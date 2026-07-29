Concerto finale di Kazuki Yamada con l'Orchestra Philharmonique de Monte-Carlo

Kazuki Yamada e Alexandre Kantorow

Il Palais Princier ospiterà giovedì 6 agosto alle 21.30 il concerto conclusivo della rassegna, che segnerà anche l'ultimo appuntamento di Kazuki Yamada nel ruolo di Direttore artistico e musicale dell'Orchestra Philharmonique de Monte-Carlo.

Per questa serata dal forte valore simbolico, il Maestro ha scelto di invitare il pianista Alexandre Kantorow, rivelazione del Concorso Čajkovskij e presenza abituale delle stagioni concertistiche dell'OPMC. Il musicista interpreterà il Concerto per pianoforte n. 2 in la maggiore di Franz Liszt, una delle grandi pagine del repertorio romantico, caratterizzata dal continuo dialogo tra il pianoforte e l'orchestra.

Il programma renderà omaggio anche alla musica francese. In apertura sarà eseguito il Quartetto per archi di Maurice Ravel nella versione arrangiata e orchestrata dal compositore e arrangiatore italiano Giancarlo Chiaramello, vincitore del Premio di composizione Rainier III nel 1962.

La serata si concluderà con La Valse di Maurice Ravel, che Kazuki Yamada dirigerà per la prima volta con l'Orchestra Philharmonique de Monte-Carlo. Un'ultima "prima" che accompagnerà il suo saluto all'orchestra al termine del suo incarico di Direttore artistico e musicale.

Concerto completo.