Fête de la Musique 2026 – “Fuoco e Passione”

Nell’ambito della celebre Fête de la Musique, manifestazione internazionale dedicata alla celebrazione della musica e della cultura, la stagione concertistica di Les Concerts de la Voûte propone un appuntamento d’eccezione intitolato “Fuoco e Passione”, un viaggio musicale attraverso le sonorità intense e raffinate dell’Europa orientale.

L’evento si terrà oggi, il 20 giugno, ore 19:00 presso l’Église Réformée de Monaco e vedrà protagonisti tre musicisti di altissimo livello internazionale.

Organizzato da Les Concerts de la Voûte, il concerto offrirà al pubblico una serata dedicata alla musica da camera del XX secolo, esplorando il patrimonio artistico di alcuni tra i più importanti compositori dell’Europa centrale e orientale: Zoltán Kodály, Dmitrij Šostakovič e Sergej Rachmaninov.

Sul palco si esibiranno:

Thierry Amadi, violoncellista e Primo Violoncello Solista dell’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo;

David Lefèvre, violinista di fama internazionale;

Katherine Nikitine, pianista apprezzata per la sua sensibilità interpretativa e il vasto repertorio cameristico.

Il programma musicale si aprirà con il Duo per violino e violoncello Op. 7 di Zoltán Kodály, una delle opere più significative del repertorio cameristico ungherese, caratterizzata da una scrittura virtuosistica e da profonde influenze del folklore magiaro.

Seguirà la Sonata per violoncello e pianoforte Op. 40 di Dmitrij Šostakovič, capolavoro della produzione giovanile del compositore, nel quale lirismo, ironia e tensione drammatica convivono in perfetto equilibrio.

A chiudere il concerto sarà il celebre Trio Élégiaque n. 1 di Sergej Rachmaninov, una delle opere più apprezzate del suo repertorio cameristico.

Al termine del concerto, gli organizzatori offriranno agli spettatori un momento conviviale, occasione per incontrare gli artisti e condividere le emozioni della serata in un’atmosfera informale e raffinata.