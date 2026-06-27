Nizza si tinge di Giappone: torna il Sakura Matsuri tra tradizione, manga e celebrazioni internazionali

Un viaggio tra antiche tradizioni, arte, spiritualità e cultura pop giapponese nel cuore della Costa Azzurra. Sabato 27 e domenica 28 giugno 2026 Nizza ospiterà la terza edizione del Sakura Matsuri, il Festival dei Ciliegi in Fiore che ogni anno richiama appassionati e curiosi desiderosi di scoprire il fascino del Giappone.



L'iniziativa, promossa dal Comune di Nizza, si svolgerà negli spazi del Centro Universitario Mediterraneo e del Museo delle Arti Asiatiche e offrirà un ricco programma di attività gratuite aperte a tutte le età, previa iscrizione per laboratori e conferenze.



Per l'intero fine settimana i visitatori potranno partecipare a workshop dedicati alle arti tradizionali giapponesi, dalla calligrafia all'origami ispirato ai fiori di ciliegio, fino alle tecniche di doratura.

Ampio spazio sarà riservato anche alle esposizioni artistiche, con una selezione di stampe delle epoche Edo e Meiji e percorsi immersivi dedicati all'immaginario degli spettacoli popolari e delle arti di strada del Giappone.



Non mancheranno momenti di approfondimento culturale grazie a conferenze dedicate alla storia e all'evoluzione della società giapponese, tra cui un incontro sulla Rivoluzione Meiji e la trasformazione del Paese dall'era dei samurai a quella dell'imprenditoria moderna.



Il pubblico potrà inoltre assistere a dimostrazioni e partecipare a iniziative esperienziali come la cerimonia del tè, sessioni di meditazione zen e presentazioni sull'arte di indossare il kimono.

In programma anche appuntamenti dedicati al mondo dei manga e alle più recenti espressioni della cultura contemporanea nipponica.



L'edizione 2026 assume un significato particolare perché coincide con il 60° anniversario del gemellaggio tra Nizza e Kamakura, storica città giapponese situata nella prefettura di Kanagawa.

Per celebrare questo importante traguardo, Nizza renderà omaggio alla sua città partner ospitando per due giorni una serie di eventi speciali e accogliendo ufficialmente Matsuo Takashi, sindaco di Kamakura.



La sua presenza rappresenterà il momento simbolico delle celebrazioni, suggellando sei decenni di amicizia, cooperazione e scambi culturali tra le due comunità.



Il programma completo del festival e le modalità di iscrizione agli appuntamenti sono disponibili sui canali ufficiali della Città di Nizza.



