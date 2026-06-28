Villeneuve-Loubet, estate 2026: musica, mare e tradizioni per tutti

Con l’arrivo della bella stagione, Villeneuve-Loubet inaugura un’estate 2026 all’insegna della convivialità e degli eventi diffusi tra il borgo storico e il litorale. Un programma variegato che unisce concerti, spettacoli, visite guidate e iniziative per famiglie, pensato per residenti e turisti.



Cuore dell’offerta sono le rassegne musicali: “Villeneuve Live Music” anima il villaggio con concerti pop, jazz e swing nei weekend, mentre le “Scènes du Loup” e le “Scènes de la Mer” portano sul palco tribute band, orchestre e performance tematiche, spesso ospitate all’Ecoparc des Petits Princes.



Ampio spazio anche alla cultura con i “Contes & Légendes”, racconti sotto le stelle dedicati a grandi e piccoli, e il “Festival des Mots”, appuntamento letterario con letture pubbliche.

Non mancano le visite guidate: dal borgo medievale alla suggestiva Marina Baie des Anges, fino al castello di Vaugrenier.



Tra gli eventi più originali spiccano il Campionato mondiale di castelli di ciottoli sulla spiaggia e la corsa di mini-bolidi di 24 ore, oltre alle serate gastronomiche e musicali nel centro storico.



Il calendario si arricchisce con mercati provenzali e notturni sul lungomare, appuntamenti ormai simbolo della Costa Azzurra, e con i “Pique-niques Escoffier”, esperienze conviviali ispirate alla tradizione culinaria locale.



Non manca l’arte: mostre temporanee all’Espace Tosti e al Museo di Storia e Arte celebrano creatività e territorio.



Tra mare, cultura e intrattenimento, Villeneuve-Loubet si conferma una delle mete più dinamiche della Riviera francese, capace di coniugare relax e vivacità in un’estate “sensas”, tutta da vivere.