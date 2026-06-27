Nizza celebra il suo legame con il mare: torna la Festa di San Pietro tra tradizione e spettacolo

Un rito che affonda le sue radici nel Medioevo e che ancora oggi emoziona residenti e visitatori.

Sabato 27 giugno , a partire dalle 18.30, il Porto di Nizza ospita la tradizionale Festa di San Pietro, patrono dei pescatori, con ingresso libero e un ricco programma di eventi.



Città storicamente legata al mare, unico sbocco marittimo della Casa Savoia, Nizza rinnova ogni anno il suo omaggio a chi, per secoli, ha vissuto di pesca.

Un tempo i pescatori si affidavano alla protezione di San Pietro per affrontare le insidie del mare e garantire sostentamento alle famiglie. Da questa devozione nasce una celebrazione che unisce fede, memoria e spirito comunitario.





La serata prende il via alle 18.30 davanti alla chiesa di Notre-Dame-du-Port, seguita dalla messa alle 19.

Alle 20 parte la suggestiva processione dei pescatori fino al quai Entrecasteaux: qui la statua del santo viene imbarcata insieme al sacerdote e alle autorità, accompagnata da musiche tradizionali e danze folkloristiche.

Non manca il momento più toccante, con la deposizione di una corona in mare in memoria dei marinai scomparsi.



Tra i momenti più attesi, alle 21.30, l’“incendio della barca”: secondo la tradizione, veniva bruciata l’imbarcazione del pescatore più povero per offrirgliene una nuova grazie alla solidarietà della comunità.

Un gesto simbolico che ancora oggi rappresenta condivisione e rinascita.





La festa prosegue alle 22.15 con il “balèti”, il ballo popolare animato dal gruppo Tchatchao.

Fin dalle 19, inoltre, il pubblico potrà gustare specialità locali e grigliate di sardine, in un’atmosfera conviviale che celebra la cultura nizzarda.



Organizzata con il coinvolgimento dei pescatori locali, delle istituzioni portuali e delle associazioni del territorio, la Festa di San Pietro è oggi uno degli appuntamenti più autentici dell’estate sulla Costa Azzurra, capace di unire tradizione, spettacolo e identità marinara.



