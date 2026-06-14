Villeneuve-Loubet: al Pôle Culturel Auguste Escoffier la proiezione gratuita dell'opera di Mozart "Bastien et Bastienne" per il giovane pubblico

Un nuovo appuntamento culturale dedicato ai più giovani è in programma a Villeneuve-Loubet. Mercoledì 17 giugno 2026, dalle ore 14 alle 15, il Pôle Culturel Auguste Escoffier ospiterà la diffusione gratuita di Bastien et Bastienne, opera di Wolfgang Amadeus Mozart proposta nell'ambito della partnership tra Micro-Folie e l'Opéra national de Paris.

L'evento si svolgerà nella Salle Kenin del Pôle Culturel Auguste Escoffier, situato al 30 allée Simone Veil. L'ingresso sarà libero e gratuito, senza necessità di prenotazione.

L'opera, composta da Mozart nel 1768 quando aveva soltanto dodici anni, viene presentata in una versione pensata appositamente per il giovane pubblico. La produzione, registrata a Parigi nel 2017, è stata realizzata con l'obiettivo di rendere il repertorio lirico accessibile e immediatamente comprensibile a spettatori di tutte le età.

L'iniziativa rientra nel programma di diffusione culturale promosso da Micro-Folie in collaborazione con l'Opéra national de Paris, con l'intento di favorire l'avvicinamento delle nuove generazioni al mondo della musica e dell'opera.

La durata della proiezione è di circa un'ora.