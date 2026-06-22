Elettropompe di superficie: pozzo o cisterna, come scegliere

La soglia pratica da tenere a mente è di circa otto metri: se l'acqua, mentre la pompa lavora, resta entro quella distanza dal punto di aspirazione, una elettropompa di superficie è in molti casi adeguata. Oltre quel valore, o nei pozzi stretti e profondi, conviene valutare una sommersa, che lavora immersa nell'acqua.

Un errore frequente è scegliere guardando solo la potenza in scheda, quando il vero collo di bottiglia è l'aspirazione: conta quanto è lontana e in che stato è l'acqua che deve risalire, non i cavalli del motore. Questa guida lo mostra confrontando due scenari concreti — il pozzo poco profondo e la cisterna — perché lì le priorità, gli accessori e gli errori da evitare cambiano in modo netto.

Risposta rapida: superficie o sommersa

Per decidere in pochi secondi, parti da tre criteri:

● Acqua entro circa 8 metri e livello dinamico stabile → in molti casi va bene una pompa di superficie autoadescante.

● Oltre gli 8 metri, oppure pozzo stretto e profondo → meglio orientarsi su una pompa sommersa, che lavora immersa e non soffre i limiti dell'aspirazione.

● Acqua calda o margini incerti → riduci le aspettative sui metri e progetta con più margine.

Elettropompe di superficie: cosa sono e quando hanno senso

Una elettropompa di superficie resta fuori dall'acqua e la richiama attraverso un tubo di aspirazione. È l'opposto della pompa sommersa, che viene calata dentro il pozzo o il serbatoio e spinge l'acqua dal basso. La logica è diversa: la pompa di superficie deve tirare su l'acqua creando una depressione, mentre la sommersa la spinge già da immersa, senza i limiti dell'aspirazione.

Il vantaggio della soluzione di superficie è soprattutto l'accessibilità: la trovi a portata di mano per i controlli, la pulizia dei filtri e la sostituzione delle tenute. Il rovescio della medaglia è il limite fisico di aspirazione, che nessun catalogo può aggirare e che vale la pena capire una volta per tutte, perché è il punto attorno a cui ruota ogni scelta successiva.

In teoria, alla pressione atmosferica del livello del mare, una pompa centrifuga potrebbe sollevare acqua fino a circa 10,33 metri. Nella realtà l'aspirazione utile ammissibile non supera i 5–6 metri per una centrifuga normale, e arriva intorno agli 8 metri nei modelli autoadescanti. Nella pratica, per molte pompe di superficie il limite operativo ricorrente si attesta proprio intorno agli 8 metri; oltre, di solito si passa a soluzioni sommerse. È un ordine di grandezza da rispettare in fase di progetto, non un valore da forzare aumentando i cavalli del motore: la potenza in più non sposta il limite fisico dell'aspirazione.

Scenario 1: pozzo poco profondo, dove l'aspirazione comanda

Immagina un pozzo di campagna con la falda a tre o quattro metri sotto il piano della pompa. Obiettivo: pescare acqua per irrigare orto e prato, magari con qualche irrigatore. Sembra banale, ma è lo scenario in cui si nascondono le insidie maggiori, tutte legate alla colonna d'acqua che la pompa deve sollevare e mantenere innescata. Teniamo questo pozzo come esempio di riferimento, perché aiuta a vedere come ogni decisione si lega all'aspirazione.

Il primo concetto da interiorizzare è il livello dinamico. Molti scelgono la pompa guardando la profondità totale del pozzo: è uno degli errori più comuni. Il dato che conta è il livello a cui si attesta l'acqua mentre la pompa lavora, perché in fase di prelievo il pelo libero si abbassa. Il nostro pozzo profondo dieci metri ma con falda dinamica a quattro è un caso del tutto diverso da uno, identico nella canna, con falda dinamica a sette: nel primo restiamo comodi entro i metri utili, nel secondo siamo già al limite.

Poi c'è l'adescamento. Una pompa autoadescante facilita l'avvio anche quando nel tubo è presente un po' d'aria, ma per mantenere l'innesco tra un ciclo e l'altro è utile una valvola di fondo all'estremità del pescante: trattiene l'acqua nella tubazione e riduce il rischio che la pompa giri a vuoto alla riaccensione. Se l'innesco si perde di continuo, spesso il problema è lì, oppure in una giunzione che aspira aria.

Un esempio concreto: stai montando il tratto in aspirazione e devi scegliere valvola di fondo, raccordi e prefiltro. Qui la differenza la fanno i dettagli — una guarnizione adeguata, un raccordo del diametro giusto, una valvola di ritegno che tiene davvero. Per la componentistica e i piccoli utensili da banco serve un fornitore con catalogo ordinato: tra le risorse pratiche per attrezzature e ricambi c'è La Meccanica Online, dove reperire raccordi, valvole e accessori di montaggio senza ricorrere a materiali sottodimensionati. Un raccordo sbagliato o una guarnizione scadente vanificano anche la pompa più adatta.

Come leggere prevalenza, portata e perdite di carico

La prevalenza è la pressione che la pompa riesce a generare, espressa in metri di colonna d'acqua. Un riferimento utile per non sbagliare i conti: circa 10,2 metri di colonna d'acqua equivalgono a 1 bar, e per ogni metro di dislivello che l'acqua deve salire sopra il punto di misura si perde all'incirca un metro di colonna d'acqua di pressione, sia a impianto fermo sia in funzione. A questo vanno sommate le perdite di carico nelle tubazioni: tubi troppo stretti o tratte lunghe e tortuose sottraggono pressione e portata più di quanto si immagini.

Per impostare il calcolo, tieni separate tre voci. La prima è il dislivello complessivo tra il livello dinamico dell'acqua e il punto d'uso più alto: i metri che la pompa deve fisicamente vincere. La seconda sono le perdite di carico lungo tubi, curve, valvole e filtri. La terza è la pressione residua che serve all'utenza, per esempio agli irrigatori. La pompa deve coprire la somma di queste tre quote; ridurre una sola voce, come il diametro del tubo, può far crollare il risultato finale.

Per dare un riferimento numerico, esistono modelli residenziali per pressurizzazione che dichiarano valori nell'ordine di 4.700 litri/ora di portata e 45 metri di prevalenza: è un singolo esempio, non un benchmark universale. La curva reale dipende sempre dall'impianto, dalle perdite di carico effettive e dalla pressione richiesta. La stessa pompa, trascinata con tubi in sottosezione, vede crollare le prestazioni.

Cavitazione: i segnali da non ignorare

Quando la pressione all'aspirazione scende troppo, l'acqua inizia a vaporizzare dentro la pompa e si formano bolle che implodono sulla girante. È la cavitazione, e si riconosce da un rumore tipico — come se la pompa macinasse ghiaia — accompagnato da vibrazioni e calo di portata. A lungo andare erode la girante e rovina le tenute. La regola tecnica è semplice da enunciare: l'NPSH disponibile nell'impianto deve restare maggiore dell'NPSH richiesto dalla pompa. In termini concreti, significa non esagerare con l'altezza di aspirazione, usare tubi adeguati e tenere d'occhio la temperatura dell'acqua.

Sì, anche la temperatura conta, ed è un fattore quasi sempre trascurato. Al livello del mare l'altezza di aspirazione effettiva cala in modo netto quando l'acqua si scalda: intorno ai 20 °C si attesta sui 6 metri, ma a 50 °C scende a poco più di 3 metri e a 60 °C precipita verso 1,5 metri. Altri fattori ambientali possono ridurre ulteriormente il margine: se hai dubbi sulla situazione del tuo impianto, progetta con generosità e lascia metri di sicurezza.

Scenario 2: cisterna o serbatoio, gli stessi numeri letti al contrario

Cambiamo contesto. Una pompa di superficie, in sostanza, preleva l'acqua da un punto A per scaricarla in un punto B: il punto A può essere un pozzo, ma anche una cisterna, un serbatoio, un laghetto o un bacino di accumulo. Qui l'acqua è già disponibile — recupero piovano, riuso, accumulo — e la pompa deve soprattutto spingerla verso le utenze. Quando la cisterna è alla stessa quota della pompa o appena sotto, l'aspirazione richiesta è ridotta, l'adescamento è più stabile e il margine rispetto alla cavitazione si allarga, perché siamo lontani dagli 8 metri critici.

Questo non vuol dire che il dimensionamento cambi natura: cambiano i pesi. La prevalenza totale si ricalcola con gli stessi criteri dello scenario pozzo. Conta poco l'aspirazione, conta molto il sollevamento dal punto B in poi. Vale ancora la regola dei 10,2 metri di colonna d'acqua per ogni bar: se un'utenza richiede pressione e si trova diversi metri più in alto della cisterna, quei metri vanno sommati alla pressione di esercizio desiderata e alle perdite di carico delle tubazioni. Lo stesso ragionamento del pozzo, con il segno dell'aspirazione che diventa favorevole.

Il vantaggio sull'aspirazione, però, si paga sulla qualità dell'acqua. Una cisterna accumula sedimenti sul fondo e raccoglie detriti. Senza protezioni, sabbia e particelle abrasive usurano girante e tenute, mentre fogliame e fibre possono intasare filtri e raccordi. Il pescante va posizionato con criterio: non sul fondo, dove raccoglie il deposito, e non in superficie, dove rischia di aspirare aria quando il livello cala. Un prefiltro facilmente ispezionabile a monte permette controlli rapidi senza smontare mezzo impianto, e una protezione contro la marcia a secco ferma la pompa se la cisterna si svuota, evitando che il motore lavori a vuoto.

Centrifuga o autoadescante: come orientarsi

La centrifuga classica lavora bene con acqua pulita e aspirazione facile, tipicamente dalla cisterna posta a quota favorevole, ma può faticare a innescarsi se nel tubo c'è aria. L'autoadescante nasce proprio per gestire meglio l'innesco imperfetto e la presenza d'aria: semplifica l'avvio e l'aspirazione dal tubo di pescaggio, ed è la scelta naturale per il pozzo poco profondo, dove può aspirare fino a quei circa 8–9 metri che ne rappresentano il tetto pratico. È la tecnologia delle elettropompe centrifughe autoadescanti pensate per acquiferi poco profondi, fino a 8–9 metri, utili anche per aumentare la pressione destinata all'irrigazione.

La sintesi torna sempre lì: scelta la tecnologia, è il livello dinamico — e quindi l'aspirazione reale — a dire se quella macchina farà il suo lavoro. Quando i metri richiesti superano la soglia, nessun accorgimento sull'autoadescamento compensa la fisica, e conviene spostarsi sulla pompa sommersa.

Sei domande per dimensionare senza sbagliare

Prima di acquistare, raccogli queste risposte: valgono più di qualsiasi scheda tecnica letta in fretta.

● Da dove pesca l'acqua e qual è il livello minimo previsto? Considera la stagionalità: una falda che d'estate si abbassa può portarti fuori dai metri utili.

● Quanta distanza e quanto dislivello separano la pompa dal punto d'uso? Servono per calcolare prevalenza totale e perdite di carico.

● Quanti punti di prelievo e quale pressione ti serve? Irrigatori, tubo a mano e lavaggi hanno esigenze diverse; per una pressione costante in casa o nell'irrigazione automatica spesso conviene un'autoclave.

● Quanta sabbia o quanti sedimenti porta l'acqua? Definisce il tipo di filtrazione necessaria.

● Quale alimentazione elettrica e quali protezioni hai a disposizione? Magnetotermico, differenziale, grado di protezione IP e sezione del cavo adeguata non sono opzionali.

● L'uso è sporadico o continuativo? Un ciclo intenso richiede una macchina robusta e dimensionata con margine.

Gli errori più comuni in fase di installazione

Quasi tutti gli errori ricadono nello stesso difetto di partenza: si sottovaluta l'aspirazione. Sottodimensionare il tubo in aspirazione crea una strozzatura che genera perdite di carico e favorisce la cavitazione. Le giunzioni che aspirano aria — invisibili a occhio, ma fatali per l'innesco — fanno partire la pompa, perdere colpi e fermare il flusso: vanno controllate a una a una. Dimenticare la valvola di fondo o di ritegno comporta la perdita di adescamento a ogni spegnimento.

Aggiungi la mancanza di una protezione contro la marcia a secco, che in una cisterna o in un pozzo con falda variabile è solo questione di tempo prima che il motore ne paghi le conseguenze. La manutenzione, infine, è minima ma non facoltativa: pulizia periodica dei filtri, controllo delle tenute, attenzione ai rumori anomali. Un fischio nuovo o una vibrazione insolita sono spesso il primo segnale di un problema che, preso in tempo, costa pochi euro.

Sicurezza, permessi e quando chiamare un professionista

Acqua ed elettricità non perdonano. L'impianto va protetto con messa a terra, interruttore differenziale e magnetotermico adeguati; la pompa va collocata al riparo da allagamenti e intemperie, con il grado di protezione corretto se installata all'esterno. Per la pressurizzazione domestica fissa, per i dubbi sulle protezioni o per impianti complessi, l'intervento di un elettricista o di un installatore qualificato non è un lusso: è la differenza tra un impianto a norma e un rischio.

Capitolo prelievi. Attingere da pozzi non è libero: la materia poggia su una stratificazione di norme — tra cui il Regio Decreto 1775/1933 sulle acque pubbliche e la Legge 36/1994 — e la derivazione è soggetta a concessione e al pagamento di un canone, il cui importo è definito in base agli usi secondo l'articolo 18 della Legge 36/1994. I dettagli procedurali, però, cambiano per regione e caso d'uso. In Lombardia, ad esempio, l'autorizzazione all'escavazione del pozzo è di competenza regionale attraverso gli uffici del Genio Civile territoriali; la domanda va corredata di progetto esecutivo, relazione idrogeologica e certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune, e l'autorizzazione ha una validità di dodici mesi entro cui realizzare l'opera. In Emilia-Romagna la concessione di acqua pubblica è disciplinata da un apposito regolamento regionale del 2001. Prima di forare, dunque, verifica sempre con il Comune e con l'ente regionale di riferimento.

Scegliere bene una elettropompa di superficie, in fondo, non è cercare la macchina più potente del catalogo: è capire dove pesca l'acqua, a che livello dinamico si attesta, quanto deve salire e con quale ritmo lavorerà. Parti da questi dati, rispetta il limite dell'aspirazione, dimensiona con un margine onesto, monta con cura ogni raccordo e tieni l'impianto pulito. Una pompa scelta su misura e installata a regola d'arte ti darà acqua dove serve, anno dopo anno.















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