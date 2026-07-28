Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo: il 2 agosto al Palazzo del Principe con Martin Rajna e Zoltán Fejérvári

L'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo si prepara a concludere la propria stagione estiva nella Cour d'Honneur del Palais Princier con gli ultimi due appuntamenti in programma. Dopo il concerto del 2 agosto, la stagione si chiuderà il 6 agosto con l'ultimo concerto di Kazuki Yamada alla guida dell'orchestra.
L'appuntamento di domenica 2 agosto, con inizio alle 21.30 nella Cour d'Honneur del Palazzo del Principe, sarà dedicato alla nuova generazione della scuola musicale ungherese. Sul podio salirà il direttore Martin Rajna, mentre al pianoforte si esibirà Zoltán Fejérvári.
La serata si aprirà con il Concerto per pianoforte n. 3 in do minore di Ludwig van Beethoven, composizione che rappresenta un momento di passaggio tra il classicismo e il romanticismo. L'opera sarà interpretata da Zoltán Fejérvári, pianista affermatosi a livello internazionale grazie alla vittoria del Concorso musicale internazionale di Montréal.
Nella seconda parte del concerto, l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo eseguirà la Sinfonia n. 8 in sol maggiore di Antonín Dvořák, una delle pagine più rappresentative del compositore boemo, ispirata ai colori e alle atmosfere della sua terra natale.