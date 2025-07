Luna Maiolino, la nuova stella della Costa Azzurra

Non si aspettava di vincere, ma il suo nome è risuonato forte domenica sera a Fréjus: Luna Maiolino è la nuova Miss Côte d’Azur.

A soli 19 anni, la giovane di Antibes rappresenterà la Riviera alla prossima elezione di Miss France 2026. Un volto fresco, un sorriso aperto, e quella naturalezza che spesso fa la differenza.



Dopo il diploma in Scienze e Tecnologie del Management e della Gestione al liceo Audiberti, Luna si è presa un anno sabbatico per mettersi alla prova nel mondo del lavoro: ha sperimentato la ristorazione, il commercio internazionale e altre esperienze che le hanno permesso di orientarsi.

A settembre tornerà a studiare, iscrivendosi a un corso in tecniche di commercializzazione. La moda e i media la affascinano, ma non si pone limiti: sogna, ma con i piedi per terra.





Alta un metro e 75, è stata lei stessa a scegliere di iscriversi al concorso di Miss Côte d’Azur, spinta dal sostegno della famiglia: la madre dirige un’accademia di tennis, il padre è tatuatore ad Antibes, e c’è anche un fratellino di 14 anni che fa il tifo per lei.

Prima tappa della sua ascesa: la vittoria del titolo di Miss Cannes, lo scorso maggio. Da lì, il resto è arrivato quasi da sé.



Ora l’obiettivo è più ambizioso: conquistare la corona nazionale. È dal 1982 che una Miss Côte d’Azur non vince il titolo di Miss France, e Luna non nasconde la voglia di provarci. Sa che sarà un percorso intenso, ma è determinata a viverlo appieno, con autenticità e dedizione.



Nel suo racconto, emerge anche il lato umano dell’esperienza: non solo una competizione, ma anche un percorso condiviso con ragazze che hanno creato un legame sincero, fatto di incoraggiamenti e complicità. Un ambiente più solidale che competitivo, dove la bellezza ha lasciato spazio anche all’empatia.



A chi sogna di seguirla, Luna consiglia rigore, disciplina e consapevolezza. Non basta il desiderio di apparire: bisogna sapere perché si sceglie di mettersi in gioco, e farlo con convinzione. La vita, dice, è fatta di occasioni che vanno colte. E lei, per ora, le sta afferrando tutte.



Completano il podio Ève Sellier (21 anni, Cannes), prima damigella, Daphnée Stinzy (19 anni, La Roquette-sur-Siagne), seconda, seguite da Steffy Parisi (20 anni, Nizza) e da Emma Tramoni (22 anni, Nizza). Giovani donne, determinate e pronte a scrivere la loro storia, con o senza corona.