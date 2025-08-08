Lusso al top: il megayacht da sogno del fondatore di WhatsApp incanta la Costa Azzurra

Lo sfarzo solca il Mediterraneo. È stato avvistato al largo delle isole di Lérins, tra Cannes e l’Estérel, il lussuoso megayacht Moonrise, appartenente a Jan Koum, co-fondatore di WhatsApp.

Un colosso da 100 metri di lunghezza che non passa inosservato: linee futuristiche, finiture impeccabili e un prezzo da capogiro, ben 190 milioni di euro.



Secondo il sito Vesselfinder, lo yacht era ormeggiato nella zona già da martedì scorso. Il Moonrise, costruito dai cantieri olandesi Feadship, è uno dei superyacht più esclusivi al mondo.

Tra le sue dotazioni: jacuzzi panoramica, eliporto, interni firmati dal celebre designer Rémi Tessier, otto suite di altissimo livello per ospitare fino a 16 persone e 32 membri d’equipaggio.



Ma il lusso non si ferma alla superficie. L’imbarcazione è dotata di soluzioni ingegneristiche d’avanguardia: sistema di recupero del calore per ridurre i consumi, appendici subacquee e eliche customizzate per minimizzare l’inquinamento acustico. Prestazioni? Viaggia fino a 19,5 nodi, ma mantiene una crociera confortevole a 16.



Koum, oggi 49enne e naturalizzato americano, non ha badato a spese nemmeno a terra.

All’inizio del 2024 ha acquisito per 65 milioni di euro lo storico Château de la Garoupe, al Cap d’Antibes, una residenza da sogno affacciata sul mare e circondata da dieci ettari di parco. Un affare, se si considera che la tenuta era stata stimata ben 158 milioni.



La proprietà, costruita nel 1907, era rimasta invenduta per oltre 14 anni, dopo essere stata sequestrata nell’ambito di un’inchiesta internazionale sul riciclaggio legata all’oligarca russo Boris Berezovsky. Koum è riuscito a rilevarla tramite l’Agenzia per la gestione dei beni confiscati, portando a termine un’operazione immobiliare rarissima per valore e simbolismo.



Dopo aver venduto WhatsApp a Facebook nel 2017 per 19 miliardi di dollari, Jan Koum si è ritirato dagli affari, dedicandosi al collezionismo, di auto, immobili e ora anche yacht. E con Moonrise, la Costa Azzurra diventa il palcoscenico ideale per il suo stile di vita da miliardario in vacanza.







