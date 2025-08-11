La seconda fase del cantiere della Promenade du Paillon entra nella sua fase finale. Entro l’autunno, Nizza potrà contare su 8 ettari aggiuntivi di spazi verdi, che andranno a completare il grande corridoio ecologico e pedonale che unisce la Promenade des Anglais al Palais des Expositions.
Il cronoprogramma è stato rispettato e la qualità degli interventi è stata garantita grazie al lavoro congiunto di tecnici e maestranze, con un ringraziamento particolare agli operai impegnati ogni giorno sul campo.
L’inaugurazione ufficiale è fissata per il 18 ottobre, data in cui cittadini e turisti potranno scoprire e vivere appieno il nuovo volto della Promenade, destinata a diventare uno dei polmoni verdi più attrattivi della città.
11 agosto 2025
Promenade du Paillon, conto alla rovescia: a ottobre la nuova oasi verde nel cuore di Nizza (Foto)
Otto ettari in più di parco urbano, dalla Promenade des Anglais al Palais des Expositions. Inaugurazione prevista il 18 ottobre
