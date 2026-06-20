Marsiglia apre le porte dell’Opera: concerto gratuito per celebrare la Festa della Musica

Un pomeriggio di grande musica sinfonica nel cuore di Marsiglia, con ingresso gratuito e un programma capace di affascinare sia gli appassionati sia chi si avvicina per la prima volta alla musica classica.



Domenica 21giugno alle ore 16 , in occasione della Festa della Musica e dell’avvio dell’“Estate Marsigliese”, l’Opéra de Marseille spalancherà le sue porte al pubblico per un concerto straordinario affidato all’Orchestre Philharmonique de Marseille, una delle istituzioni culturali più prestigiose della città.



L’evento, intitolato “Romanticismo in maestà”, accompagnerà gli spettatori in un viaggio attraverso alcune delle pagine più significative del repertorio europeo dell’Ottocento, tra suggestioni romantiche, virtuosismo e grandi emozioni orchestrali.



Ad aprire il programma sarà l’Ouverture del Freischütz di Carl Maria von Weber, opera considerata una pietra miliare del romanticismo tedesco.

Con le sue atmosfere evocative e il forte impatto drammatico, il capolavoro di Weber ha influenzato intere generazioni di compositori, da Chopin a Wagner, contribuendo a definire il linguaggio musicale del XIX secolo.



Il concerto proseguirà con le raffinate Variazioni Rococò per violoncello e orchestra di Pëtr Il’ič Čajkovskij, una delle composizioni più eleganti del repertorio per questo strumento. L’opera, ispirata all’estetica mozartiana, mette in risalto le qualità tecniche ed espressive del solista attraverso una scrittura brillante e ricca di sfumature.



Gran finale con la celebre Sinfonia n. 4 dello stesso Čajkovskij, una delle sue partiture più amate e frequentemente eseguite nelle sale da concerto di tutto il mondo.

Composta negli anni Settanta dell’Ottocento, la sinfonia affronta il tema del destino e alterna momenti di intensa drammaticità a passaggi luminosi e travolgenti, offrendo un’esperienza musicale coinvolgente e accessibile a ogni tipo di pubblico.



L’iniziativa rappresenta uno dei momenti simbolici della Festa della Musica, manifestazione nata in Francia nel 1982 su impulso dell’allora ministro della Cultura Jack Lang e oggi celebrata in decine di Paesi nel mondo.

Ogni anno, il 21 giugno, città e istituzioni culturali promuovono concerti gratuiti per favorire l’incontro tra artisti e cittadini e rendere la musica accessibile a tutti.



Per Marsiglia, il concerto segna anche l’inizio dell’“Estate Marsigliese”, il ricco calendario di eventi culturali, spettacoli e appuntamenti all’aperto che animerà la città per tutta la stagione estiva.

Un’occasione per valorizzare il patrimonio artistico locale e confermare il ruolo dell’Opéra de Marseille come punto di riferimento della vita culturale della metropoli mediterranea.



Con questa apertura straordinaria e gratuita, la città rinnova il proprio impegno a favore della diffusione della cultura e della partecipazione pubblica, offrendo ai cittadini e ai visitatori un’esperienza musicale di alto livello in uno dei luoghi più affascinanti della scena artistica francese.



