal vivo, tra musica, nostalgia e comicità, in un teatro all’aperto da 1.500 posti impreziosito quest’anno da una nuova scenografia con palco sferico.



Ad aprire il festival, giovedì 2 luglio, sarà una serata che unisce nuova scena musicale e narrazione contemporanea.

Protagonista Marine, vincitrice della Star Academy 2025, che si sta imponendo come una delle voci emergenti più interessanti del panorama francese grazie al suo stile pop moderno contaminato da influenze d’autore.

Con lei sul palco Félix Radu, giovane talento belga tra letteratura e umorismo, apprezzato per la sua scrittura brillante e il suo humour raffinato e surreale.



Venerdì 3 luglio spazio alla musica senza tempo con i Goldmen, protagonisti di un tour di successo in tutta la Francia. Lo spettacolo è un viaggio tra i grandi successi di Jean-Jacques Goldman e del trio Fredericks Goldman Jones, nel 35° anniversario della storica tournée.

Sul palco Alain Stevez, affiancato da Sabrina e Manu Simoens, per una serata che promette emozioni e grandi classici.



Gran finale sabato 4 luglio con la comicità di Nawell Madani. L’artista porterà in scena “Tout court”, spettacolo già sold out in numerose città, caratterizzato da uno stile diretto, energico e capace di raccontare con ironia la società contemporanea. Tra autoironia e osservazioni sul quotidiano, la serata conclusiva si preannuncia esplosiva.



Nato nel 2021 da un progetto culturale ambizioso, il festival si è rapidamente affermato come uno degli appuntamenti più attesi dell’inizio estate nella regione. L’obiettivo è quello di offrire un evento accessibile e di qualità, capace di coinvolgere un pubblico ampio e trasversale, con biglietti a partire da 25 euro.



Negli anni, Les Nuits du Réal ha ospitato artisti di primo piano della scena francese, tra cui Kendji Girac, Amel Bent, Claudio Capéo, Louane e Vitaa, oltre a comici come Kev Adams e Florent Peyre. Un percorso che conferma la crescita costante del festival, diventato oggi un punto di riferimento per la cultura estiva locale.



Tre serate, quattro universi artistici e un’unica promessa: vivere momenti indimenticabili sotto le stelle degli Arcs-sur-Argens.



Programma

Giovedì 2 luglio, ore 21.30: Marine e Félix Radu

Venerdì 3 luglio, ore 21.30: Goldmen – concerto 100% Goldman

Sabato 4 luglio, ore 20.30: Nawell Madani – “Tout court”



Biglietti: disponibili online sul sito ufficiale del festival, in municipio e presso i principali circuiti di vendita.



