Cagnes-sur-Mer si trasforma in un grande palcoscenico sul mare: torna "Promenade en Fête" con musica, spettacoli e fuochi d'artificio

La città di Cagnes-sur-Mer si prepara a vivere due delle serate più attese dell'estate con il ritorno di "Promenade en Fête", l'evento che trasforma il celebre lungomare in una grande isola pedonale dedicata alla musica, allo spettacolo e al divertimento.

L'appuntamento è fissato per sabato 25 luglio e sabato 8 agosto 2026, con un ricco programma gratuito pensato per residenti e turisti.



La manifestazione richiama ogni anno oltre 20 mila persone, che dalle 20.30 fino a mezzanotte potranno passeggiare sul lungomare completamente chiuso al traffico, assistendo a concerti dal vivo distribuiti su cinque diversi palchi.





L'offerta musicale spazierà tra pop-rock, sonorità caraibiche, dj set e grandi successi degli anni Ottanta e Novanta, con artisti e orchestre che accompagneranno il pubblico in una lunga notte di festa affacciata sul Mediterraneo.



Non mancheranno le attività dedicate alle famiglie. Per i più piccoli saranno allestiti gonfiabili, trampolini e giochi gratuiti, mentre ragazzi e adulti potranno cimentarsi nel coinvolgente "Défi Ninja", un percorso sportivo ispirato ai celebri obstacle course.

Ad animare ulteriormente il lungomare ci saranno anche artisti itineranti, musicisti e spettacoli di arte di strada.





Il momento più atteso della serata arriverà alle 22.15, quando il cielo sopra il mare si illuminerà con un grande spettacolo pirotecnico, uno degli appuntamenti simbolo dell'estate della Costa Azzurra.



Per consentire lo svolgimento della manifestazione, il traffico sarà interdetto sulla Promenade de la Plage, nel tratto compreso tra Boulevard Kennedy e Avenue Jean Jaurès, a partire dalle ore 18 e fino alle 4 del mattino successivo.



L'amministrazione comunale ha predisposto inoltre un piano dedicato alla sosta: saranno disponibili 2.000 posti auto gratuiti presso l'Ippodromo, aperto eccezionalmente dalle 18 all'1 di notte, mentre dalle 18 sarà gratuito anche il parcheggio nelle aree cittadine normalmente a pagamento.





Prima delle due serate di "Promenade en Fête", la stagione estiva sarà inaugurata anche dalla "Nuit des DJ's", evento che proporrà una formula analoga con cinque postazioni musicali e il tradizionale spettacolo di fuochi d'artificio sul mare.



Con ingresso libero e un programma capace di coinvolgere tutte le età, "Promenade en Fête" si conferma uno degli appuntamenti estivi più spettacolari della Riviera francese, trasformando il lungomare di Cagnes-sur-Mer in un grande teatro all'aperto dove musica, intrattenimento e atmosfera mediterranea si fondono in due notti di festa.