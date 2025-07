Villeneuve-Loubet torna al XVI secolo: due serate tra storia, spettacolo e magia rinascimentale

Villeneuve-Loubet si trasforma in un villaggio rinascimentale per due notti di festa e storia viva.

Il 31 luglio e il 1° agosto 2025, le "Soirées Renaissance – Festes Royales" faranno rivivere l’atmosfera fastosa del XVI secolo, riportando in scena l’epoca del Re Francesco I in occasione della commemorazione del suo soggiorno a Villeneuve nel 1538.



In quell’anno, il sovrano francese si stabilì nel castello di Villeneuve, allora appartenente alla zia, la contessa Anne Lascaris, per negoziare, su richiesta del Papa Paolo III, la fine delle lunghe e sanguinose Guerre d’Italia con l’imperatore Carlo V.

Un momento cruciale della storia europea che verrà rievocato con una fedeltà scenica impressionante grazie all’Associazione François 1er.





Il cuore della manifestazione sarà il centro storico del paese, dal castello alle piazze vicine al municipio, animate da attori, figuranti in costume, danzatori, templari, combattenti, giocolieri e artisti di strada.

Non mancheranno taverne, botteghe storiche e giochi per i più piccoli, con percorsi a cavallo e attività ispirate al periodo.



Un programma ricco di suggestioni

Le serate prenderanno il via alle 19 con l’accoglienza del Re: danze contadine, giocolieri e scenette teatrali anticiperanno l’arrivo del corteo reale previsto per le 21.

Lungo le vie del borgo, la narrazione storica si intreccerà a spettacoli suggestivi, come il “Giudizio della strega”, evocazioni medievali e duelli tra cavalieri.



Il clou della serata sarà il “Grand Spectacle” offerto al Re, a partire dalle 21.30, con una sequenza di performance che alternano danze popolari, giocoleria con il fuoco, battaglie cavalleresche e danze di corte.

Alle 23, il Re e la sua corte si uniranno simbolicamente alla popolazione per chiudere in festa una serata fuori dal tempo.



Villeneuve-Loubet capitale della storia viva

Con queste due serate, la cittadina celebra non solo un episodio chiave del suo passato, ma anche l’arte della rievocazione storica come forma coinvolgente di cultura e intrattenimento.

L’evento, gratuito e pensato per un pubblico di tutte le età, è un invito a scoprire la storia “dal vivo”, tra emozione, meraviglia e partecipazione.



Info pratiche

Villeneuve-Loubet – centro storico

31 luglio e 1° agosto 2025

Dalle 19.00 fino a tarda sera

Evento gratuito – animazioni per adulti e bambini