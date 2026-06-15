Saint-Raphaël, il programma degli eventi dal 15 al 21 giugno: mostre, concerti e Festa della Musica

Settimana intensa a Saint-Raphaël, dove il sindaco Frédéric Masquelier e gli amministratori comunali prenderanno parte a diversi appuntamenti istituzionali e culturali.

Martedì 16 giugno alle 18 sarà inaugurata, nell’atrio del Centro Culturale, l’esposizione degli allievi dell’Atelier d’Expression Multimédia. Nella stessa giornata, alle 19, è previsto il vernissage della mostra “Insaisissable Fantômas” al Museo Louis de Funès.

Giovedì 18 giugno alle 18 si svolgerà la cerimonia patriottica per l’86° anniversario dell’Appello del Generale Charles de Gaulle, presso la stele dedicata al Generale de Gaulle nel square Bir-Hakeim.

Tra gli appuntamenti culturali in programma, il 18 giugno alle 10 l’Ufficio del Turismo proporrà la visita guidata “Dalla periodo romano al villaggio medievale”. La partecipazione prevede una quota di 12 euro, con prenotazione obbligatoria al numero 04 94 19 52 52.

Spazio anche alle iniziative dedicate al digitale. Il 19 giugno, al terzo piano del Centro Culturale, si terranno due laboratori gratuiti su iscrizione obbligatoria: alle 10.30 “Prendere in mano il proprio smartphone” e alle 14 “Adottare le buone pratiche per un digitale sereno”. Entrambi avranno una durata di un’ora e mezza e richiedono l’iscrizione al numero verde 0800 06 15 46.

Proseguono inoltre le attività di sostegno ai caregiver familiari con “Les Lundis de la Sérénité”, appuntamento settimanale organizzato dal servizio Aide aux aidants del CCAS presso la Maison des associations. L’incontro è in programma il 15 giugno dalle 10 alle 12 e la partecipazione è gratuita previa iscrizione al numero 04 94 19 51 27.

Numerose anche le esposizioni visitabili nelle prossime settimane. Dal 16 al 27 giugno la Galerie d’Emma ospiterà la mostra di pittura dell’artista Pascale Renault, con vernissage il 18 giugno alle 18.30. Dal 16 giugno 2026 al 30 aprile 2027 il Museo Louis de Funès presenterà “Insaisissable Fantômas”, inaugurata il 16 giugno alle 19. Fino al 23 giugno sarà visitabile alla Mairie d’honneur l’esposizione di pittura e scultura dell’artista contemporaneo Stephane LMBD. Fino al 26 giugno l’Espace Jeunesse accoglierà “Siguiendo el sol”, mostra di opere realizzate dagli studenti del liceo Saint-Exupéry. Al Red Rocks Artlab prosegue fino al 28 giugno la collettiva “In process”, mentre il Museo Archeologico ospiterà fino al 30 settembre “Faune préhistorique”, dialogo tra le opere contemporanee di Sandrot e le collezioni archeozoologiche. Fino al 13 dicembre il Museo delle Troupes de Marine di Fréjus presenterà invece “L’Histoire s’affiche”, esposizione dedicata alle ex colonie attraverso una selezione di manifesti storici.

Il calendario degli spettacoli e delle manifestazioni propone il 16 giugno alle 20 il concerto “Gloria” di Antonio Vivaldi, con strumenti e coro, organizzato dal Conservatorio al Palais des Congrès. Il 18 giugno alle 20, presso l’auditorium Saint-Exupéry del Centro Culturale, andrà in scena “Tous en scène II”, spettacolo di canto e teatro sempre a cura del Conservatorio.

Il 19 giugno, dalle 18 alle 23, il Marché République celebrerà la Festa della Musica con una serata organizzata dall’Embouligue tra DJ e stand gastronomici. Nella stessa giornata, alle 20.30, il cinema Le Lido ospiterà lo spettacolo musicale “Les insolentes rhabillent les hommes”, con incasso destinato alla Ligue Contre le Cancer.

Gli eventi per la Festa della Musica proseguiranno il 21 giugno dalle 19 fino a mezzanotte. Ad Agay è inoltre previsto un appuntamento dedicato alle celebrazioni musicali alle 21.30 in Place Henri et Colette Laugier, organizzato dal Comité d’Animation d’Agay.

Ampio spazio infine allo sport. Il 19 giugno alle 17.30 lo Stade Nautique Alain Chateigner ospiterà la serata del Club Saint-Raphaël Natation dedicata alla scoperta delle attività dell’associazione, con contributo di 5 euro devoluto a “Le chant des dauphins”. Sempre il 19 giugno, alle 18.45, il Vieux-Port sarà teatro del 18° Challenge souvenir Michel Hortal, torneo di giostra nautica provenzale organizzato dall’associazione des Joutes Raphaëloises.

Il 20 giugno si svolgerà la corsa “10 Km Estérel Côte d’Azur”, tra Fréjus e Saint-Raphaël, mentre il 21 giugno, dalle 9 alle 18, il Port de Santa Lucia ospiterà una tappa del Campionato della Costa Azzurra di giostra nautica provenzale. Nel corso del mese di giugno sono inoltre previste numerose escursioni organizzate dai Baragneurs Varois e dal Rando Club Raphaëlois, con programma disponibile sul sito della Città.