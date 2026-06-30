Violenta esplosione a Monaco, le autorità indagano su un possibile attentato, tre persone ferite

Secondo le informazioni disponibili, gli investigatori stanno seguendo la pista di un possibile attentato compiuto mediante un ordigno esplosivo improvvisato.

Le prime ricostruzioni indicano che un uomo avrebbe lasciato un pacco sospetto all'ingresso dell'edificio, allontanandosi poco prima della detonazione. Il presunto responsabile è attualmente ricercato dalle forze dell'ordine del Principato, che stanno operando in stretta collaborazione con le autorità francesi.

L'esplosione ha provocato il ferimento di tre persone, due delle quali versano in gravi condizioni e sono state trasferite negli ospedali di Nizza per ricevere cure specialistiche. Secondo diverse fonti di stampa, tra i feriti vi sarebbe l'oligarca e imprenditore ucraino Vadim Ermolaev. Le autorità, tuttavia, non hanno ancora confermato ufficialmente la sua identità né chiarito se l'uomo fosse l'obiettivo dell'attacco. Le indagini sono tuttora in corso e il movente dell'esplosione resta da accertare.

Il Principe Alberto II, che al momento dell'esplosione si trovava in Germania per una visita ufficiale, ha annunciato il proprio rientro immediato nel Principato. In una dichiarazione diffusa nelle ore successive all'accaduto, il Sovrano ha condannato con fermezza quello che ha definito un «atto criminale», esprimendo la propria vicinanza alle vittime, ai loro familiari e ai residenti coinvolti. Ha inoltre assicurato che tutte le istituzioni competenti sono pienamente mobilitate per fare rapidamente luce sull'accaduto e individuare i responsabili.

L'indagine è tuttora in corso e le autorità monegasche, con il supporto delle forze francesi, proseguono le ricerche del presunto autore dell'attacco. Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli ufficiali sulla dinamica dell'esplosione né sulle motivazioni che avrebbero portato al gesto.