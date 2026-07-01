Estate 2026 in Liguria, i Riviera dei Fiori Hotels si confermano meta ideale tra mare, relax e charme.

Con l’arrivo dell'estate cresce la voglia di mare e di relax, e la Riviera dei Fiori continua a rappresentare una delle mete più apprezzate d’Italia grazie alla vicinanza con le regioni del Nord, al clima e a un’offerta turistica capace di coniugare natura, ospitalità e qualità dei servizi. A pochi chilometri da Sanremo e dalla Costa Azzurra, tra Santo Stefano al Mare, San Lorenzo al Mare e Castellaro, i Riviera dei Fiori Hotels aprono la stagione estiva proponendo esperienze su misura per ogni tipo di viaggiatore.

Per chi sogna il mare a due passi dalla camera, l’ Aregai Marina Hotel & Residence offre eleganti sistemazioni affacciate sul porto turistico di Santo Stefano al Mare, spiaggia privata e un ristorante panoramico dove la cucina ligure incontra i prodotti del territorio. Un ambiente ideale per famiglie, coppie e per chi desidera concedersi qualche giorno di totale relax. A pochi minuti di distanza, l’ Hotel Riviera dei Fiori accoglie gli ospiti nella sua caratteristica struttura a pagoda nella cornice del porto turistico di San Lorenzo al Mare. La spiaggia privata, le terrazze panoramiche con affaccio diretto sulla baia e il raffinato ristorante a bordo mare rendono il soggiorno un’esperienza esclusiva.

Le due strutture rappresentano inoltre un punto di riferimento per gli amanti delle vacanze attive. Grazie alla posizione privilegiata lungo la pista ciclopedonale della Riviera dei Fiori, una delle più belle e premiate d’Europa, è possibile alternare giornate in spiaggia a escursioni in bicicletta, passeggiate sul mare e attività outdoor.

Chi desidera invece un soggiorno immerso nella quiete può scegliere Castellaro Golf Resort , elegante quattro stelle circondato dal verde, con campo da golf a 9 buche, piscina, centro benessere, campo da tennis e ristorante dedicato ai sapori della tradizione ligure. Camere, suite e appartamenti ispirati ai borghi del territorio completano un’offerta ideale per una vacanza rigenerante.

La posizione strategica delle tre strutture consente inoltre di raggiungere facilmente Sanremo, Imperia e la vicina Costa Azzurra, partecipando ai numerosi eventi, concerti e appuntamenti culturali che animano l’estate. Oltre al mare, il territorio invita a scoprire l’entroterra ligure con i suoi borghi panoramici, gli uliveti, le botteghe artigiane e le eccellenze gastronomiche, dall’olio extravergine di oliva taggiasca alla focaccia tradizionale.

La Riviera dei Fiori si conferma così una destinazione perfetta per una vacanza estiva o anche per un semplice weekend lungo: vicina, autentica e capace di offrire un’esperienza completa tra mare, benessere e ospitalità. La bella stagione è iniziata e i Riviera dei Fiori Hotels promettono di regalare emozioni senza tempo e di trasformare il sogno di un’estate perfetta in realtà.