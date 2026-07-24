Le stelle della danza europea illuminano Villefranche-sur-Mer: una notte di gala tra talento, premi e grandi interpreti

Il meglio della danza europea si dà appuntamento sulla Costa Azzurra.

Sabato 25 luglio, nell'ambito delle Nuits Musicales de la Citadelle, Villefranche-sur-Mer ospiterà la seconda edizione del Gala des Excellences – Prix Danse Côte d'Azur, una serata a ingresso libero che riunirà interpreti provenienti da alcune delle più prestigiose compagnie di balletto del continente.



L'appuntamento, in programma alle 21.30 al Théâtre de Verdure della Citadelle, nasce dall'idea di Francesco Curci e Alessio Passaquindici, coreografi e pedagoghi attivi sulla scena internazionale e legati al Pôle National Supérieur de Danse Rosella Hightower di Cannes.

Il loro obiettivo è creare un evento capace di valorizzare l'eccellenza artistica e il fermento culturale della Costa Azzurra, offrendo al pubblico una panoramica sulle migliori espressioni della danza classica e contemporanea.





Sul palco i protagonisti del balletto internazionale

La serata vedrà alternarsi danzatori provenienti dall'Opéra National de Paris, dal Ballet de l'Opéra de Lyon, dal Ballet Nice Méditerranée, dal London City Ballet, dal Malandain Ballet Biarritz, dal Wiener Staatsballett e dal Royal Ballet delle Fiandre.



Tra gli ospiti più attesi figura Sarah Barthez, ballerina dell'Opéra National de Paris, impegnata nel passo a due L'Écart su musica di Chopin. Accanto a lei salirà sul palco Jeshua Costa, oggi solista del Ballet de l'Opéra de Lyon, interprete di The Grey Area, celebre creazione del coreografo David Dawson, considerata uno dei capolavori della danza contemporanea dopo il Premio Benois de la Danse.



Grande attesa anche per Maxime Quiroga, artista dalla carriera internazionale costruita tra Stoccarda, Vienna, Città del Capo, Copenaghen e Londra.

Oltre all'attività di ballerino, Quiroga si è affermato negli ultimi anni come autore di cortometraggi dedicati alla danza, premiati in numerosi festival cinematografici internazionali. Insieme a Laura Boltri interpreterà il celebre passo a due del Giselle.



Omaggio ai maestri della danza

Il gala riserverà spazio anche a due figure di riferimento della formazione coreutica internazionale: Hervé Ilari, già primo ballerino, oggi docente al Conservatorio Superiore di Danza di Madrid e insignito del titolo di Cavaliere dell'Ordine delle Arti e delle Lettere francese, e Paula de Castro, già étoile e attuale responsabile del Dipartimento di Pedagogia dello stesso conservatorio, neuropsicologa e autrice di studi dedicati alla danza.

Con la partecipazione di Carla Ilari de Castro proporranno Córdoba, storica coreografia di Mariemma sulle musiche di Isaac Albéniz.





La danza incontra il sogno

Tra i momenti più intensi della serata è previsto anche un estratto de "Les Passeurs de Rêves", spettacolo della Compagnie Humaine firmato dal coreografo francese Éric Oberdorff, artista pluripremiato a livello internazionale, vincitore tra gli altri del Premio Fedora e del Leone d'Oro alla Biennale Musica di Venezia.



Interpretato da Cécile Robin Prévallée e Luc Bénard, il duo affronta il tema dell'immaginazione come spazio di libertà e di resistenza, invitando il pubblico a riscoprire lo stupore e la capacità di sognare in un tempo segnato dall'urgenza del presente.



Il Premio Danse Côte d'Azur

Non solo spettacolo. Nel corso della serata saranno assegnati anche i Prix Danse Côte d'Azur, riconoscimenti destinati a personalità che si sono distinte come interpreti, coreografi e pedagoghi, contribuendo alla crescita della danza e alla diffusione della cultura coreutica sul territorio. La cerimonia di premiazione concluderà il gala.



L'iniziativa conferma la volontà di Villefranche-sur-Mer di consolidare il proprio ruolo tra i principali poli culturali della Riviera, proponendo un evento che unisce spettacolo, alta formazione artistica e valorizzazione dei grandi protagonisti della danza internazionale.



Gala des Excellences – Prix Danse Côte d'Azur