U Sciaratu, il carnevale estivo del Rocher torna a Monaco-Ville il 3 luglio con il tema degli Animali Fantastici

Venerdì 3 luglio 2026 il quartiere di Monaco-Ville ospiterà una nuova edizione di U Sciaratu, il tradizionale carnevale estivo del Rocher, che quest'anno sarà dedicato al tema degli Animali Fantastici.

A partire dalle ore 18.30 e fino alle 23.30, le vie del centro storico si animeranno con un ricco programma di intrattenimenti aperti al pubblico. Sono previste sfilate itineranti, percorsi acrobatici, laboratori di trucco, scultori di palloncini, stand di popcorn e zucchero filato, oltre a numerose animazioni che coinvolgeranno le caratteristiche stradine di Monaco-Ville.

La serata proseguirà dalle ore 22.00 con un grande ballo in programma in Piazza del Municipio, accompagnato dalla musica di un DJ.

L'accesso all'evento è libero e gratuito.

Per informazioni e assistenza PMR è possibile contattare il numero (+377) 93 15 06 03.