Marco Falaguasta porta a Sanremo "È intelligente ma non studia": risate e ricordi dal mondo della scuola

Risate, ricordi e qualche domanda sul mondo della scuola. È questo il filo conduttore di "È intelligente ma non studia", il nuovo one man show interpretato da Marco Falaguasta, che arriva a Sanremo dopo aver fatto tappa in alcuni dei più importanti teatri italiani. Lo spettacolo accompagna il pubblico in un viaggio attraverso le diverse generazioni, mettendo a confronto il modo di vivere la scuola di ieri con quello di oggi. Al centro ci sono i rapporti tra genitori, figli e professori, raccontati con ironia e leggerezza, ma anche con la capacità di far emergere differenze e contraddizioni che appartengono alla vita quotidiana.

Tutto parte da un ricordo personale: il primo giorno di scuola, quando quell'edificio osservato dal basso sembrava enorme, quasi impossibile da attraversare. Da quella prospettiva infantile Falaguasta costruisce un percorso che arriva fino al presente, ripercorrendo esperienze, cambiamenti e trasformazioni che hanno accompagnato intere generazioni. "Era davvero così enorme quella scuola?" è una delle domande che idealmente lo spettacolo rivolge al pubblico, insieme a un interrogativo ancora più ampio: la scuola è davvero servita a prepararci alla vita? Una riflessione che diventa occasione per sorridere delle nostre esperienze e riconoscersi, almeno in parte, nei personaggi e nelle situazioni raccontate sul palco.

Il mondo della scuola diventa così lo specchio di una società che cambia, con le differenze generazionali a fare da motore alla narrazione. Le aspettative dei genitori, le difficoltà dei ragazzi, il ruolo degli insegnanti e il rapporto con le regole vengono affrontati attraverso la comicità e l'esperienza personale dell'attore romano. Il risultato è uno spettacolo pensato per coinvolgere pubblici di età diverse, proprio perché ciascuno può ritrovare qualcosa della propria storia: il bambino che affrontava il primo giorno di scuola, lo studente alle prese con compiti e professori, il genitore che oggi si trova dall'altra parte della cattedra.

Romano di nascita, Marco Falaguasta è attore, regista e commediografo. Nel corso della sua carriera ha lavorato anche nel cinema e nella televisione, oltre a portare in scena diverse commedie di sua scrittura. Come regista ha diretto il film "Due volte Natale", tratto dall'omonima commedia teatrale da lui scritta. Sul piccolo schermo ha recitato in numerose fiction, tra cui Centovetrine, Incantesimo, Il bene ed il male, Il restauratore e Paura di amare, costruendo negli anni una carriera che spazia tra teatro, cinema e televisione.

Da gennaio Falaguasta è in tour con "È intelligente ma non studia", spettacolo che ha già incontrato il pubblico di alcuni dei più grandi teatri italiani. Tra le tappe figurano il Gioiello di Torino, l'Ariston di Trapani e il San Babila di Milano, a conferma di un percorso che sta portando lo show in diverse città italiane. Ora il viaggio arriva anche a Sanremo, dove il pubblico potrà seguire questo percorso tra ricordi scolastici, differenze generazionali e situazioni quotidiane trasformate in materia comica. Un'occasione per ridere, ma anche per chiedersi quanto sia cambiato il modo di crescere e di imparare.

Maggiori informazioni e acquisto dei biglietti sono disponibili sul sito dell'Ariston di Sanremo, alla pagina dedicata allo spettacolo QUI.