Valbonne, l’arte della leggerezza conquista l’estate: acquerelli e ceramiche per un Mediterraneo da riscoprire

Non è una mostra che si limita a farsi guardare. “Tout en légèreté”, in programma dal 28 luglio al 9 agosto alla Salle Saint-Esprit, chiede tempo, silenzio, attenzione. E soprattutto invita a rallentare, in controtendenza rispetto alla frenesia estiva della Costa Azzurra.



Nel cuore del borgo provenzale, tra pietra antica e luce mediterranea, l’incontro tra l’acquerellista Laurence G. e la ceramista LiliJi si trasforma in un racconto visivo che punta tutto su equilibrio e sottrazione.

Da una parte la trasparenza dell’acqua, dall’altra la densità della terra: due linguaggi opposti che qui trovano un terreno comune, sospeso tra materia e intuizione.





Il titolo non inganna. La leggerezza è il filo conduttore, ma non ha nulla di superficiale. È piuttosto una presa di posizione: togliere peso alle forme, liberare il colore, lasciare spazio alle emozioni.

Le opere costruiscono un Mediterraneo lontano da cartoline e cliché, fatto di vibrazioni cromatiche, superfici imperfette, equilibri instabili che diventano forza espressiva.



Le traiettorie delle due artiste si intrecciano dopo anni trascorsi tra viaggi e influenze internazionali. Il risultato è un paesaggio reinventato, quasi interiore, dove i confini si dissolvono e resta solo la percezione.





Laurence G. Aquarelles

Non c’è nulla di didascalico: ogni lavoro chiede allo spettatore di completarlo con il proprio sguardo.



A fare da cornice è la Salle Saint-Esprit, spazio culturale nel centro storico di Valbonne, uno dei rari esempi di villaggio rinascimentale a pianta regolare della regione.

Un luogo che d’estate diventa laboratorio diffuso di arte contemporanea, lontano dai grandi circuiti ma sempre più centrale per una proposta culturale di qualità.



LiliJi ceramista

“Tout en légèreté” è, in fondo, una sfida: riscoprire la leggerezza come forma di profondità. E accettare che, a volte, è proprio ciò che sembra più fragile a lasciare il segno più duraturo.



Ingresso libero, tutti i giorni dalle 10 alle 19. E nessuna scusa per avere fretta.