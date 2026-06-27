Monaco inaugura la Presidenza del Consiglio d'Europa con cinque eventi musicali a Strasburgo (Foto)

È iniziato all'insegna della musica il programma culturale che accompagna la Presidenza del Principato di Monaco del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, incarico assunto lo scorso 15 maggio 2026. Accanto agli impegni istituzionali e politici, la Presidenza è infatti accompagnata da una ricca stagione culturale a Strasburgo, che nel suo primo mese ha proposto cinque appuntamenti dedicati alla varietà e all'eccellenza della scena artistica monegasca.

La programmazione si è aperta il 20 maggio in occasione della cerimonia di passaggio della Presidenza. L'evento è stato impreziosito da un intermezzo musicale della giovane pianista monegasca Stella Almondo, affiancato da un'esibizione di danza tradizionale del gruppo folkloristico La Palladienne de Monaco, che ha offerto al pubblico una prima testimonianza della ricchezza culturale del Principato.

Il 26 maggio si è svolto il concerto inaugurale della Presidenza, organizzato dal Printemps des Arts de Monte-Carlo. I membri del corpo diplomatico hanno assistito all'esecuzione di Thirteen Ways of Being a Blackbird, composizione firmata da Benjamin de la Fuente e Samuel Sighicelli su un testo della poetessa americana Kate Colby. L'ensemble Caravaggio ha proposto una performance che intreccia influenze rock, jazz contemporaneo, musica elettronica e musica colta occidentale, con la partecipazione della violinista e cantante Diamanda La Berge Dramm e del violista polistrumentista Garth Knox, all'interno dell'emiciclo del Palazzo d'Europa.

Il 5 giugno è stata la volta dei Petits Chanteurs de Monaco che, diretti da Pierre Debat, si sono esibiti nella Chiesa di Saint-Guillaume davanti a un numeroso pubblico. Il repertorio ha spaziato da Bach, Mendelssohn, Fauré, Saint-Saëns e Casals fino ad alcune delle più celebri canzoni francesi.

L'11 giugno, su iniziativa della Fondazione Principe Pierre di Monaco, la Chiesa di Saint-Pierre-le-Jeune ha ospitato un concerto di musica sacra affidato al coro estone Vox Clamantis, diretto dal fondatore Jaan-Eik Tulve. Il programma ha proposto composizioni di Arvo Pärt, Valentin Silvestrov e Helena Tulve, in una serata dedicata ai compositori contemporanei legati alla Fondazione e accolta con grande attenzione dal pubblico.

La prima parte della rassegna si è conclusa il 15 giugno con il concerto dell'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo all'Opéra National du Rhin, seguito da oltre 500 spettatori, tra cui 150 invitati e numerose delegazioni europee. Presenti anche il Segretario Generale del Consiglio d'Europa, Alain Berset, e rappresentanti delle istituzioni europee.

Sotto la direzione di Kazuki Yamada, l'orchestra ha interpretato alcune delle principali opere di Ludwig van Beethoven: l'ouverture Coriolano, la Romanza n. 1, la Romanza n. 2 e, in chiusura, la celebre Sinfonia n. 9. Per l'esecuzione finale si sono uniti all'orchestra i solisti Mari Eriksmoen, Catriona Morison, Maximilian Schmitt e Johannes Weisser, insieme al Coro dell'Opéra de Monte-Carlo.

Il calendario dei prossimi appuntamenti culturali che accompagneranno la Presidenza monegasca è disponibile sul sito ufficiale dedicato:

https://monaco-coe-presidency.gouv.mc/.