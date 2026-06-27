Antibes celebra i 400 anni della Marine nationale: il Principe Alberto II di Monaco ospite d'onore della grande giornata

Antibes celebra oggi il 400° anniversario della Marine nationale con la celebrazione dipartimentale organizzata alla presenza di Sua Altezza Serenissima il Principe Alberto II di Monaco, del Contrammiraglio Tranchant, comandante della Marina a Marsiglia e del distretto marittimo del Mediterraneo, del sindaco di Antibes Juan-les-Pins Jean Leonetti, del deputato Éric Pauget e della senatrice Alexandra Borchio Fontimp.

Scelta come città ospitante per i dipartimenti delle Alpi Marittime e del Var, Antibes è stata individuata quale simbolo del profondo legame storico che la unisce al mare e alla Marine nationale.

La cerimonia ufficiale è iniziata alle 10.20 con gli onori resi al Principe Alberto II di Monaco. Sono seguite la lettura dell'ordine del giorno da parte del Contrammiraglio Tranchant e l'intervento del sindaco Jean Leonetti.

Tra i momenti centrali della mattinata figura la consegna dei brevetti ai 23 allievi della Preparazione Militare Marina (PMM) di Antibes. Sono inoltre premiati i nove migliori corsisti delle diverse promozioni, mentre il maggiore della PMM di Antibes, Alexandre Alles-Tache, riceve un riconoscimento da parte del sindaco.

La cerimonia è accompagnata da momenti musicali con l'esecuzione del Chant du Marin e della Marseillaise, interpretata a cappella dai nove migliori allievi PMM insieme al coro La Marseillaise, prima del saluto ufficiale ai portabandiera da parte delle autorità presenti.

Al termine degli incontri istituzionali, la Musica della Marine nationale offre un concerto al pubblico.

Dalle 12 è aperto il Villaggio della Marina, accessibile a tutti i visitatori. Gli spazi espositivi permettono di incontrare i marinai, conoscere da vicino le loro missioni, le professioni e i mezzi della Marine nationale attraverso stand informativi e numerose attività.

Nel corso della giornata viene ricordato il forte legame storico tra Antibes e il mare. Dal Fort Carré al Port Vauban, eredità della politica marittima avviata sotto Luigi XIV e Vauban, la città conserva una profonda identità marittima, rafforzata anche dal patrocinio della fregata di difesa aerea Forbin, simbolo del rapporto tra Antibes e la Marine nationale.

Particolare attenzione è dedicata anche al ruolo della Marine nationale nella formazione delle nuove generazioni. Attraverso la "Journée Jeunesse et Territoires", la manifestazione rende omaggio ai giovani volontari che scelgono il percorso dell'impegno al servizio del Paese, promuovendo valori come eccellenza, coesione, spirito di corpo e solidarietà.

A quattro secoli dalla sua fondazione per iniziativa del cardinale Richelieu, la Marine nationale continua a rappresentare un pilastro della sovranità francese, della tutela degli interessi del Paese sui mari del mondo e della sicurezza dei cittadini. L'anniversario offre l'occasione per rendere omaggio alla sua storia guardando al tempo stesso ai progetti che ne accompagneranno lo sviluppo nei prossimi decenni.

Nel corso della giornata sono inoltre in programma il concerto del Quintetto Jazz della Musica della Marine nationale al chiosco di Place Nationale, una dimostrazione dell'Aéronavale sulla spiaggia della Gravette, un ciclo di conferenze presso la Sala delle Associazioni di Cours Masséna, le esibizioni di canti marinareschi degli allievi della PMM di Hyères, la premiazione dei migliori allievi delle nove Preparazioni Militari Marina e, in serata, la proiezione all'aperto del film Protéger della Marine nationale, preceduta da un documentario dedicato a un anno di formazione della PMM di Antibes.

L'intero programma è gratuito e aperto al pubblico, offrendo ai visitatori l'opportunità di approfondire la conoscenza delle missioni, delle competenze e delle attrezzature della Marine nationale, oltre a incontrare direttamente i marinai impegnati ogni giorno nella protezione degli interessi della Francia sui mari del mondo.