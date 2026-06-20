Mentone, il programma del weekend: dalla Festa della Musica al jazz, passando per mostre e concerti corali

Fine settimana a Mentone con numerosi appuntamenti in programma tra sabato 20 e domenica 21 giugno. Dalla tradizionale Festa della Musica ai concerti jazz, passando per una nuova esposizione fotografica e l'anteprima del 77° Festival de Musique di Mentone, cittadini e visitatori avranno a disposizione un ricco calendario di eventi.
Sabato 20 giugno
Jazz d’onze heures
Alle ore 11, in Place Koenig, appuntamento con il concerto degli allievi del Conservatorio di Mentone che partecipano ai laboratori Jazz e Big Band diretti da Manu Carré.
Ingresso libero.
Mostra “Mentonnais d’hier à aujourd’hui”
Prende il via presso la Voûte du Patrimoine la mostra realizzata in collaborazione con l'associazione Photomenton.
L'esposizione sarà visitabile dal martedì al sabato dalle 10 alle 12.30 e dalle 14 alle 18.
Domenica 21 giugno – Festa della Musica
Esplanade des Sablettes
10.00 - 12.00: Performance audiovisiva e sperimentale
18.00 - 00.00: Gala Axess Dance
Jardin du Campanin
10.00 - 12.00: Novae
16.00 - 18.00: Jasfi
Place Koenig
9.30 - 12.00: Au Fil des Voix
16.00 - 18.00: Drew LaPlante
Place de l’Hôtel de Ville
14.00 - 16.00: Mario Santani
16.00 - 18.00: Eric le Rouge & Friends
Place Loredan Larchey
18.00 - 20.00: Église Évangélique di Mentone
Jardins Biovès (parte alta)
10.00 - 12.00: Un Zeste d’Enfance
14.00 - 16.00: Eagletunner
Jardin Elisée Reclus
10.00 - 12.00: Kaouenn
16.00 - 18.00: DJ Matü
Il “Before” del Festival de Musique di Mentone
A chiudere la giornata sarà l'appuntamento con “Le Before – Sing'in - Paul Smith”, in programma alle 20.30 allo Stade Lucien Rhein.
L'evento, a ingresso libero, rappresenta l'anteprima del 77° Festival de Musique di Mentone e vedrà protagoniste le corali dei collèges Maurois, Vento, Villa Blanche e Saint-Joseph, dei licei Paul-Valéry e Saint-Joseph, oltre alle corali del Conservatorio di Mentone.
La direzione sarà affidata al musicista e pedagogo britannico Paul Smith, affiancato da Daniela Mars, Faya Braz, Eliette Prévot e Lydia Wonham.
Il concerto costituisce uno degli appuntamenti che precedono l'apertura ufficiale del 77° Festival de Musique di Mentone, in programma dal 25 luglio al 7 agosto.