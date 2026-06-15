O&DS porta l’AI nella rete vendita di Dentalica, ordini con valore medio in crescita del 24,4% e referenze per ordine in aumento del 28,6%

O&DS rafforza il proprio posizionamento nell’intelligenza artificiale applicata ai processi commerciali e alla valorizzazione dei dati aziendali attraverso una soluzione sviluppata per Dentalica, realtà italiana di riferimento nel settore odontoiatrico, specializzata nella distribuzione di prodotti, strumenti e soluzioni per i professionisti del settore. Il progetto introduce un modello operativo nel quale l’Intelligenza artificiale aumenta la capacità di analisi, precisione e tempestività della rete vendite, trasformando lo storico commerciale e i dati di consumo in indicazioni concrete a supporto degli agenti.

La soluzione realizzata da O&DS è stata integrata con il sistema di gestione degli ordini di Dentalica e viene utilizzata dalla rete agenti per supportare la costruzione delle proposte commerciali. Il sistema analizza i dati relativi ai prodotti e ai singoli clienti attraverso algoritmi in grado di individuare gli articoli più adatti a ciascun cliente, e valutando anche il momento più opportuno per proporre un nuovo ordine. L’obiettivo è costruire una proposta più coerente con le esigenze effettive del cliente, più efficiente per l’agente e più sostenibile per l’azienda in termini di performance commerciale.

I primi dati raccolti nei tre mesi successivi all’introduzione dello strumento mostrano risultati particolarmente positivi sul piano economico e operativo. Le referenze medie per ordine passano da 5,7 a 7,3, con una crescita del 28,6%, mentre il valore medio dell’ordine sale, registrando un incremento del 24,4%. Il fatturato incrementale riconducibile agli ordini confermati tramite AI aumenta e anche se il dato è ancora parziale è già indicativo della capacità dello strumento di generare valore aggiuntivo attraverso una migliore costruzione dell’ordine.

Nei primi mesi di utilizzo sono state create moltissime bozze di AI, con un tasso di conversione pari al 57,4%. Il dato va letto insieme alla dinamica mensile degli ordini confermati, che mostra un progressivo miglioramento rispetto alla fase iniziale di adozione. Dopo una prima fase fisiologica di assestamento, il numero di ordini confermati cresce, mentre diminuisce il peso relativo delle bozze annullate. Il mese di maggio evidenzia in particolare un rapporto più favorevole tra ordini confermati e ordini annullati, segnalando una maggiore accuratezza nella formulazione delle proposte e una migliore capacità della rete vendita di utilizzare lo strumento.

Il confronto con gli stessi mesi dell’anno precedente evidenzia inoltre un incremento sia del numero degli ordini sia del valore medio degli stessi. Questo elemento rafforza la lettura industriale del progetto, l’intelligenza artificiale, quando viene integrata nei processi reali dell’impresa e non trattata come applicazione isolata, può incidere direttamente sulla qualità commerciale, sulla marginalità e sull’efficacia della relazione con il cliente.

«Il caso Dentalica dimostra che l’intelligenza artificiale produce valore quando entra dentro i processi aziendali con una funzione precisa, misurabile e coerente con gli obiettivi dell’impresa. In questo progetto abbiamo costruito una soluzione pensata per aiutare la rete vendita a lavorare meglio, più dati, più precisione, maggiore capacità di proporre il prodotto corretto nel momento corretto. Il risultato è stato economico e organizzativo», dichiara Giuseppe Cicconi, socio fondatore di O&DS.

Uno degli aspetti più importanti del progetto riguarda il ruolo attribuito all’agente. La piattaforma non automatizza in modo rigido il processo di vendita, ma predispone una bozza d’ordine che il venditore può valutare, modificare e inviare al cliente. L’AI agisce quindi come strumento di supporto decisionale, capace di ridurre il margine di errore, ampliare la visione commerciale e suggerire opportunità che potrebbero non emergere da una valutazione manuale dello storico cliente.

«La tecnologia funziona quando resta al servizio delle persone e migliora il loro lavoro quotidiano. Per Dentalica abbiamo sviluppato un modello che non toglie centralità all’agente, ma gli offre una base più solida per decidere. L’AI analizza i consumi, lo storico temporale, la marginalità e la probabilità di interesse del cliente, l’agente mantiene il controllo della relazione commerciale e trasforma il suggerimento in un ordine realmente sostenibile», sottolinea Massimo Trezzi, socio fondatore di O&DS.

Per O&DS il progetto conferma una linea di sviluppo orientata all’intelligenza artificiale applicata, alla gestione avanzata del dato e alla trasformazione dei processi aziendali. L’azienda lavora su soluzioni che combinano open data, automazione intelligente, agent AI e strumenti di supporto decisionale, con un approccio pragmatico che è quello di partire dai dati disponibili, integrarli nei flussi operativi e misurare l’impatto su produttività, marginalità e qualità delle decisioni.

Il caso Dentalica rappresenta un esempio concreto di AI industriale applicata alla funzione commerciale, un sistema integrato nel ciclo dell’ordine, capace di collegare dati di prodotto, storico cliente, frequenza di acquisto, marginalità e comportamento della rete vendita. I risultati iniziali indicano che l’intelligenza artificiale può contribuire in modo diretto una maggiore efficacia delle proposte commerciali.

«Le imprese italiane hanno bisogno di soluzioni AI comprensibili, governabili e misurabili e il valore sta nel dimostrare dove l’AI genera risultati. In questo caso i numeri raccontano una direzione precisa, ordini più completi, valore medio più alto, migliore capacità di intercettare i bisogni del cliente e maggiore efficienza commerciale», conclude Cicconi.

Con questa implementazione, O&DS conferma il proprio ruolo come partner tecnologico strategico per aziende che intendono utilizzare l’intelligenza artificiale come infrastruttura operativa per migliorare processi, decisioni e risultati economici. https://www.oeds.it/