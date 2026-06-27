Concerto di musica classica a Beausoleil

L'evento è organizzato nell'ambito della programmazione culturale locale ed è aperto a tutti appassionati di musica.

Il programma propone una selezione di composizioni di Johann Pachelbel, Antonio Vivaldi, Joseph Haydn e Wolfgang Amadeus Mozart, quattro autori che hanno segnato profondamente la storia della musica occidentale. Dalla raffinatezza del Barocco alle armonie del Classicismo viennese, il concerto offrirà un percorso musicale capace di valorizzare la ricchezza espressiva e la straordinaria eredità di questi grandi compositori.

Ad arricchire la serata saranno le esibizioni dei cori Cantarella e Sola Voce, protagonisti di un programma che unisce musica corale e repertorio orchestrale in uno scenario particolarmente suggestivo. L'acustica dell'Église Saint-Joseph contribuirà a esaltare le sonorità delle opere eseguite, offrendo agli spettatori un'esperienza d'ascolto coinvolgente e di grande impatto emotivo.

L'iniziativa rappresenta un'importante occasione per promuovere la musica classica e favorire l'incontro tra artisti e pubblico in un contesto culturale di qualità.

Grazie all'ingresso gratuito, il concerto è accessibile a tutti.