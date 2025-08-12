Il Gran Ballo dei Principi e delle Principesse sbarca in Romania con l’edizione speciale “Monaco incontra la Romania”

L’imponente Palazzo della Cultura di Iași, in Romania, farà da cornice sabato 6 settembre a uno degli appuntamenti più prestigiosi legati al Principato di Monaco: il Gran Ballo dei Principi e delle Principesse. Questa edizione speciale, dal titolo “Monaco meets Romania”, promette un viaggio incantato tra magia fiabesca, eleganza reale e suggestioni culturali.

Un gala da favola

All’evento prenderanno parte membri di casate reali e principesche di tutto il mondo, esponenti dell’élite monegasca, imprenditori internazionali, marchi di lusso e una selezione di media influenti. Sarà una celebrazione senza precedenti di bellezza, stile e mondanità, capace di unire tradizione e glamour in un’unica serata memorabile.

Dieci anni di splendore

In occasione del decimo anniversario, il Gran Ballo proporrà un allestimento maestoso, in cui gli ospiti potranno danzare avvolti da un’atmosfera principesca. L’evento omaggerà le tradizioni reali di diversi Paesi, rievocando l’eleganza senza tempo delle celebri soirées di Luigi XIV. Lusso, raffinatezza e meraviglia si fonderanno in un’esperienza unica, sinonimo del prestigio di Monaco.

Un ponte tra culture

Oltre a essere un simbolo di romanticismo e regalità, il Gran Ballo è anche una piattaforma culturale che favorisce il dialogo e lo scambio tra persone di origini, generazioni e continenti diversi. Un’occasione che rafforza l’immagine del Principato come culla del lusso e della mondanità sulla Costa Azzurra, mantenendo vivo il fascino della tradizione.

I biglietti per partecipare a questa esclusiva serata sono già disponibili, con l’attesa di un pubblico internazionale pronto a vivere un’esperienza che unisce fiaba, arte e alta società.