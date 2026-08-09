«Chamanismes et magies», Alessandra Orlandini Carcreff in conferenza al Musée d’Anthropologie préhistorique di Monaco

L’Association monégasque de Préhistoire propone lunedì 14 settembre, alle ore 18, la conferenza «Chamanismes et magies», con Alessandra Orlandini Carcreff, dottoressa in Letteratura e civiltà francesi alla Sorbonne Université e membro associato del laboratorio «Mondes germaniques et nord-européens» (UR 1341) dell’Università di Strasburgo.

L’appuntamento si svolgerà nella Salle Louis Barral del Musée d’Anthropologie préhistorique de Monaco.

La conferenza sarà dedicata alle pratiche, alle credenze e alle tradizioni spirituali dei popoli nordici. L’incontro permetterà di approfondire, attraverso il lavoro della relatrice, alcuni aspetti della cultura tradizionale finno-ugrica e delle tradizioni del Nord Europa.

Alessandra Orlandini Carcreff è ricercatrice nell’ambito delle culture nordiche e ha sviluppato numerosi lavori dedicati alla Lapponia, alla Finlandia, alle tradizioni e alle rappresentazioni culturali dei popoli dell’Europa settentrionale. Il suo percorso di ricerca comprende anche lo studio delle tradizioni sciamaniche e della dimensione magico-religiosa delle culture finno-ugriche. Tra le sue pubblicazioni figura, ad esempio, un volume dedicato al mondo sciamanico finno-ugrico, con testi, poesie e canti provenienti dalla Finlandia e dalla Lapponia.

I suoi studi riguardano inoltre la letteratura di viaggio verso il Nord Europa. Tra i suoi lavori figura «Au pays des vendeurs de vent. Voyager en Laponie et en Finlande (XVe-XIXe siècle)», dedicato alla rappresentazione della Lapponia e della Finlandia nei racconti di viaggio e nell’immaginario europeo.

La partecipazione è gratuita su prenotazione.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare il Musée d’Anthropologie préhistorique all’indirizzo map@gouv.mc oppure al numero +377 98 98 80 06. L’incontro è previsto sia in presenza sia a distanza.

Per saperne di più

Laboratorio MGNE – Università di Strasburgo: https://mgne.unistra.fr/membres/chercheur-e-s-associe-e-s/alessandra-orlandini-carcreff.

Curriculum scientifico (HAL): https://cv.hal.science/alessandra-orlandini-carcreff.

Astrolabe – Centro di ricerca sulla letteratura di viaggio: https://www.crlv.org/astrolabe.

L’appuntamento del 14 settembre è quindi concepito come un incontro culturale e scientifico aperto alle persone interessate alla storia, alle spiritualità, alla mitologia e alle culture del Grande Nord.