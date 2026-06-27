Monaco, inaugurata la mostra "Préserver la Méditerranée": i 50 anni dell'Accordo RAMOGE per la tutela del mare

È stata inaugurata ieri mattina, alle ore 11, nell'atrio del Ministero di Stato del Principato di Monaco, la mostra "Préserver la Méditerranée. RAMOGE, un accord pionnier depuis 50 ans", dedicata al cinquantesimo anniversario dell'Accordo RAMOGE. L'esposizione è stata aperta da S.A.S. il Principe Sovrano e resterà visitabile fino al 30 ottobre 2026, permettendo al pubblico di ripercorrere la storia e l'evoluzione di uno dei principali strumenti di cooperazione internazionale per la tutela del Mediterraneo.

L'iniziativa è stata realizzata congiuntamente dagli Archivi Nazionali di Monaco e dal Segretariato esecutivo dell'Accordo RAMOGE, in collaborazione con gli Archivi del Palazzo del Principe e l'Istituto Audiovisivo di Monaco.

L'Accordo RAMOGE fu firmato il 10 maggio 1976 nella Sala del Trono del Palazzo del Principe, su iniziativa del Principe Ranieri III. Un evento unico nella storia contemporanea del Principato per un'intesa di questo tipo, che riunisce Francia, Monaco e Italia nella tutela dell'ambiente marino e del litorale di un'area inizialmente compresa tra Saint-Raphaël e Genova, successivamente estesa dalla foce del Rodano a quella del Magra.

Da cinquant'anni l'Accordo promuove azioni concrete a favore della biodiversità marina, della lotta all'inquinamento e della sensibilizzazione sulle sfide ambientali del Mediterraneo. Ancora oggi rappresenta l'unico accordo nel Mediterraneo che coniuga la prevenzione e il contrasto dell'inquinamento con la salvaguardia della biodiversità.

Il percorso espositivo ripercorre la nascita, la storia e le principali realizzazioni dell'Accordo attraverso documenti d'archivio, fotografie, contenuti didattici, testimonianze e immagini audiovisive. Tra i materiali presentati figurano anche documenti inediti provenienti dal fondo dell'Accordo RAMOGE, depositato presso gli Archivi Nazionali di Monaco nel 2025, oltre a documentazione del Governo del Principato, degli Archivi del Palazzo del Principe, dell'Istituto Audiovisivo di Monaco e degli archivi diplomatici francesi e italiani.

Per la realizzazione della mostra sono stati inoltre utilizzati i fondi dell'Istituto Oceanografico e del Centro Scientifico di Monaco, insieme ad articoli di stampa, in particolare dei quotidiani Nice-Matin e Il Secolo XIX.

I visitatori possono accedere, tramite QR Code, alla versione in lingua inglese disponibile sul sito dell'Accordo RAMOGE, mentre presso la sede espositiva è disponibile un libretto di visita in italiano.

L'iniziativa comprende inoltre una versione itinerante bilingue in francese e italiano, allestita dal 28 maggio presso la stazione marittima di Genova e destinata a essere ospitata in Francia nel corso dell'autunno.

La mostra è infine disponibile anche in formato virtuale sul sito dell'Accordo RAMOGE e sarà pubblicata sul sito degli Archivi Nazionali di Monaco a partire dal prossimo mese di novembre.

Informazioni pratiche:

Ministero di Stato

Place de la Visitation, 98000 Monaco

Orari di apertura

Dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 17.00

Ingresso

Ingresso libero per i visitatori individuali

Visite di gruppo

Su prenotazione

Telefono: +377 98 98 49 15

E-mail: archives-nationales@gouv.mc.

Per maggiori informazioni: https://archives-nationales.gouv.mc/.