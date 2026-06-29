Bellezza ed eleganza con Peserico

Al 31 dicembre 2025 il Gruppo dell’alta moda Peserico ha registrato un incremento del fatturato consolidato del 5% rispetto al 2024, raggiungendo i 132,7 milioni di euro, con un Ebitda di gruppo pari a 27,7 milioni di euro. Le proiezioni per il 2026 riconfermano un trend di crescita stimato del 5% su tutti i canali rispetto all’esercizio 2025.

Il brand vicentino di appresta a finalizzare nuove aperture strategiche entro la fine di quest’anno, tra cui Hong Kong e Doha, quest’ultima prevista fra qualche giorno, oltre alla recente inaugura<ione della boutique di bal harbour a miami. le americhe rappresentano infatti il principale mercato del brand con un circa sul fatturato e una crescita dell rispetto all precedente.>

Entro il 2028 Peserico prevede di inaugurare una decina di altri punti vendita e parallelamente sono in corso di valutazione collaborazioni in Arabia Saudita a Riyadh e Jeddah.