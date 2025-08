La Castellada accende le notti di Nizza: storia e spettacolo sulla Collina del Castello

La storia di Nizza torna a vivere sotto le stelle. Dall’8 al 19 agosto 2025, la Collina del Castello si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto per La Castellada, la celebre passeggiata-spettacolo notturna che unisce teatro, musica e panorami mozzafiato.



Ogni sera, a partire dalle 21, la Compagnie Miranda condurrà il pubblico in un viaggio di due ore tra leggende e avvenimenti storici: dalle gesta di Catherine Ségurane durante l’assedio del 1543, alla distruzione del Castello voluta da Luigi XIV, fino all’eroico Giuseppe Garibaldi.

Undici scene teatrali, arricchite da costumi d’epoca, effetti sonori e giochi di luce, trasformeranno la collina in un racconto immersivo fatto di emozione, divertimento e storia condivisa.





Novità 2025: il Baleti della Castellada

Quest’anno le celebrazioni si aprono con un’anteprima festosa: mercoledì 6 agosto, dalle 19 alle 21, la Collina del Castello ospiterà il Baleti della Castellada, un ballo tradizionale animato dal gruppo Dous de Dous di Xavier Borriglione e Julie Là, insieme agli artisti della Compagnie Miranda.

L’ingresso sarà gratuito, offrendo l’occasione di vivere l’atmosfera della festa prima delle rappresentazioni ufficiali.



Biglietti e informazioni pratiche

Per assistere a La Castellada (dall’8 al 19 agosto, ore 21) i biglietti sono acquistabili online:

Intero €12, ridotto €9

Famiglia (2 adulti + 2 bambini) €33; €7 per ogni bambino aggiuntivo



L’accesso pedonale avviene dalla Montée Lesage (Quai Rauba Capèu), mentre in auto si può salire dalla Montée Montfort con parcheggio lungo l’Allée Professeur Benoît. È previsto l’accesso per persone a mobilità ridotta fino al plateau superiore, tenendo conto dei naturali dislivelli del sito.



Tra storia, musica e suggestioni notturne, La Castellada promette di trasformare le serate estive di Nizza in un viaggio indimenticabile.